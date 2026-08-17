Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!
Элдор Шомуродов 72-дақиқада гол уриб, Аббосбек Файзуллаев эса 14-дақиқада ассист қайд этиб, «Башакшеҳир»нинг «Кожаелиспор» устидан 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Ўзбекистонлик ҳимоячи Ҳусниддин Алиқулов қайдномасига киритилмаган баҳсда унинг «Ризеспор» клуби сафарда «Коняспор»ни мағлуб этди. Ўтган мавсумда 22 та гол билан «Олтин буца»ни қўлга киритган Элдор Шомуродов янги мавсумнинг илк туридаёқ тўпурарлар пойгасидаги даъвосини кўрсатди.
Ўзбекистонлик миллионлаб футбол ихлосмандлари катта қизиқиш билан кузатаётган Туркия Суперлигасининг янги мавсуми ҳамюртларимиз учун ниҳоятда муваффақиятли бошланди.
1-тур доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Ҳусниддин Алиқуловнинг «Ризеспор» клуби сафарда «Коньяспор»ни кичик ҳисобда мағлуб этди. Ўтган мавсум охиридаги жароҳати сабаб ЖЧ-2026 мундиалини ўтказиб юборган Алиқулов ушбу баҳс қайдномасига киритилмаган бўлса-да, унинг жамоаси муҳим 3 очкони қўлга киритди.
Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби эса ўз майдонида «Кожаэлиспор» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди ва бу баҳснинг бош қаҳрамонлари айнан ўзбек дуэти бўлди.
14-дақиқада Файзуллаевдан ассист, 72-дақиқада Шомуродовдан гол
«Башакшеҳир»нинг ғалабасига ўзбекистонлик чарм тўп усталари бевосита пойдевор қўйишди:
Аббосбек Файзуллаев: Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ шериги Кристофер Оперига қулай тўп ошириб, ажойиб ассист муаллифи бўлди (63-дақиқада захирага олинди);
Элдор Шомуродов: Ўтган мавсумда 22 та гол билан Туркия Суперлигасининг «Олтин бутса» совринини қўлга киритган 31 ёшли сардоримиз 72-дақиқада узатилган тўпни бир уринишда рақиб тўрига жойлаб, янги мавсумдаги голлари ҳисобини очди (75-дақиқада алмаштирилди).
Салоҳ, Влаҳович ва Лукаку Туркияда: Даҳшатли тўпурарлар рақобати
Суперлига таҳлилчилари бу йилги чемпионатда «Олтин бутса» учун кураш тарихдаги энг шиддатлиси бўлишини таъкидламоқда. Ёзги трансферлар ойнасида турк грандлари Европанинг энг ёрқин юлдузларини сафга қўшиб олди:
Европадан келган суперюлдузлар: Муҳаммад Салоҳ, Душан Влахович, Ромелу Лукаку, Мэйсон Гринвуд ва Леандро Троссард каби форвардлар Суперлигага ташриф буюрди;
Лиганинг амалдаги тўпурарлари: Ўтган мавсум пешқадамлари — Элдор Шомуродов ва Пол Онуачу жамоаларида қолишди. «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен мавсумни 2 та гол билан бошлаган бўлса, «Фенербаҳче» ҳужумчиси Андерсон Талиска ҳам 1-турдаёқ ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
Бундай улкан юлдузлар жамланган чемпионатда Элдор Шомуродовнинг илк турданоқ гол уриши унинг яна тўпурарлик курашида асосий даъвогарлардан бири эканини исботлайди.
Кейинги синов — «Трабзонспор»га қарши марказий тўқнашув
Мавсумни 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаган «Башакшеҳир» 2-турда жиддий имтиҳондан ўтади:
Муҳим учрашув: 23 август куни Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев жамоаси сафарда лиганинг грандларидан бири ҳисобланган «Трабзонспор» меҳмони бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…