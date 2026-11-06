Монако — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Монако — Норшелланн учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 49. Туре И., 4. Тезе Ж., 15. Дайер Э., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 6. Закария Д. (капитан), 37. Диоп Э., 7. Детурбе М., 9. Балогун Ф., 29. Бруннер П.
Монако захирадагилари: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 8. Камара Л., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 16. Кон П., 20. Назиньо, 22. Салису М., 72. Сане С., 40. Ставецки Ж., 2. Вандерсон.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
Норшелланн бошланғич таркиби: 13. Хансен А., 25. Нельссон В., 3. Салквист Т. (капитан), 4. Маркманн Н., 28. Уокер М., 21. Хейде М., 6. Бринк М., 5. Лахтеенмяки Дж., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 29. Бертельсен В.
Норшелланн захирадагилари: 15. Акуа С., 14. Адель И., 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер В., 32. Густафсен В., 23. Норхейм Р., 40. Расмуссен Ҳ., 8. Ройкьяер Н., 35. Руткяер В.
Норшелланн бош мураббийи: Ольсен Й.
Изоҳлар 0
…