Андерлехт — Зальцбург: таркиблар ва жонли матн

·14·Спорт
Андерлехт — Зальцбург: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Андерлехт — Зальцбург учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Андерлехт бошланғич таркиби: 26. Куземанс К. (капитан), 18. Амброс Л., 6. Аугустинссон Л., 4. Бьянконе Г., 9. Цветкович М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 49. Ониа Секе Дж., 27. Петро Л., 14. Сикан Д., 29. Струйкенс М.

Андерлехт захирадагилари: 8. Амане Р., 11. Антман О., 50. Барри К., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 83. Дегриф Т., 32. Хеекерен Ж., 55. Кана М., 12. Омобамиделе А., 5. Рябчук О., 54. Сарделла К., 10. Винклер М.

Андерлехт бош мураббийи: Бруно В.

Зальцбург бошланғич таркиби: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 13. Кретциг Ф., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 9. Табакович Х. (капитан), 11. Вертессен Й., 47. Забрански В.

Зальцбург захирадагилари: 33. Камара А., 91. Чейз А., 5. Диабате С., 1. Фрюхтль К., 19. Конате К., 22. Лайнер С., 35. Линдстрем Дж., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У.

Зальцбург бош мураббийи: Рёль Д.

АндерлехтЗальцбургЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ягеллония — Андерлехт: таркиблар ва жонли матнЯгеллония — Андерлехт: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:04Дин. Загреб — Андерлехт: таркиблар ва жонли матнДин. Загреб — Андерлехт: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Селье — Зальцбург: таркиблар ва жонли матнСелье — Зальцбург: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:56Зальцбург — Милан: таркиблар ва жонли матнЗальцбург — Милан: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Европа Лигасида бўлиб ўтган 3-саралаш босқичи натижалари...Европа Лигасида бўлиб ўтган 3-саралаш босқичи натижалари...7 август 09:18Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқазди21 август 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози