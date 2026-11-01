Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтарди

·16·Спорт
Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасида Қаршининг «NASAф» клуби «Сурхон» меҳмонида 1:1 ҳисобида дуранг қозонди.
  • Бош мураббий Рўзиқул Бердиев баҳснинг мазмунсиз кечишида майдон ҳолати, голли вазиятлардан фойдалана олмаслик ва икки кунлик танаффус ортидан майдонга чиқиш сабабли чарчоқ омиллари борлигини таъкидлади.
  • У Қувайт клуби билан таққослаб, Ўзбекист

Ўзбекистон Суперлигаси доирасида сафарда «Сурхон» меҳмони бўлган Қаршининг «Насаф» клуби муросасиз кечган баҳсда 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Учрашувдан сўнг қаршиликлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида қатнашиб, баҳснинг мазмунсиз кечишига сабаб бўлган омиллар, голли вазиятлардан фойдалана олмаслик муаммоси, тиғиз тақвим келтириб чиқараётган чарчоқ ҳамда халқаро майдондаги омадсизликлар борасидаги кескин саволларга очиқ ва қатъий жавоб берди.

«15-дақиқадаёқ 2:0 ҳисобида олдинда бўлишимиз мумкин эди»

Мутахассис дастлаб майдон ҳолати ва жамоанинг асосий камчилигига тўхталди:

«Бугун балки майдон ҳолати ҳам таъсир қилгандир — ўйин кўпроқ яккама-якка курашларга бой кечди ва кутилгандек мазмунли бўлмади. Шунга қарамай, иккала томонда ҳам етарлича қулай вазиятлар яратилди.

Биз баҳснинг 15-дақиқасидаёқ 2:0 ҳисобида олдинда боришимиз мумкин эди. Бобурда, Патада ва бошқа футболчиларимизда жуда қулай имкониятлар бўлди. Бироқ бугунги кунга келиб вазиятларни совуққонлик билан якунлай олмаслик бизнинг бош оғриғимизга ва асосий муаммоларимиздан бирига айланиб қолмоқда. Қарши ҳужумларга ўтишда ҳам бироз оқсадик».

Ҳимоядаги муаммолар ва зич тақвим таъсири

Икки кун оралиғидаги ўйинлар футболчиларнинг жисмоний ҳолатига жиддий путур етказаётганини таъкидлаган Бердиев, рақибнинг охирги дақиқалардаги босимини чарчоқ билан изоҳлади:

  • Учинчи куни майдонга тушиш: «Биз атиги икки кунлик танаффусдан сўнг яна майдонга чиқдик. Чарчоқ сабабли айрим ҳолатларда рақибнинг тезкор ҳаракатларига улгурмай қоляпмиз»;

  • Ҳимояга қайтишдаги узилиш: Ҳужумга кўп куч билан берилиб кетган футболчилар чарчоқ туфайли ортга ўз вақтида етиб кела олмади ва бу «Сурхон»га ўйин охирида хавфли вазиятлар яратиш имконини берди.

Қувайт клуби билан таққослаш: Шароит ва имкониятлар фарқи

Йеличичнинг «уч кунлик тақвим ва тикланиш» ҳақидаги фикрига муносабат билдирган мураббий, Ўзбекистон шароитида кенг таркибсиз ва узоқ сафарлар билан бунга эришиш ниҳоятда мураккаб эканини тушунтирди:

«Бу Йеличичнинг шахсий фикри. Бизнинг иқлим шароитимизда ва мавжуд вазиятда бу жараёнга мослашиш жуда қийин. Айниқса, хориж сафарлари бор жойда.

Масалан, бизнинг ОЧЛдаги рақибимиз Қувайт жамоасини олайлик. Улар Қаршига тўрт кун олдин чартер рейс билан учиб келишди, ўйиндан сўнг дарҳол ортга қайтишди ва бугун ўз ички чемпионатидаги учрашувини бекор қилиб, дам олишмоқда. Биз эса Қувайтга узоқ йўл босиб боришимиз керак ва шу билан бирга ички чемпионатда тинимсиз ўйнаяпмиз. Битта асосий таркиб билан бу темпга дош бериш жуда оғир».

«“Насаф” зарар келтиряпти деганлар қаттиқ адашади»: ОЧЛ танқидларига муносабат

Сўнгги йилларда жамоанинг халқаро майдондаги натижалари ўзбек футболига зарар келтираётгани ҳақидаги танқидий саволга Рўзиқул Бердиев кескин раддия берди:

  • Рейтинг ва имкониятлар: «Бу кимнингдир шахсий, мутлақо нотўғри қараши бўлиши мумкин. “Насаф” ўзбек футболига катта ёрдам бериб келмоқда. Жамоамизнинг халқаро майдонлардаги юқори натижалари айнан бошқа ўзбек клубларига ҳам ОЧЛда иштирок этиш квоталарини яратиб берган»;

  • Халқаро майдоннинг мураккаблиги: «Ҳозирги вазият барча ўзбек клублари учун мураккаб кечмоқда, бу фақат “Насаф”га тегишли эмас. Айбни фақат бизга ағдариш — ноинсофлик. “Насаф” ўзбек футболига жуда катта ёрдам бериб келган ва бундан кейин ҳам ёрдам беради».

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак27 октябр 23:01«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди10 сентябр 06:39Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очди16 сентябр 06:18 Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди17 сентябр 06:25Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!20 сентябр 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози