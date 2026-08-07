Европа Лигасида бўлиб ўтган 3-саралаш босқичи натижалари...

·79·Спорт
Европа Лигасида бўлиб ўтган 3-саралаш босқичи натижалари...
Қисқача

Европа Лигасининг 3-саралаш босқичидаги дастлабки ўйинда "Бенфика" ўз майдонида "Ҳарц"ни 6:1 ҳисобида мағлуб этди. "Рейнжерс" сафарда "Ягеллония"га 1:2 ҳисобида ютқазган бўлса, "Бешиктош" "Градес Кралове"ни 1:0, "Залсбург" эса "Пафос"ни 1:0 ҳисобида таслим этди. Шунингдек, "Маккаби Тел-Авив" — ССКА София учрашуви 0:3, PAOK — "Андерлехт" баҳси 0:1, "Тун" — "Викингур" ўйини 3:0 ҳисобида якунланди.

Европа Лигасининг 3-саралаш босқичи доирасида дастлабки учрашувлар бўлиб ўтди. Марказий баҳсларда Португалиянинг "Бенфика" клуби йирик ҳисобдаги ғалабани тантана қилган бўлса, Шотландия клублари учун кеча омадсиз келди.

Мусобақанинг ушбу босқичида майдонга тушган бир қатор номдор жамоалар жавоб ўйини олдидан ўз аҳволини сезиларли даражада яхшилаб олишди.

Лиссабонда "Бенфика" тор-мор этди, Шотландия клубларига оғир бўлди

Португалиянинг "Бенфика" клуби ўз майдонида Шотландия вице-чемпиони "Ҳартс"ни қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та гол урди — 6:1. Лиссабонликлар таркибида Рафа Силва, Араужо, Павлидис, Престианни, Дуран ва Шелдеруп гол муаллифига айланишди.

Шотландиянинг яна бир номдор жамоаси "Рейнжерс" ҳам Полшага сафарида "Ягеллония"га 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.

Туркиянинг "Бешиктош" клуби эса Чехиянинг "Градец Кралове" меҳмони бўлиб, Семих Қиличсойнинг 80-дақиқадаги ягона голи эвазига ўта муҳим сафар ғалабасини (1:0) қўлга киритди. Австриянинг "Зальцбург" жамоаси ҳам "Пафос"га қарши баҳснинг сўнгги дақиқаларида гол уриб, зафар кучди.

Европа Лигаси. 3-саралаш босқичи (Дастлабки ўйинлар)

6 августда ўтказилган баҳслар натижалари:

  • "Бенфика" (Португалия) — "Ҳартс" (Шотландия) 6:1

    Голлар: Рафа Силва (3), Араужо (23), Павлидис (42, пеналти), Престианни (59), Дуран (87), Шелдеруп (90+4, пеналти) — Рено (72).

  • "Ягеллония" (Полша) — "Рейнжерс" (Шотландия) 2:1

    Голлар: Фернандес (13, автогол), Смит (21) — Монтойя (4, автогол).

  • "Маккаби Тель-Авив" (Исроил) — ЦСКА София (Болгария) 0:3

    Голлар: Эбонг (9), Годой (29), Цварц (90).

  • "Градец Кралове" (Чехия) — "Бешиктош" (Туркия) 0:1

    Гол: Қиличсой (80).

  • "Зальцбург" (Австрия) — "Пафос" (Кипр) 1:0

    Гол: Табакович (88).

  • ПАОК (Греция) — "Андерлехт" (Бельгия) 0:1

    Гол: Светкович (1).

  • "Тун" (Швейцария) — "Викингур" (Исландия) 3:0

    Голлар: Бамерт (19), Лабо (25), Саиз (90+4).

  • "Лех" (Полша) — "Клаксвик" (Фарер ороллари) 1:0

    Гол: Агнеро (81).

  • КуПС (Финляндия) — "Университатя Крайова" (Руминия) 1:1

    Голлар: Морено (72) — Баирарам (38).

  • "Линкольн" (Гибралтар) — "Омония" (Кипр) 1:1

    Голлар: Рутенс (71) — Андреоу (90+3).

Жавоб ўйинлари қачон?

Плей-офф босқичига чиқадиган жамоалар номига тўлиқ ойдинлик киритиб берувчи жавоб беллашувлари келаси ҳафта, 13 август куни бўлиб ўтади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

БенфикаРейнджерсБешикташЗальцбургАндерлехт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)