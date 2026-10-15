ЦСКА София — Монако: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги ЦСКА София — Монако учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ЦСКА София бошланғич таркиби: 21. Лапухов Ф., 4. Алмейда Д., 7. Эбонг М., 9. Годой Л., 6. Жордао Б. (капитан), 38. Лео Перейра, 17. Мартино А., 2. Пастор, 28. Питтас И., 32. Родригес Ф., 8. Сенси С.
ЦСКА София захирадагилари: 99. Это'о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту С., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 30. Панайотов П., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А., 10. Звартс Ж.
ЦСКА София бош мураббийи: Гисдоль М.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л. (капитан), 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 31. Фати А., 17. Идумбо С., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 72. Сане С., 4. Тезе Ж.
Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 10. Головин А., 16. Кон П., 20. Назиньо, 46. Субеир А., 49. Туре И., 2. Вандерсон, 6. Закария Д.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
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