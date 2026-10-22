Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Монако — Фрайбург учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л. (капитан), 2. Вандерсон, 72. Сане С., 4. Тезе Ж., 13. Мависса С., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 7. Детурбе М., 29. Бруннер П.
Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 31. Фати А., 16. Кон П., 18. Минамино Т., 20. Назиньо, 22. Салису М., 46. Субеир А., 40. Ставецки Ж., 49. Туре И., 6. Закария Д.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 37. Розенфельдер М., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 19. Бесте Й., 14. Сузуки Ю., 32. Грифо В., 31. Матанович И.
Фрайбург захирадагилари: 42. Гото К., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ж., 22. Ирие К., 5. Юнг А., 6. Остерхаге П., 7. Шерхант Д., 29. Трой П., 20. Ямамото Р.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
Изоҳлар 0
…