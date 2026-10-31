Аугсбург — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Аугсбург — Фрайбург учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аугсбург бошланғич таркиби: 1. Дамен Ф., 16. Беренс Х., 19. Фелльхауэр Р., 6. Гаувелеу Дж., 11. Грегорич М., 21. Ибрагимович А., 30. Каде А., 14. Кайтель Я., 4. Массенго Х., 5. Матсима К., 32. Ридер Ф.
Аугсбург бош мураббийи: Баум М.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Й., 8. Эггештайн М., 16. Энгельхардт Я., 28. Гинтер М., 9. Хёлер Л., 17. Кюблер Л., 3. Линхарт П., 33. Макенго Ж., 7. Шерхант Д., 14. Сузуки Ю.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
Изоҳлар 0
…