Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!

·21·Спорт
Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!
Қисқача

Элдор Шомуродов 72-дақиқада гол уриб, Аббосбек Файзуллаев эса 14-дақиқада ассист қайд этиб, «Башакшеҳир»нинг «Кожаелиспор» устидан 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Ўзбекистонлик ҳимоячи Ҳусниддин Алиқулов қайдномасига киритилмаган баҳсда унинг «Ризеспор» клуби сафарда «Коняспор»ни мағлуб этди. Ўтган мавсумда 22 та гол билан «Олтин буца»ни қўлга киритган Элдор Шомуродов янги мавсумнинг илк туридаёқ тўпурарлар пойгасидаги даъвосини кўрсатди.

Ўзбекистонлик миллионлаб футбол ихлосмандлари катта қизиқиш билан кузатаётган Туркия Суперлигасининг янги мавсуми ҳамюртларимиз учун ниҳоятда муваффақиятли бошланди.

1-тур доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Ҳусниддин Алиқуловнинг «Ризеспор» клуби сафарда «Коньяспор»ни кичик ҳисобда мағлуб этди. Ўтган мавсум охиридаги жароҳати сабаб ЖЧ-2026 мундиалини ўтказиб юборган Алиқулов ушбу баҳс қайдномасига киритилмаган бўлса-да, унинг жамоаси муҳим 3 очкони қўлга киритди.

Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби эса ўз майдонида «Кожаэлиспор» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди ва бу баҳснинг бош қаҳрамонлари айнан ўзбек дуэти бўлди.

14-дақиқада Файзуллаевдан ассист, 72-дақиқада Шомуродовдан гол

«Башакшеҳир»нинг ғалабасига ўзбекистонлик чарм тўп усталари бевосита пойдевор қўйишди:

  • Аббосбек Файзуллаев: Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ шериги Кристофер Оперига қулай тўп ошириб, ажойиб ассист муаллифи бўлди (63-дақиқада захирага олинди);

  • Элдор Шомуродов: Ўтган мавсумда 22 та гол билан Туркия Суперлигасининг «Олтин бутса» совринини қўлга киритган 31 ёшли сардоримиз 72-дақиқада узатилган тўпни бир уринишда рақиб тўрига жойлаб, янги мавсумдаги голлари ҳисобини очди (75-дақиқада алмаштирилди).

Салоҳ, Влаҳович ва Лукаку Туркияда: Даҳшатли тўпурарлар рақобати

Суперлига таҳлилчилари бу йилги чемпионатда «Олтин бутса» учун кураш тарихдаги энг шиддатлиси бўлишини таъкидламоқда. Ёзги трансферлар ойнасида турк грандлари Европанинг энг ёрқин юлдузларини сафга қўшиб олди:

  • Европадан келган суперюлдузлар: Муҳаммад Салоҳ, Душан Влахович, Ромелу Лукаку, Мэйсон Гринвуд ва Леандро Троссард каби форвардлар Суперлигага ташриф буюрди;

  • Лиганинг амалдаги тўпурарлари: Ўтган мавсум пешқадамлари — Элдор Шомуродов ва Пол Онуачу жамоаларида қолишди. «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен мавсумни 2 та гол билан бошлаган бўлса, «Фенербаҳче» ҳужумчиси Андерсон Талиска ҳам 1-турдаёқ ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.

Бундай улкан юлдузлар жамланган чемпионатда Элдор Шомуродовнинг илк турданоқ гол уриши унинг яна тўпурарлик курашида асосий даъвогарлардан бири эканини исботлайди.

Кейинги синов — «Трабзонспор»га қарши марказий тўқнашув

Мавсумни 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаган «Башакшеҳир» 2-турда жиддий имтиҳондан ўтади:

  • Муҳим учрашув: 23 август куни Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев жамоаси сафарда лиганинг грандларидан бири ҳисобланган «Трабзонспор» меҳмони бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди