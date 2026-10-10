«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди

·2·Спорт
«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Насаф»
  • Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Ўзбекистон Суперлигаси турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди.
  • Учрашувнинг ҳал қилувчи голи ҳимоячи Алибек Давронов томонидан 90+6-дақиқада киритилди.
  • «Динамо» эса 30 очко билан 9-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида Қарши шаҳрида кечган «Насаф» ҳамда Самарқанднинг «Динамо» клублари ўртасидаги тўқнашув миллий чемпионатимизнинг жорий мавсумидаги энг кескин ва драматик баҳсларидан бирига айланди. Учрашув тақдири ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, майдон эгалари 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани расмийлаштирди.

Рўзиқул Бердиев шогирдлари ушбу муҳим уч очко эвазига турнир жадвалидаги мавқеини жиддий равишда мустаҳкамлаб олди.

Сўнгги 15 дақиқаликда кечган «голлар ёмғири»

Баҳснинг асосий қисми курашларга бой ўтган бўлса-да, барча голлар ва кутилмаган бурилишлар ўйин охирига тўғри келди:

  • Ҳисобнинг очилиши (80-дақиқа): «Насаф» ҳужумчиси Аденис Шала рақиб дарвозасини ишғол қилиб, қаршиликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Самарқандликларнинг тезкор жавоби (83-дақиқа): Ўтказиб юборилган голдан сўнг ҳужумга ташланган «Динамо» сафида захирадан майдонга тушган Ойбек Ўрмонжонов орадан уч дақиқа ўтиб таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 90+6-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Ҳакам томонидан қўшиб берилган охирги сонияларда жарима майдони ичида юзага келган вазиятдан унумли фойдаланган ҳимоячи Алибек Давронов «аждарлар»га қимматли ғалабани тақдим этган голни урди — 2:1.

Турнир жадвалидаги силжиш: «Аждарлар» 4-ўринда

Қаршидаги жанговар баҳс якунлари жамоаларнинг мавсумий мақсадларига бевосита таъсир кўрсатди:

  • «Насаф» 4-поғонага кўтарилди: Ушбу ғалабадан сўнг «аждарлар» ўз ҳисобидаги очколар сонини 37 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 4-поғонасидан мустаҳкам жой олди;

  • «Динамо» 9-ўринда қолмоқда: Қаршида очко олишга жуда яқин келган самарқандликлар 30 очко билан 9-ўринда бормоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

Суперлига. 23-тур

«Насаф» — «Динамо» 2:1

Голлар: Аденис Шала (80), Алибек Давронов (90+6) — Ойбек Ўрмонжонов (83).

  • «Насаф»: Абдувоҳид Неъматов, Акрамжон Комилов (Алибек Давронов, 61), Ғолиб Ғайбуллаев, Сардор Баҳромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдираҳматов (Мурод Раҳматов, 61), Бобир Абдихолиқов (Юсуф Отубанжо, 61), Шароф Муҳитдинов (Дилшод Муртазаев, 71), Ойбек Рустамов, Аббос Ғуломов (Паата Гудушаури, 83), Умар Эшмуродов.

  • «Динамо»: Эдем Неманов, Артём Радаев, Михаил Штефан, Азиз Амонов (Ойбек Ўрмонжонов, 62), Анвар Ҳожимирзаев (Жаҳонгирбек Абдусаломов, 88), Амаду Думбуя (Абдуғафур Ҳайдаров, 88), Салим Мустафоев, Жалолиддин Жумабоев, Акбар Худойбердиев (Расул Йўлдошев, 63), Харис Ҳайдаревич (Тигран Аванесян, 63), Фирдавс Абдураҳмонов.

Қаршида қўлга киритилган ушбу оғир ва характерли ғалаба «Насаф»нинг чемпионатнинг финал қисмида совринли ўринлар учун жиддий курашиш нияти қатъий эканини яна бир карра исботлади.

НасафДинамоЎзбекистон СуперлигиҚарши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди9 сентябр 22:11Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?22 сентябр 21:58Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди18 сентябр 05:53«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубият сабабларини айтди...Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубият сабабларини айтди...22 август 06:49«Навбаҳор» 10 киши бўлиб «Насаф»ни мағлуб этди: Ғайбуллаевдан автогол!«Навбаҳор» 10 киши бўлиб «Насаф»ни мағлуб этди: Ғайбуллаевдан автогол!21 август 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?