Фрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Фрайбург — Бавария Мюнхен учрашуви 25 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Й., 8. Эггештайн М., 28. Гинтер М., 9. Хёлер Л., 3. Линхарт П., 33. Макенго Ж., 6. Остерхаге П., 7. Шерхант Д., 14. Сузуки Ю., 29. Трой П.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 8. Бишоф Т., 11. Браун Н., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Дэнкс А.
Изоҳлар 0
…