Ўзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқда

·2·Спорт
Ўзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркий давлатлар фуқароси бўлган футболчилар, жумладан ўзбекистонликлар, Туркия Суперлигасида маҳаллий ўйинчилар мақомида майдонга тушишлари мумкин.
  • Бу ташаббус Туркия ҳукуматидаги Адолат ва тараққиёт партияси раиси ўринбосари Кюршад Зорлу томонидан расман илгари сурилган ва ТФФ билан музокаралар олиб борилмоқда.
  • Лойиҳа 200 миллиондан ортиқ аҳоли яшайдиган туркий ҳудудда ёш истеъдодларни кашф этиш ва қўллаб-қувватлашни кўзда тутади.

Туркий давлатлар, жумладан Ўзбекистон фуқароси бўлган футболчилар яқин келажакда Туркия Суперлигасида легионер сифатида эмас, балки маҳаллий турк ўйинчилари мақомида майдонга тушиши мумкин. Туркиянинг нуфузли TRT Haber нашри берган хабарга кўра, мазкур масала давлат ва футбол ташкилотлари даражасида жиддий муҳокама қилинмоқда.

Туркия ҳукуматидаги Адолат ва тараққиёт партияси (AK Parti) раиси ўринбосари Кюршад Зорлу туркий дунёдан келаётган спортчиларнинг ҳуқуқий мақомини қайта кўриб чиқиш бўйича расмий ташаббус билан чиққанини тасдиқлади.

ТФФ билан музокаралар ва 200 миллионлик туркий макон

Мазкур лойиҳа шунчаки қоидаларни ўзгартириш эмас, балки туркий халқлар ўртасидаги футбол интеграциясини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган:

  • Федерация билан учрашув: Кюршад Зорлунинг маълум қилишича, туркий давлатлардан келган ўйинчиларнинг мақомини расман ўзгартириш бўйича амалий қадамлар бошлаб юборилган ва Туркия футбол федерацияси (ТФФ) президенти билан музокаралар ўтказилган;

  • Ёш истеъдодларни кашф этиш: «Бу фақат мақомни ўзгартириш билан чекланиб қолмайди. Лойиҳани охирига етказсак, 200 миллиондан ортиқ аҳоли яшайдиган улкан туркий ҳудудда минглаб ёш истеъдодларни кашф этиш ва қўллаб-қувватлаш имконияти очилади»;

  • Халқаро мусобақалардаги натижалар: Ёшларни маҳаллий академияларда тарбиялаб, жаҳон чемпионатлари, қитъа биринчиликлари ва бошқа нуфузли халқаро турнирларда миллий терма жамоаларнинг рақобатбардошлигини ошириш кўзда тутилган.

Ўзбекистонлик юлдузлар Туркия Суперлигасида: Бу қарор уларга қандай таъсир қилади?

Агар мазкур ташаббус расман кучга кирса, Туркия клубларида ўзбекистонлик чарм тўп усталарига бўлган талаб кескин ортади ва улар лимит чекловларидан озод бўлади. Айни пайтда Суперлигада уч нафар етакчи футболчимиз тўп сурмоқда:

  • Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев: Ҳар икки ҳужумкор юлдуз «Истанбул Башакшеҳир» шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Алоҳида таъкидлаш жоизки, Шомуродов ўтган мавсумда чемпионатда 22 та гол уриб, Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурарига айланган эди;

  • Ҳусниддин Алиқулов: Ишончли марказий ҳимоячи 2023 йилдан буён мунтазам равишда «Ризеспор» асосий таркибида барқарор ҳаракат қилиб келмоқда.

Маҳаллий ўйинчи мақомининг берилиши ўзбекистонлик иқтидорларнинг Туркия орқали Европанинг етакчи клубларига йўл олишини янада осонлаштириши кутилмоқда.

Туркия СуперлигиКюршад ЗорлуТуркия футбол федерациясиЎзбекистон футболчиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинАрда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин10 октябр 11:07Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиТуркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди10 октябр 01:11VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36ЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлдиЖЧ-2026 қатнашчиси Сербияга борди: Отабек Шукуров трансфери шов-шувга сабаб бўлди6 октябр 06:51Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!2 октябр 14:46Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳсларФранция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳслар5 октябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди