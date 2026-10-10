«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Насаф»
- Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Ўзбекистон Суперлигаси турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди.
- Учрашувнинг ҳал қилувчи голи ҳимоячи Алибек Давронов томонидан 90+6-дақиқада киритилди.
- «Динамо» эса 30 очко билан 9-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида Қарши шаҳрида кечган «Насаф» ҳамда Самарқанднинг «Динамо» клублари ўртасидаги тўқнашув миллий чемпионатимизнинг жорий мавсумидаги энг кескин ва драматик баҳсларидан бирига айланди. Учрашув тақдири ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, майдон эгалари 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани расмийлаштирди.
Рўзиқул Бердиев шогирдлари ушбу муҳим уч очко эвазига турнир жадвалидаги мавқеини жиддий равишда мустаҳкамлаб олди.
Сўнгги 15 дақиқаликда кечган «голлар ёмғири»
Баҳснинг асосий қисми курашларга бой ўтган бўлса-да, барча голлар ва кутилмаган бурилишлар ўйин охирига тўғри келди:
Ҳисобнинг очилиши (80-дақиқа): «Насаф» ҳужумчиси Аденис Шала рақиб дарвозасини ишғол қилиб, қаршиликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Самарқандликларнинг тезкор жавоби (83-дақиқа): Ўтказиб юборилган голдан сўнг ҳужумга ташланган «Динамо» сафида захирадан майдонга тушган Ойбек Ўрмонжонов орадан уч дақиқа ўтиб таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;
90+6-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Ҳакам томонидан қўшиб берилган охирги сонияларда жарима майдони ичида юзага келган вазиятдан унумли фойдаланган ҳимоячи Алибек Давронов «аждарлар»га қимматли ғалабани тақдим этган голни урди — 2:1.
Турнир жадвалидаги силжиш: «Аждарлар» 4-ўринда
Қаршидаги жанговар баҳс якунлари жамоаларнинг мавсумий мақсадларига бевосита таъсир кўрсатди:
«Насаф» 4-поғонага кўтарилди: Ушбу ғалабадан сўнг «аждарлар» ўз ҳисобидаги очколар сонини 37 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 4-поғонасидан мустаҳкам жой олди;
«Динамо» 9-ўринда қолмоқда: Қаршида очко олишга жуда яқин келган самарқандликлар 30 очко билан 9-ўринда бормоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 23-тур
«Насаф» — «Динамо» 2:1
Голлар: Аденис Шала (80), Алибек Давронов (90+6) — Ойбек Ўрмонжонов (83).
«Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акрамжон Комилов (Алибек Давронов, 61), Ғолиб Ғайбуллаев, Сардор Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов (Мурод Раҳматов, 61), Бобир Абдихолиқов (Юсуф Отубанжо, 61), Шароф Муҳитдинов (Дилшод Муртазаев, 71), Ойбек Рустамов, Аббос Ғуломов (Паата Гудушаури, 83), Умар Эшмуродов.
«Динамо»: Эдем Неманов, Артём Радаев, Михаил Штефан, Азиз Амонов (Ойбек Ўрмонжонов, 62), Анвар Ҳожимирзаев (Жаҳонгирбек Абдусаломов, 88), Амаду Думбуя (Абдуғафур Ҳайдаров, 88), Салим Мустафоев, Жалолиддин Жумабоев, Акбар Худойбердиев (Расул Йўлдошев, 63), Харис Ҳайдаревич (Тигран Аванесян, 63), Фирдавс Абдураҳмонов.
Қаршида қўлга киритилган ушбу оғир ва характерли ғалаба «Насаф»нинг чемпионатнинг финал қисмида совринли ўринлар учун жиддий курашиш нияти қатъий эканини яна бир карра исботлади.
Изоҳлар 0
…