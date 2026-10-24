Қаршида муҳим ғалаба: “Насаф” “Сўғдиёна”ни енгиб, кучли тўртликка қайтди

·31·Спорт
Қаршида муҳим ғалаба: “Насаф” “Сўғдиёна”ни енгиб, кучли тўртликка қайтди

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Қарши шаҳрида кечган марказий баҳслардан бирида маҳаллий «Насаф» клуби Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоасини қабул қилиб, шиддатли курашда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Рўзиқул Бердиев шогирдлари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб, баҳс якунида кечган босимга қарамай, ўзлари учун ўта зарур бўлган 3 очкони қўлга киритишди.

Тезкор голлар ва Гудушаурининг маҳорати

Учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди:

  • Абдихолиқовдан тезкор зарба: Баҳснинг 6-дақиқасидаёқ тажрибали тўпурар Бобир Абдихолиқов ҳимоячиларни чалғитиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Иккинчи гол: «Аждарлар» босимни давом эттиришди ва 36-дақиқада грузиялик легионер Паата Гудушаури жамоанинг иккинчи тўпини рақиб дарвозасига жойлаб қўйди (2:0);

  • Сўнгги дақиқалардаги интрига: Жиззахликлар 85-дақиқада Сардор Жамоловнинг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни 2:1 кўринишига келтиришди, бироқ қолган вақт ичида мувозанатни тиклашга улгуришмади.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Мазкур ғалаба қаршиликлар учун мавсум якунида совринли ўринлар учун курашда муҳим аҳамият касб этди:

  • «Насаф»нинг юриши: Қўлга киритилган муваффақиятдан сўнг жамоа ўз очколарини 41 тага етказиб, Суперлига турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди;

  • «Сўғдиёна»нинг ҳолати: Мағлубиятдан кейин 29 очкода қолган жиззахликлар 11-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 25-тур

«Насаф» — «Сўғдиёна» 2:1

  • Голлар: Абдихолиқов 6, Гудушаури 36 — Жамолов 85.

  • «Насаф»: Неъматов, Давронов, Комилов, Ғайбуллаев, Баҳромов (Муҳиддинов, 63), Абдихолиқов, Рустамов, Раҳматов, Ғуломов (Шала, 63), Гудушаури (Абдираҳматов, 80), Эшмуродов.

  • «Сўғдиёна»: Митрович, Жўрабоев, Қобилов, Жуматов (Жамолов, 72), Асқаров (Болтабоев, 46), Мичин (Займович, 67), Иванович, Дориев, Каримов, Мавлонқулов (Ўринбоев, 46), Нурматов (Қаҳрамонов, 46).

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди10 октябр 00:43Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?4 август 05:33Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади16 сентябр 23:05Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди28 июл 22:19«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди21 сентябр 06:48«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!20 сентябр 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди