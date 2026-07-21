Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилинди
Бугун, 21 июль куни Ўзбекистон Суперлигасининг 13-тур учрашувлари старт олади. Уч кун давом этадиган турда амалдаги чемпион «Нефтчи» Зоминда «Сўғдиёна» меҳмони бўлса, «Пахтакор» ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилади.
Турнинг яна бир эътиборли баҳсида «Машъал» ва «Насаф» ўзаро тўқнашади. Барча учрашувлар соат 20:00 да бошланиши белгиланган.
Чемпион Зоминда синовдан ўтади
13-турнинг марказий учрашувларидан бири «Сўғдиёна» ва «Нефтчи» жамоалари ўртасида бўлиб ўтади.
Амалдаги чемпион сафарда муҳим очколар учун майдонга тушади. «Сўғдиёна» эса ўз майдонида фаворитлардан бирини тўхтатишга ҳаракат қилади.
Учрашув 21 июль куни Зоминда ўтказилади ва соат 20:00 да бошланади.
«Пахтакор» йўқотилган очколарни қайтармоқчи
Ўтган турда очко йўқотган «Пахтакор» бу сафар «Хоразм»ни қабул қилади.
Тошкентликлар уй учрашувида ғалаба қозониб, турнир жадвалидаги мавқеини мустаҳкамлашни мақсад қилган. «Хоразм» эса пойтахт сафарида кутилмаган натижа қайд этишга уринади.
21 июль куни «Бухоро» ва «Бунёдкор» жамоалари ҳам ўзаро ҳисоб-китоб қилади.
«Машъал» ва «Насаф» баҳси кутилмоқда
22 июль куни мухлислар эътибори «Машъал» ва «Насаф» ўртасидаги учрашувга қаратилади.
Бир ҳудуд вакилларининг ўзаро баҳси одатда кескин курашларга бой ўтади. Шу куни «Локомотив» — «Андижон» ҳамда «Қўқон-1912» — ОКМК учрашувлари ҳам бўлиб ўтади.
Тур «Навбаҳор»нинг уй ўйини билан якунланади
13-турнинг сўнгги баҳслари 23 июль куни ўтказилади.
«Сурхон» ўз майдонида «Динамо»ни қабул қилса, «Навбаҳор» Наманганда «Қизилқум»га қарши майдонга тушади.
Суперлига 13-тур тақвими
21 июль, сешанба
20:00 — «Сўғдиёна» — «Нефтчи»
20:00 — «Бухоро» — «Бунёдкор»
20:00 — «Пахтакор» — «Хоразм»
22 июль, чоршанба
20:00 — «Машъал» — «Насаф»
20:00 — «Локомотив» — «Андижон»
20:00 — «Қўқон-1912» — ОКМК
23 июль, пайшанба
20:00 — «Сурхон» — «Динамо»
20:00 — «Навбаҳор» — «Қизилқум»
13-турдаги саккизта учрашув турнир жадвалидаги вазиятга таъсир қилиши мумкин. Айниқса, чемпионлик учун курашаётган жамоалар учун ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этади.
…