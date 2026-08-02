Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этди
Суперлиганинг 15-турида «Сўғдиёна» сафарда «Машъал» жамоасини 3:1 ҳисобида енгиб, очколарини 15 тага етказди ва турнир жадвалида 13-поғонага кўтарилди. Учрашувнинг барча голларига муаллифлик қилган шимолий македониялик футболчи Люпчо Дориев ҳет-трик қайд етиб, мавсумдаги голлари сонини 11 тага етказди ва тўпурарлар пойгасидаги мавқеини мустаҳкамлади.
Суперлиганинг 15-турида «Сўғдиёна» сафарда «Машъал»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалидаги оғир вазиятини бироз яхшилади. Учрашувнинг мутлақ қаҳрамони Люпчо Дориев бўлди — шимолий македониялик футболчи учта голнинг барчасини урди.
Дориевнинг ҳет-триги жиззахликларга муҳим уч очко олиб келди, ҳужумчининг ўзи эса тўпурарлар пойгасидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Дориевга ҳисобни очиш учун беш дақиқа кифоя қилди
Ғузордаги баҳс меҳмонлар учун жуда омадли бошланди. Люпчо Дориев 5-дақиқадаёқ «Машъал» дарвозасини ишғол қилиб, «Сўғдиёна»ни олдинга олиб чиқди — 0:1.
Эрта урилган гол жиззахликларга ўйинни ўз режаси асосида давом эттириш имконини берди. Мезбонлар мувозанатни тиклашга уринган бўлса-да, биринчи бўлимда ҳисоб бошқа ўзгармади.
Танаффусдан кейин эса Дориев яна саҳнага чиқди.
Пенальтидан кейин «Машъал»нинг вазияти оғирлашди
48-дақиқада «Сўғдиёна» пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп қаршисига келган Дориев имкониятдан фойдаланиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди.
Орадан 12 дақиқа ўтиб, шимолий македониялик футболчи учинчи голини ҳам урди. 60-дақиқадаги зарбадан кейин таблода 0:3 ҳисоби акс этди ва баҳс тақдири амалда ҳал бўлди.
Дориев турдан олдин Суперлигада саккизта гол билан тўпурарлар рўйхатида пешқадамлик қилаётган эди. «Машъал»га қарши ҳет-трикдан кейин унинг мавсумдаги голлари сони 11 тага етди.
Дориев «Сўғдиёна»нинг Ғузорда урган ҳар бир голига шахсан муаллифлик қилди.
«Машъал» фақат сўнгги дақиқаларда жавоб қайтарди
Мезбонлар йирик мағлубиятдан қутула олмади, аммо учрашув охирида тасалли голини киритишга муваффақ бўлди.
Захирадан майдонга тушган Азизбек Чориев 90+2-дақиқада ҳисобни қисқартирди. Бироқ бу гол баҳс натижасига таъсир қилмади — 1:3.
«Машъал» дастлабки дақиқалардаёқ мажбурий ўзгариш амалга оширган эди: Фарруҳ Иброҳимов ўрнига 12-дақиқада Азиз Чориев майдонга тушди. Айнан у ўйин охирида жамоасининг ягона голини урди.
Учрашувдаги голлар
Дақиқа
Гол муаллифи
Ҳисоб
5
Люпчо Дориев
0:1
48
Люпчо Дориев, пенальти
0:2
60
Люпчо Дориев
0:3
90+2
Азизбек Чориев
1:3
«Сўғдиёна» хавфли ҳудудда муҳим қадам ташлади
Ғалаба натижасида Улуғбек Бақоев жамоаси очколари сонини 15 тага етказиб, турнир жадвалида 13-поғонага кўтарилди.
Жиззахликлар учун ушбу уч очко айниқса муҳим эди. Жамоа олдинги икки турда «Нефтчи» ва «Локомотив»га мағлуб бўлган, шу сабаб Ғузордаги яна бир очко йўқотиш вазиятни янада оғирлаштириши мумкин эди. Тақвим маълумотларида ҳам «Сўғдиёна»нинг «Хоразм» устидан ғалабасидан кейин икки учрашувни бой бергани қайд этилган.
«Машъал» эса 4 очко билан жадвалнинг сўнгги поғонасида қолди. Муборакликлар учун мавсумнинг қолган қисмида ҳар бир очко ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Дориев «Сўғдиёна»нинг асосий таянчига айланди
Ғузордаги ўйин яна бир ҳақиқатни кўрсатди: «Сўғдиёна»нинг ҳужумдаги энг катта кучи — Люпчо Дориев.
У нафақат учрашув натижасини якка ўзи ҳал қилди, балки тўпурарлик пойгасида ҳам рақибларидан узоқлашиш имкониятига эга бўлди. Жиззахликлар мавсумнинг биринчи қисмида барқарорлик топа олмаган бўлса-да, Дориевнинг голлари жамоани хавфли вазиятлардан олиб чиқмоқда.
Таркиблар
«Машъал»: Владислав Русанов, Бобуржон Асқаров, Фарруҳ Иброҳимов, Тоҳирбек Тўхтасинов, Драго Бумбар, Эргаш Исмоилов, Зафарбек Акрамов, Шерзод Файзиев, Иброҳим Ғанихонов, Сардор Абдураимов, Ҳумоюн Муртозаев.
«Сўғдиёна»: Милан Митрович, Исломжон Қобилов, Зоир Жўрабоев, Беҳруз Жуматов, Филип Иванович, Петар Мичин, Жавоҳир Қаҳрамонов, Оллаберган Каримов, Жамшид Болтабоев, Забиҳилло Ўринбоев, Люпчо Дориев.
Ҳет-трикдан муҳимроқ натижа
Дориевнинг учта голи учрашувнинг асосий воқеаси бўлди. Аммо «Сўғдиёна» учун энг муҳим натижа — турнир жадвали пастидаги рақибга қарши босимга дош бериб, керакли уч очкони олиб қайтганидир.
Энди асосий савол: Дориевнинг тўпурарлик формаси жамоани хавфли ҳудуддан бутунлай олиб чиқа оладими?
Сизнингча, Люпчо Дориев мавсум якунида Суперлига тўпурари бўладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…