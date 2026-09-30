Отабек Шукуров Европада: Сербия клуби тарихидаги энг шов-шувли трансферни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Отабек Шукуров Сербия Суперлигаси вакили «Радник Сурдулица» клуби билан шартнома имзолади.
- Ушбу трансфер «Радник Сурдулица» тарихидаги энг шов-шувли трансфер сифатида эътироф этилмоқда.
- Шукуров FIFA кунларидаги танаффусдан сўнг янги клубида дебют қилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси ва асосий етакчиларидан бири Отабек Шукуров ўзига янги клуб топди ва Европа чемпионатида тўп суришни давом эттирадиган бўлди. Жаҳон чемпионатидан буён эркин агент мақомида бўлиб, ҳеч қайси жамоага ўтмай келаётган 28 ёшли ярим ҳимоячи Сербия Суперлигаси вакили — «Радник Сурдулица» клуби билан расмий шартнома имзолади.
Нуфузли «Mozzart Sport» нашри берган маълумотларга кўра, ушбу трансфер тўлиқ якунланган ва Отабекнинг ташрифи Сурдулица жамоаси тарихидаги энг салмоқли ҳамда шов-шувли кучайиш сифатида эътироф этилмоқда. Терма жамоаларнинг ФИФА кунларидаги танаффуси якунланиши биланоқ, ўзбек футболчиси янги клуби сафида Сербия чемпионатида дебют қилиши режалаштирилган. Унинг халқаро майдондаги бой тажрибаси серб клубининг марказий чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
«Европага қайтиш, тарихий трансфер ва мағлубиятсиз серия»: 5 та асосий факт
Отабек Шукуровнинг Сербия клубига кўчиб ўтиши бўйича энг муҳим тафсилотлар:
«Радник» билан расмий шартнома: Отабек Шукуров Сербиянинг амбицияли «Радник Сурдулица» жамоаси билан битим тузди;
Клуб тарихидаги энг шов-шувли трансфер: Маҳаллий матбуот ва мутахассислар ўзбек ярим ҳимоячисининг келишини клуб тарихидаги энг йирик харидлардан бири деб атади;
Жаҳон чемпионатидан кейинги илк қадам: Футболчи йирик халқаро турнирдан сўнг илк бор расман янги жамоа сафига қўшилди;
ФИФА кунларидан сўнг расмий дебют: Шукуров халқаро танаффус тугагач, Сербия Суперлигаси доирасида Лозницада «ИМТ»га қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда;
«Радник»нинг уйдаги мағлубиятсиз серияси: Сурдулица клуби жорий мавсумда 10 турдан сўнг 14 очко билан 7-ўринда бормоқда ва ўз майдонида грандлар («Црвена Звезда», «Партизан»)га ҳам ютқазмаган.
Отабек Шукуров ва «Радник Сурдулица» клуби кўрсаткичлари таснифи
Трансфер параметрлари, клубнинг жорий ҳолати ва кутилаётган ўйинлар таҳлили:
Таҳлил мезонлари ва параметрлар
Отабек Шукуровнинг кўрсаткичлари
«Радник Сурдулица» клуби ҳолати
Амплуаси ва майдондаги роли
Таянч ярим ҳимоячиси, марказ назоратчиси
Ярим ҳимоя марказини кучайтиришга муҳтож
Трансфер мақоми
«Mozzart Sport» тасдиқлаган тўлиқ якунланган битим
Клуб тарихидаги энг салмоқли трансфер
Чемпионатдаги ўрни ва очкоси
Сербия Суперлигаси дебютантига айланади
10 та ўйиндан сўнг 14 очко билан 7-ўринда
Уйдаги ўйинлар натижаси
Интизомли ва тажовузкор ҳимоявий ўйин кўрсатади
Жорий мавсумда ўз майдонида ҳали ютқазмаган
Асосий рақиблар билан баҳс
Юқори савиядаги мусобақаларда чиниққан
«Црвена Звезда» ва «Партизан»дан очко олишга эришган
Кейинги расмий учрашув
ФИФА кунларидан сўнг расмий дебют кутилмоқда
Сафарда Лозницанинг «ИМТ» клубига қарши баҳс
Футбол ва стратегик таҳлил: Нега Шукуров учун Сербия чемпионати тўғри танлов бўлди?
Футбол таҳлилчиси ва спорт шарҳловчисининг хулосалари:
«Ўйин амалиёти ва жисмоний курашлар мактаби»: Отабек Шукуровдек терма жамоанинг асосий ярим ҳимоячиси учун узоқ вақт клубсиз қолиш хавфли эди; Сербия Суперлигаси ўзининг жисмоний курашларга бойлиги, тактик интизоми ва темпи билан танилган бўлиб, бу Шукуровга тезда оптимал спорт формасига қайтиш имконини беради;
Еврокубокларга йўлланма кураши: «Радник» ҳозирда барқарор ўйин кўрсатиб, иккинчи йил кетма-кет юқори ўринлар учун курашмоқда; жамоанинг грандларга қарши мағлуб бўлмагани уларнинг потенциали юқори эканини билдиради; Шукуров жамоанинг ярим ҳимоясига қўшимча креативлик ва ҳимоя блокини ушлаб туриш тажрибасини олиб киради;
Ўзбекистон терма жамоаси учун катта фойда: Шукуровнинг мунтазам Европа майдонларида тўп суриши миллий терма жамоа бош мураббийи учун ҳам айни муддаодир; тажрибали ярим ҳимоячининг майдон марказида формада бўлиши Ўзбекистоннинг келгуси расмий саралаш ўйинларидаги муваффақияти учун муҳим калит ҳисобланади.
Сизнингча, Отабек Шукуровнинг Сербия чемпионатига йўл олиши унинг фаолияти учун тўғри қарор бўлдими? «Радник» сафида сермаҳсул ўйин кўрсатиб, у янада кучлироқ Европа лигаларига йўл ола биладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз етакчисининг янги қадамига омад тилаб, ушбу муҳим трансфер таҳлилини барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…