Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Қаршининг «Насаф» клуби асосий дарвозабони Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионати баҳсларидан сўнг мухлислар ва экспертлар томонидан дарвозабонлар манзилига ёғилган кескин танқидларга ниҳоят муносабат билдирди. Терма жамоа йиғинида журналистлар билан мулоқот қилган посбонга дарвозабонларнинг бўйи пастлиги ва хатолари ҳақидаги танқидий савол берилганда, у вазиятни фақат битта чизиқ ёки шахсга юклаш нотўғри эканини очиқ-ойдин таъкидлади.
Португалияга қарши кечган драматик тўқнашувни мисол қилиб келтирган Неъматов: «Умумий олиб қарасангиз, худди жамоа 4 та гол урди-ю, мен 5 та тўп ўтказиб юбориб, биз ютқазиб қўйгандек гапириляпти. Бутун жамоа ютқазди. Танқидлар доим бўлган, мендан аввалгиларга ҳам, мендан кейингиларга ҳам бўлади. Керак бўлса сизга ҳам бўлади», — дея саволга кескин ва совуққон жавоб қайтарди. Мундиалдаги ўйинлардан кейин посбонлар бўйи ва позицион хатолари жиддий муҳокама қилинган эди, аммо Неъматов муваффақиятсизлик учун бутун жамоа бирдек масъул эканини эслатиб ўтди.
Хўш, миллий жамоамиз дарвозаси ҳақиқатан ҳам бўй ёки тажриба масаласида оқсамоқдами, Неъматовнинг бу мардонавор жавоби танқидчиларни тўхтата оладими ва олдиндаги йирик синовларда 1-рақамли посбон ўз танқидчиларига яшил майдонда жавоб бера оладими?
«Португалия ўйини, бўй фактори ва жамоавий масъулият»: Неъматов баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Миллий терма жамоа йиғинидаги матбуот анжуманидан энг муҳим урғулар:
Масъулият фақат киперда эмас: Неъматов мағлубиятни фақат дарвозабон хатоси сифатида кўрсатишга қарши чиқиб, ғалаба ҳам, мағлубият ҳам бутун жамоаники эканини таъкидлади;
Португалия баҳси мисоли: Посбон кўп гол ўтказилган ўйинда бутун жамоа ҳимоя ва ҳужумда хато қилганини, айбни фақат сўнгги чизиққа юклаш адолатдан эмаслигини билдирди;
Бўй ва антропометрия танқидига реакция: Мутахассисларнинг дарвозабонлар бўйи борасидаги эътирозларига қарамай, у профессионал ёндашув ва меҳнат муҳимроқ эканига ишора қилди;
Танқидлар — футболнинг ажралмас қисми: «Мендан олдин ҳам бўлган, кейин ҳам бўлади», дея Неъматов жамоатчилик фикрига табиий жараён сифатида қарашини кўрсатди;
Келажакка ишонч: Дарвозабон хулосалар чиқарилишини ва худо хоҳласа, олдинда барчаси яхши томонга ўзгаришини ваъда қилди.
Абдувоҳид Неъматов позицияси: Танқидчилар иддаоси ва посбоннинг жавоби
Мухлислар эътирози ва дарвозабоннинг позицияси таққоси:
Кўтарилган масалалар
Танқидчилар ва экспертлар иддаоси
Абдувоҳид Неъматовнинг жавоби
Мағлубиятлар бош сабаби
Дарвозабонлар хатоси ва ишончсиз ўйин
Бутун жамоавий ўйин оқсаши, айбни бир кишига тўнкаб бўлмайди
Антропометрик кўрсаткич (бўй)
Халқаро грандлар олдида бўй пастлик қиляпти
Замонавий футболда реакция ва тактика муҳим, бўй баҳона эмас
Португалия билан драматик ўйин
Кўп гол ўтказиб юборилгани бош айблов
«Жамоа 4 та урди-ю, гўё фақат мен 5 та ўтказиб ютқазгандекмиз»
Танқидларга психологик муносабат
Босим остида сингиб кетиш хавфи
«Танқид доим бўлган ва бўлади, бундан қочиб бўлмайди»
Кейинги режа ва мақсад
Таркибдаги ўринни қайта кўриб чиқиш талаби
Хатолардан тўғри хулоса чиқариб, олдинга интилиш
Футбол экспертизаси: Нега дарвозабонлар доим биринчи нишонга айланади?
Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:
Дарвозабонликнинг шафқатсиз қисмати: Ҳужумчи 90 дақиқа давомида 5 та қулай вазиятни кўкка совуриб, битта гол урса — қаҳрамонга айланади; дарвозабон эса 10 та супер сэйв ижро этиб, битта хатога йўл қўйса — бутун мағлубиятнинг бош айбдори сифатида тошбўрон қилинади;
Антропометрия ва замонавий тенденциялар: Европа ва Жанубий Америка жамоаларида 190 см дан баланд дарвозабонлар кўпайгани рост, бироқ Икер Касильяс, Давид Оспина ёки Кейлор Навас каби афсоналар бўйи 185 см атрофида бўла туриб дунё элитаси бўлишган; шу боис муаммо фақат бўйда эмас, ҳимоя чизиғининг рақибга қанчалик зарба бериш имконини қолдираётганида;
Португалия даражасидаги прессинг: Португалия каби топ-термаларга қарши баҳсда ҳимоя чизиғи босимни кўтара олмаса, дунёнинг энг сара дарвозабони ҳам кетма-кет тўплар ўтказиб юбориши муқаррар;
Неъматовнинг психологик барқарорлиги: Абдувоҳиднинг журналистлар қаршисида очиқ ва кескин жавоб қайтариши унинг ички характери синмаганини, босимларга дош бера оладиган етакчилик руҳияти борлигини намойиш этади.
Абдувоҳид Неъматовнинг танқидларга очиқ жавоби миллий термамизда муаммолар юзаки баҳоналар билан эмас, жамоавий бирлик билан ҳал этилиши лозимлигини эслатди.
Сизнингча, Жаҳон чемпионати ва йирик халқаро баҳсларда термамизнинг гол ўтказиб юборишида дарвозабонларнинг айби кўпроқми ёки ҳимоя чизиғининг пала-партишлигими? Абдувоҳид Неъматов миллий термамизнинг 1-рақамли посбони бўлиб қолишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи атрофидаги ушбу долзарб таҳлилни барча ишқибозларга улашинг!
Изоҳлар 0
…