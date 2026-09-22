Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?

·4·Спорт
Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Қаршининг «Насаф» клуби асосий дарвозабони Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионати баҳсларидан сўнг мухлислар ва экспертлар томонидан дарвозабонлар манзилига ёғилган кескин танқидларга ниҳоят муносабат билдирди. Терма жамоа йиғинида журналистлар билан мулоқот қилган посбонга дарвозабонларнинг бўйи пастлиги ва хатолари ҳақидаги танқидий савол берилганда, у вазиятни фақат битта чизиқ ёки шахсга юклаш нотўғри эканини очиқ-ойдин таъкидлади.

Португалияга қарши кечган драматик тўқнашувни мисол қилиб келтирган Неъматов: «Умумий олиб қарасангиз, худди жамоа 4 та гол урди-ю, мен 5 та тўп ўтказиб юбориб, биз ютқазиб қўйгандек гапириляпти. Бутун жамоа ютқазди. Танқидлар доим бўлган, мендан аввалгиларга ҳам, мендан кейингиларга ҳам бўлади. Керак бўлса сизга ҳам бўлади», — дея саволга кескин ва совуққон жавоб қайтарди. Мундиалдаги ўйинлардан кейин посбонлар бўйи ва позицион хатолари жиддий муҳокама қилинган эди, аммо Неъматов муваффақиятсизлик учун бутун жамоа бирдек масъул эканини эслатиб ўтди.

Хўш, миллий жамоамиз дарвозаси ҳақиқатан ҳам бўй ёки тажриба масаласида оқсамоқдами, Неъматовнинг бу мардонавор жавоби танқидчиларни тўхтата оладими ва олдиндаги йирик синовларда 1-рақамли посбон ўз танқидчиларига яшил майдонда жавоб бера оладими?

«Португалия ўйини, бўй фактори ва жамоавий масъулият»: Неъматов баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Миллий терма жамоа йиғинидаги матбуот анжуманидан энг муҳим урғулар:

  • Масъулият фақат киперда эмас: Неъматов мағлубиятни фақат дарвозабон хатоси сифатида кўрсатишга қарши чиқиб, ғалаба ҳам, мағлубият ҳам бутун жамоаники эканини таъкидлади;

  • Португалия баҳси мисоли: Посбон кўп гол ўтказилган ўйинда бутун жамоа ҳимоя ва ҳужумда хато қилганини, айбни фақат сўнгги чизиққа юклаш адолатдан эмаслигини билдирди;

  • Бўй ва антропометрия танқидига реакция: Мутахассисларнинг дарвозабонлар бўйи борасидаги эътирозларига қарамай, у профессионал ёндашув ва меҳнат муҳимроқ эканига ишора қилди;

  • Танқидлар — футболнинг ажралмас қисми: «Мендан олдин ҳам бўлган, кейин ҳам бўлади», дея Неъматов жамоатчилик фикрига табиий жараён сифатида қарашини кўрсатди;

  • Келажакка ишонч: Дарвозабон хулосалар чиқарилишини ва худо хоҳласа, олдинда барчаси яхши томонга ўзгаришини ваъда қилди.

Абдувоҳид Неъматов позицияси: Танқидчилар иддаоси ва посбоннинг жавоби

Мухлислар эътирози ва дарвозабоннинг позицияси таққоси:

Кўтарилган масалалар

Танқидчилар ва экспертлар иддаоси

Абдувоҳид Неъматовнинг жавоби

Мағлубиятлар бош сабаби

Дарвозабонлар хатоси ва ишончсиз ўйин

Бутун жамоавий ўйин оқсаши, айбни бир кишига тўнкаб бўлмайди

Антропометрик кўрсаткич (бўй)

Халқаро грандлар олдида бўй пастлик қиляпти

Замонавий футболда реакция ва тактика муҳим, бўй баҳона эмас

Португалия билан драматик ўйин

Кўп гол ўтказиб юборилгани бош айблов

«Жамоа 4 та урди-ю, гўё фақат мен 5 та ўтказиб ютқазгандекмиз»

Танқидларга психологик муносабат

Босим остида сингиб кетиш хавфи

«Танқид доим бўлган ва бўлади, бундан қочиб бўлмайди»

Кейинги режа ва мақсад

Таркибдаги ўринни қайта кўриб чиқиш талаби

Хатолардан тўғри хулоса чиқариб, олдинга интилиш

Футбол экспертизаси: Нега дарвозабонлар доим биринчи нишонга айланади?

Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:

  • Дарвозабонликнинг шафқатсиз қисмати: Ҳужумчи 90 дақиқа давомида 5 та қулай вазиятни кўкка совуриб, битта гол урса — қаҳрамонга айланади; дарвозабон эса 10 та супер сэйв ижро этиб, битта хатога йўл қўйса — бутун мағлубиятнинг бош айбдори сифатида тошбўрон қилинади;

  • Антропометрия ва замонавий тенденциялар: Европа ва Жанубий Америка жамоаларида 190 см дан баланд дарвозабонлар кўпайгани рост, бироқ Икер Касильяс, Давид Оспина ёки Кейлор Навас каби афсоналар бўйи 185 см атрофида бўла туриб дунё элитаси бўлишган; шу боис муаммо фақат бўйда эмас, ҳимоя чизиғининг рақибга қанчалик зарба бериш имконини қолдираётганида;

  • Португалия даражасидаги прессинг: Португалия каби топ-термаларга қарши баҳсда ҳимоя чизиғи босимни кўтара олмаса, дунёнинг энг сара дарвозабони ҳам кетма-кет тўплар ўтказиб юбориши муқаррар;

  • Неъматовнинг психологик барқарорлиги: Абдувоҳиднинг журналистлар қаршисида очиқ ва кескин жавоб қайтариши унинг ички характери синмаганини, босимларга дош бера оладиган етакчилик руҳияти борлигини намойиш этади.

Абдувоҳид Неъматовнинг танқидларга очиқ жавоби миллий термамизда муаммолар юзаки баҳоналар билан эмас, жамоавий бирлик билан ҳал этилиши лозимлигини эслатди.

Сизнингча, Жаҳон чемпионати ва йирик халқаро баҳсларда термамизнинг гол ўтказиб юборишида дарвозабонларнинг айби кўпроқми ёки ҳимоя чизиғининг пала-партишлигими? Абдувоҳид Неъматов миллий термамизнинг 1-рақамли посбони бўлиб қолишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи атрофидаги ушбу долзарб таҳлилни барча ишқибозларга улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 21:29«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиБугун, 19:27Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиБугун, 19:02IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?Бугун, 18:01Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиБугун, 17:30«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилдиБугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди