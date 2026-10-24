Ҳусниддин Алиқулов майдонга қачон қайтади? “Ризеспор” бош мураббийидан кутилган баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ризеспор» бош мураббийи Режеп Учар жароҳатдан тикланаётган Ҳусниддин Алиқуловнинг ҳозирги ҳолати ва майдонга қайтиши бўйича маълумот берди.
- 26 ёшли ҳимоячи хочсимон пайларидаги операциядан сўнг бир ойдан буён жамоавий машғулотларда қатнашмоқда.
- Мураббий футболчининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун уни расмий ўйинларга босқичма-босқич қўшишни режалаштирмоқда.
- Алиқуловнинг аввалги спорт формасига кириши учун ҳали бироз вақт талаб этилади.
Туркия Суперлигасида иштирок этаётган «Ризеспор» клуби бош мураббийи Режеп Учар оғир жароҳатдан сўнг тикланиш босқичини ўтаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Ҳусниддин Алиқуловнинг саломатлиги ва қачон расмий ўйинларда майдонга тушиши мумкинлиги бўйича батафсил маълумот берди.
Тиззасидаги хочсимон пайларидан жарроҳлик амалиётини ўтказган 26 ёшли марказий ҳимоячи узоқ муддатли танаффусдан сўнг сафга қайтмоқда.
«Бир ойдан бери машғулотларда, лекин ўйинга эмас»: Бош мураббийнинг баҳоси
Жамоа устози Режеп Учар тажрибали ҳимоячининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилинаётганини таъкидлади:
Машғулотларга қайтиш: «Алиқулов жиддий жароҳат туфайли узоқ вақт давомида майдондан четда қолишга мажбур бўлди, чунки у хочсимон пайларидан мураккаб операцияни бошдан кечирган эди;
Гуруҳ билан ишлаш: Футболчимиз қарийб бир ойдан буён жамоавий машғулотларда қатнашмоқда ва бугунги машғулотда ҳам умумий гуруҳ сафида тўлиқ шуғулланади;
Ўйин амалиёти масаласи: Бироқ, айни дамда у расмий учрашувларнинг тўлиқ шиддатида қатнашишга ҳали тўлиқ тайёр эмас. Реал қарайдиган бўлсак, Алиқулов аввалги юқори спорт формасига кириши учун яна бироз вақт талаб этилади», — дея қайд этди туркиялик мутахассис.
Терма жамоа ва «Ризеспор» учун муҳим йўқотишнинг ортда қолиши
Ҳусниддин Алиқулов «Ризеспор» мудофаа марказидаги асосий фигуралардан бири бўлиш билан бирга, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоя қўрғонининг ҳам етакчиларидан биридир.
Шифокорлар ва мураббийлар штаби ҳимоячини майдонга қайтаришда таваккалга қўл урмасликни, қайта жароҳат олиш хавфини минималлаштирган ҳолда уни яқин ҳафталарда босқичма-босқич захирадан ўйинга қўшишни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…