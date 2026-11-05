Андерлехт — Зальцбург: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Андерлехт — Зальцбург учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Андерлехт бошланғич таркиби: 26. Куземанс К. (капитан), 18. Амброс Л., 6. Аугустинссон Л., 4. Бьянконе Г., 9. Цветкович М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 49. Ониа Секе Дж., 27. Петро Л., 14. Сикан Д., 29. Струйкенс М.

Андерлехт захирадагилари: 8. Амане Р., 11. Антман О., 50. Барри К., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 83. Дегриф Т., 32. Хеекерен Ж., 55. Кана М., 12. Омобамиделе А., 5. Рябчук О., 54. Сарделла К., 10. Винклер М.

Андерлехт бош мураббийи: Бруно В.

Зальцбург бошланғич таркиби: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 13. Кретциг Ф., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 9. Табакович Х. (капитан), 11. Вертессен Й., 47. Забрански В.

Зальцбург захирадагилари: 33. Камара А., 91. Чейз А., 5. Диабате С., 1. Фрюхтль К., 19. Конате К., 22. Лайнер С., 35. Линдстрем Дж., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У.

Зальцбург бош мураббийи: Рёль Д.