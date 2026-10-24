Қаршида муҳим ғалаба: “Насаф” “Сўғдиёна”ни енгиб, кучли тўртликка қайтди
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Қарши шаҳрида кечган марказий баҳслардан бирида маҳаллий «Насаф» клуби Жиззахнинг «Сўғдиёна» жамоасини қабул қилиб, шиддатли курашда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Рўзиқул Бердиев шогирдлари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб, баҳс якунида кечган босимга қарамай, ўзлари учун ўта зарур бўлган 3 очкони қўлга киритишди.
Тезкор голлар ва Гудушаурининг маҳорати
Учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди:
Абдихолиқовдан тезкор зарба: Баҳснинг 6-дақиқасидаёқ тажрибали тўпурар Бобир Абдихолиқов ҳимоячиларни чалғитиб, ҳисобни очди (1:0);
Иккинчи гол: «Аждарлар» босимни давом эттиришди ва 36-дақиқада грузиялик легионер Паата Гудушаури жамоанинг иккинчи тўпини рақиб дарвозасига жойлаб қўйди (2:0);
Сўнгги дақиқалардаги интрига: Жиззахликлар 85-дақиқада Сардор Жамоловнинг аниқ ҳаракати эвазига ҳисобни 2:1 кўринишига келтиришди, бироқ қолган вақт ичида мувозанатни тиклашга улгуришмади.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Мазкур ғалаба қаршиликлар учун мавсум якунида совринли ўринлар учун курашда муҳим аҳамият касб этди:
«Насаф»нинг юриши: Қўлга киритилган муваффақиятдан сўнг жамоа ўз очколарини 41 тага етказиб, Суперлига турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди;
«Сўғдиёна»нинг ҳолати: Мағлубиятдан кейин 29 очкода қолган жиззахликлар 11-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 25-тур
«Насаф» — «Сўғдиёна» 2:1
Голлар: Абдихолиқов 6, Гудушаури 36 — Жамолов 85.
«Насаф»: Неъматов, Давронов, Комилов, Ғайбуллаев, Баҳромов (Муҳиддинов, 63), Абдихолиқов, Рустамов, Раҳматов, Ғуломов (Шала, 63), Гудушаури (Абдираҳматов, 80), Эшмуродов.
«Сўғдиёна»: Митрович, Жўрабоев, Қобилов, Жуматов (Жамолов, 72), Асқаров (Болтабоев, 46), Мичин (Займович, 67), Иванович, Дориев, Каримов, Мавлонқулов (Ўринбоев, 46), Нурматов (Қаҳрамонов, 46).
Изоҳлар 0
…