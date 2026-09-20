Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида чинакам ёрқин ўйин намойиш этишда давом этмоқда. «Истанбул Башакшеҳир» сафида майдонга тушаётган ҳамюртимиз 6-тур доирасида «Генчлербирлиги»га қарши баҳсда ҳақиқий етакчига айланди. 77 дақиқа давомида рақиб ҳимоячиларига тиним бермаган Шомуродов рақиб дарвозасини икки марта ишғол қилиб, жамоасининг 4:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабасини таъминлади. Нуфузли Flashscore статистик портали ўзбекистонлик тўпурарнинг ҳаракатларини 8,7 балл билан баҳолаб, уни беллашувнинг энг яхши футболчиси деб топди.
Элдорнинг иккинчи голи жорий мавсум Суперлигадаги шахсий голлари сонини 6 тага етказди. 77-дақиқада унинг ўрнига захирадан майдонга тушган яна бир миллий жамоамиз юлдузи Аббосбек Файзуллаев эса 6,6 баллга лойиқ кўрилди. Бу муҳим уч очкодан сўнг «Башакшеҳир» очколарини 7 тага етказиб, турнир жадвалининг 12-поғонасига кўтарилди.
Хўш, Элдор Шомуродовнинг бу порлаши уни Туркия чемпионатининг бош тўпурарига айлантира оладими ва у юлдузли рақиблар билан пойгада пешқадамликни тортиб оладими?
«Шомуродов дубли ва тўпурарлар рақобати»: Учрашув тафсилотлари
«Истанбул Башакшеҳир» ва «Генчлербирлиги» тўқнашувининг энг муҳим нуқталари:
8,7 балл ва ўйин қаҳрамони: Элдор Шомуродов беллашувда энг юқори баҳони қўлга киритиб, тур рамзий жамоасидан жой олишга асосий даъвогарга айланди;
Мавсумдаги 6-гол: Ўзбек форварди Суперлигада 6 та гол билан Виктор Осимхен ва Гифт Орбанга етиб олди;
Ўзбекона ротация: 77-дақиқада дубль муаллифи ўрнини терма жамоадоши Аббосбек Файзуллаев эгаллади;
Тўпурарлар пойгасидаги интрига: Худди шу турда хет-трик қайд этган Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор») ўз голларини 7 тага етказиб, 1-ўринга чиқиб олди;
Жадвалдаги юксалиш: Йирик 4:0 ҳисобидаги муваффақият Истанбул клубига 7 очко билан 12-ўринга кўтарилиш имконини берди.
Туркия Суперлигаси 6-тур: Тўпурарлар пойгаси жадвали
Чемпионатнинг энг сермаҳсул ҳужумчилари кўрсаткичлари:
Ўрин
Футболчи номи
Жамоаси
Урилган голлар сони
1
Муҳаммад Салоҳ
«Трабзонспор»
7 та
2
Элдор Шомуродов
«Истанбул Башакшеҳир»
6 та
2
Виктор Осимхен
«Галатасарой»
6 та
2
Гифт Орбан
«Трабзонспор»
6 та
Футбол таҳлили: Экспертлар Шомуродов ва «Башакшеҳир» ҳақида
Спорт шарҳловчилари ва Туркия футболи таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Ҳужум марказидаги барқарорлик: Элдор Шомуродов жорий мавсумда майдонда ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланмоқда; унинг юқори прессинги ва жарима майдончасидаги позицион сезгирлиги рақибларга жиддий муаммо туғдирмоқда;
Осимхен ва Салоҳ даражасидаги рақобат: Европанинг энг ёрқин юлдузлари билан бир қаторда тўпурарлар пойгасида бориш Шомуродовнинг трансфер қиймати ва психологик ишончига ижобий туртки бермоқда;
Миллий терма жамоа йиғини олдидан ажойиб форма: Ўзбекистон терма жамоасининг сентябрь ва октябрь ойларидаги Эрон, Сурия ҳамда Жанубий Кореяга қарши ўйинлари олдидан асосий форварднинг гол уришни бошлаб олгани мураббийлар штаби учун катта устунликдир;
Файзуллаевга мослашиш даври: Ёш яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаевга Туркия чемпионати темпига тўлиқ киришиб кетиш учун бироз вақт талаб этилади, бироқ Шомуродов билан бир жамоада экани унга тезроқ адаптация бўлишга кўмаклашади.
Элдор Шомуродовнинг «Генчлербирлиги»га қарши кўрсатган ўйини у янги мавсумда Туркия чемпионатининг энг хавфли ва самарали форвардларидан бири бўлиб қолишини исботлади.
Сизнингча, Элдор Шомуродов Муҳаммад Салоҳ ва Виктор Осимхенни ортда қолдириб, мавсум якунида Туркия Суперлигаси тўпурари бўла оладими? Миллий терма жамоанинг Эрон ва Жанубий Кореяга қарши бўлажак ўртоқлик учрашувларида Элдордан нечта гол кутяпсиз? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи етакчисининг бу улкан муваффақияти таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…