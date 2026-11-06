Монако — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн

·4·Спорт
Монако — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Монако — Норшелланн учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 49. Туре И., 4. Тезе Ж., 15. Дайер Э., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 6. Закария Д. (капитан), 37. Диоп Э., 7. Детурбе М., 9. Балогун Ф., 29. Бруннер П.

Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 8. Камара Л., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 16. Кон П., 20. Назиньо, 22. Салису М., 72. Сане С., 40. Ставецки Ж., 2. Вандерсон.

Монако бош мураббийи: Филипе Луис.

Норшелланн бошланғич таркиби: 13. Хансен А., 25. Нельссон В., 3. Салквист Т. (капитан), 4. Маркманн Н., 28. Уокер М., 21. Хейде М., 6. Бринк М., 5. Лахтеенмяки Дж., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 29. Бертельсен В.

Норшелланн захирадагилари: 15. Акуа С., 14. Адель И., 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер В., 32. Густафсен В., 23. Норхейм Р., 40. Расмуссен Ҳ., 8. Ройкьяер Н., 35. Руткяер В.

Норшелланн бош мураббийи: Ольсен Й.

МонакоНоршелланнКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:13Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнХертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнМонако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:30ЦСКА София — Монако: таркиблар ва жонли матнЦСКА София — Монако: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Пари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 20:36Монако — Лилль: таркиблар ва жонли матнМонако — Лилль: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози