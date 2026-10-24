Ҳусниддин Алиқулов майдонга қачон қайтади? “Ризеспор” бош мураббийидан кутилган баёнот

·42·Спорт
Ҳусниддин Алиқулов майдонга қачон қайтади? “Ризеспор” бош мураббийидан кутилган баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ризеспор» бош мураббийи Режеп Учар жароҳатдан тикланаётган Ҳусниддин Алиқуловнинг ҳозирги ҳолати ва майдонга қайтиши бўйича маълумот берди.
  • 26 ёшли ҳимоячи хочсимон пайларидаги операциядан сўнг бир ойдан буён жамоавий машғулотларда қатнашмоқда.
  • Мураббий футболчининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун уни расмий ўйинларга босқичма-босқич қўшишни режалаштирмоқда.
  • Алиқуловнинг аввалги спорт формасига кириши учун ҳали бироз вақт талаб этилади.

Туркия Суперлигасида иштирок этаётган «Ризеспор» клуби бош мураббийи Режеп Учар оғир жароҳатдан сўнг тикланиш босқичини ўтаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Ҳусниддин Алиқуловнинг саломатлиги ва қачон расмий ўйинларда майдонга тушиши мумкинлиги бўйича батафсил маълумот берди.

Тиззасидаги хочсимон пайларидан жарроҳлик амалиётини ўтказган 26 ёшли марказий ҳимоячи узоқ муддатли танаффусдан сўнг сафга қайтмоқда.

«Бир ойдан бери машғулотларда, лекин ўйинга эмас»: Бош мураббийнинг баҳоси

Жамоа устози Режеп Учар тажрибали ҳимоячининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилинаётганини таъкидлади:

  • Машғулотларга қайтиш: «Алиқулов жиддий жароҳат туфайли узоқ вақт давомида майдондан четда қолишга мажбур бўлди, чунки у хочсимон пайларидан мураккаб операцияни бошдан кечирган эди;

  • Гуруҳ билан ишлаш: Футболчимиз қарийб бир ойдан буён жамоавий машғулотларда қатнашмоқда ва бугунги машғулотда ҳам умумий гуруҳ сафида тўлиқ шуғулланади;

  • Ўйин амалиёти масаласи: Бироқ, айни дамда у расмий учрашувларнинг тўлиқ шиддатида қатнашишга ҳали тўлиқ тайёр эмас. Реал қарайдиган бўлсак, Алиқулов аввалги юқори спорт формасига кириши учун яна бироз вақт талаб этилади», — дея қайд этди туркиялик мутахассис.

Терма жамоа ва «Ризеспор» учун муҳим йўқотишнинг ортда қолиши

Ҳусниддин Алиқулов «Ризеспор» мудофаа марказидаги асосий фигуралардан бири бўлиш билан бирга, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоя қўрғонининг ҳам етакчиларидан биридир.

Шифокорлар ва мураббийлар штаби ҳимоячини майдонга қайтаришда таваккалга қўл урмасликни, қайта жароҳат олиш хавфини минималлаштирган ҳолда уни яқин ҳафталарда босқичма-босқич захирадан ўйинга қўшишни режалаштирмоқда.

Ҳусниддин АлиқуловРизеспорТуркия СуперлигасиЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро мундиалда нега 3 ҳимоячи билан ўйнаганини айтдиКаннаваро мундиалда нега 3 ҳимоячи билан ўйнаганини айтди5 август 17:10Каннаваро Ҳусниддин Алиқуловнинг йўқотилишини оғир зарба деб атадиКаннаваро Ҳусниддин Алиқуловнинг йўқотилишини оғир зарба деб атади27 май 17:12Ўзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқдаЎзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқда14 октябр 06:51Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!17 август 12:06«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!8 сентябр 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди