ЦСКА София — Монако: таркиблар ва жонли матн

·10·Спорт
ЦСКА София — Монако: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ЦСКА СофияМонако учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ЦСКА София бошланғич таркиби: 21. Лапухов Ф., 4. Алмейда Д., 7. Эбонг М., 9. Годой Л., 6. Жордао Б. (капитан), 38. Лео Перейра, 17. Мартино А., 2. Пастор, 28. Питтас И., 32. Родригес Ф., 8. Сенси С.

ЦСКА София захирадагилари: 99. Это'о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту С., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 30. Панайотов П., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А., 10. Звартс Ж.

ЦСКА София бош мураббийи: Гисдоль М.

Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л. (капитан), 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 31. Фати А., 17. Идумбо С., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 72. Сане С., 4. Тезе Ж.

Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 10. Головин А., 16. Кон П., 20. Назиньо, 46. Субеир А., 49. Туре И., 2. Вандерсон, 6. Закария Д.

Монако бош мураббийи: Филипе Луис.

ЦСКА СофияМонакоКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнБугун 20:35Панатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матнПанатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матнБугун 20:33Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнБугун 20:33Унив. Крайова — Хетафе: таркиблар ва жонли матнУнив. Крайова — Хетафе: таркиблар ва жонли матнБугун 20:33Рига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матнРига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матнБугун 20:33Хайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матнХайдук Сплит — Аякс: таркиблар ва жонли матнБугун 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия