Элдор Шомуродов 9-голини урди, «Башакшеҳир» 0:2 дан сўнг «Чорум»ни 4:2 ҳисобида енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 12-турида «Башакшеҳир» клуби «Чорум» устидан 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов учрашувнинг 78-дақиқасида гол уриб, жамоасининг камбекига асос солди ва жорий мавсумдаги голлари сонини 9 тага етказди.
- Мезбонлар сафида захирадан майдонга тушган Йилдирим 82, 86 ва 90+1-дақиқаларда ҳет-трик қайд этиб, ғалабани таъминлади.
Туркия чемпионатининг 12-турида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум» билан тўқнаш келди. Меҳмонлар 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганига қарамай, якунда истанбулликлар иродали ғалабани илиб кетди — 4:2.
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва 78-дақиқада жамоасининг илк голига муаллифлик қилиб, камбэкни бошлаб берди. Бу ҳужумчи учун Туркия Суперлигаси жорий мавсумидаги 9-гол бўлди.
13 дақиқа ичидаги 4 та гол ва турнир жадвалидаги ҳолат
Учрашувнинг 29-дақиқасида Рамирес, 68-дақиқасида эса Маҳмич гол уриб, «Чорум»ни қулай устунликка олиб чиққанди. Бироқ 78-дақиқада Шомуродов ҳисобдаги фарқни қисқартиргач, 69-дақиқада захирадан майдонга тушган Йилдирим ҳақиқий қаҳрамонга айланди — у 82, 86 ва 90+1-дақиқаларда рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ҳет-трик расмийлаштирди.
Мазкур ғалабадан сўнг «Башакшеҳир» очколари сонини 20 тага етказиб, турнир жадвалида 7-ўринга кўтарилди. «Чорум» эса 16 очко билан 11-поғонада бормоқда.
Кўрсаткичлар
«Башакшеҳир»
«Чорум»
Якуний ҳисоб
4
2
Голлар
Элдор Шомуродов (78'), Йилдирим (82', 86', 90+1')
Рамирес (29'), Маҳмич (68')
Ўзбекистонлик легионер
Элдор Шомуродов (90 дақиқа, 1 гол — мавсумдаги 9-голи)
—
Жадвалдаги ўрни / Очко
7-ўрин (20 очко)
11-ўрин (16 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиб
Туркия Суперлигаси. 12-тур
«Башакшеҳир» — «Чорум» 4:2
Голлар: Элдор Шомуродов (78), Йилдирим (82, 86, 90+1) — Рамирес (29), Маҳмич (68).
«Башакшеҳир»: Муҳаммад, Карбовник, Опоку, Эмин, Саба (Булут, 46), Калузински, Олсен, Кемен, Брнич, Зелке (Йилдирим, 69), Элдор Шомуродов.
Сизнингча, Элдор Шомуродов ушбу сермаҳсул ўйинлар ортидан Туркия Суперлигаси тўпурарлар пойгасида етакчиликни қўлга ола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…