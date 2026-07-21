Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилинди

·45·Спорт
Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилинди

Бугун, 21 июль куни Ўзбекистон Суперлигасининг 13-тур учрашувлари старт олади. Уч кун давом этадиган турда амалдаги чемпион «Нефтчи» Зоминда «Сўғдиёна» меҳмони бўлса, «Пахтакор» ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилади.

Турнинг яна бир эътиборли баҳсида «Машъал» ва «Насаф» ўзаро тўқнашади. Барча учрашувлар соат 20:00 да бошланиши белгиланган.

Чемпион Зоминда синовдан ўтади

13-турнинг марказий учрашувларидан бири «Сўғдиёна» ва «Нефтчи» жамоалари ўртасида бўлиб ўтади.

Амалдаги чемпион сафарда муҳим очколар учун майдонга тушади. «Сўғдиёна» эса ўз майдонида фаворитлардан бирини тўхтатишга ҳаракат қилади.

Учрашув 21 июль куни Зоминда ўтказилади ва соат 20:00 да бошланади.

«Пахтакор» йўқотилган очколарни қайтармоқчи

Ўтган турда очко йўқотган «Пахтакор» бу сафар «Хоразм»ни қабул қилади.

Тошкентликлар уй учрашувида ғалаба қозониб, турнир жадвалидаги мавқеини мустаҳкамлашни мақсад қилган. «Хоразм» эса пойтахт сафарида кутилмаган натижа қайд этишга уринади.

21 июль куни «Бухоро» ва «Бунёдкор» жамоалари ҳам ўзаро ҳисоб-китоб қилади.

«Машъал» ва «Насаф» баҳси кутилмоқда

22 июль куни мухлислар эътибори «Машъал» ва «Насаф» ўртасидаги учрашувга қаратилади.

Бир ҳудуд вакилларининг ўзаро баҳси одатда кескин курашларга бой ўтади. Шу куни «Локомотив» — «Андижон» ҳамда «Қўқон-1912» — ОКМК учрашувлари ҳам бўлиб ўтади.

Тур «Навбаҳор»нинг уй ўйини билан якунланади

13-турнинг сўнгги баҳслари 23 июль куни ўтказилади.

«Сурхон» ўз майдонида «Динамо»ни қабул қилса, «Навбаҳор» Наманганда «Қизилқум»га қарши майдонга тушади.

Суперлига 13-тур тақвими

21 июль, сешанба

20:00 — «Сўғдиёна» — «Нефтчи»
20:00 — «Бухоро» — «Бунёдкор»
20:00 — «Пахтакор» — «Хоразм»

22 июль, чоршанба

20:00 — «Машъал» — «Насаф»
20:00 — «Локомотив» — «Андижон»
20:00 — «Қўқон-1912» — ОКМК

23 июль, пайшанба

20:00 — «Сурхон» — «Динамо»
20:00 — «Навбаҳор» — «Қизилқум»

13-турдаги саккизта учрашув турнир жадвалидаги вазиятга таъсир қилиши мумкин. Айниқса, чемпионлик учун курашаётган жамоалар учун ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этади.

ПахтакорНасафНефтчиСогдиана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди