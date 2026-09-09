Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди

·18·Спорт
Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди

Ўзбекистон Суперлигаси 21-тури доирасидаги марказий ва принципиал учрашувлардан бири Қарши шаҳрида бўлиб ўтди. Маҳаллий «Насаф» клуби ўз мухлислари қаршисида Тошкентнинг номдор «Бунёдкор» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалида юқори поғоналарга кўтарилиш учун фақат ғалабани мақсад қилган «аждарлар» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва пойтахтликларни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди. Рўзиқул Бердиев шогирдлари тактик интизом ва комбинацион ҳужумлар эвазига ҳар иккала бўлимда ҳам рақиб мудофаасига жиддий зарбалар беришга эришди. Хўш, Қаршидаги голлар шоусида кимлар ажралиб турди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва ушбу муҳим муваффақият мусобақа жадвалига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — 31 очкога эга бўлган «Насаф»нинг турнирдаги янги мақоми ҳамда оғир аҳволда қолаётган «Бунёдкор»нинг тақдири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

«Аждарлар»нинг босими: Ғуломов, Раҳматов ва Муҳитдиновдан голлар шов-шуви

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳудудий устунлиги ва шиддатли ҳужумлари остида кечди:

  • Аббос Ғуломовдан эрта зарба: 14-дақиқада «Насаф»нинг тезкор ҳужуми муваффақиятли якунланиб, Аббос Ғуломов ҳисобни очди (1:0);

  • Бекжон Раҳматовнинг танаффус олдидаги голи: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 37-дақиқада Бекжон Раҳматов пойтахтликлар дарвозасини иккинчи бор ишғол этиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади (2:0);

  • Шароф Муҳитдиновдан якуний нуқта: Ўйин тақдири амалда ҳал бўлиб улгурган бир паллада, 87-дақиқада Шароф Муҳитдинов чиройли зарба билан ҳисобни йирик кўринишга олиб келди (3:0);

  • Ишончли дарвоза: Терма жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ва жамоа мудофаа чизиғи учрашув давомида ўз дарвозаси дахлсизлигини тўлиқ сақлаб қолди.

«Биз ўз майдонимиздаги ҳар бир баҳсда мухлисларимизга ёрқин футбол кўрсатишимиз шарт эди. Йигитлар вазифани аъло даражада бажариб, муҳим ғалабага эришди», — дея эътироф этилмоқда «Насаф» мураббийлар штаби баҳоларида.

Жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар

Мураббийлар ушбу принципиал тўқнашув учун қуйидаги футболчиларни майдонга ташлади:

  • «Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акромжон Комилов, Зафармурод Абдираҳматов, Бобур Абдихолиқов (Ғолиб Ғайбуллаев, 66), Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Бекжон Раҳматов (Яшнарбек Бердираҳмонов, 45), Аббос Ғуломов, Паата Гудушаури (Юсуф Отубанжо, 66), Умарбек Эшмуродов;

  • «Бунёдкор» таркиби: Абдумавлон Абдулжалилов, Сардор Раҳмонов, Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев, Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзоджон Неъматжонов, Наримонжон Аҳмаджонов, Носиржон Абдусаломов, Абдураҳмон Сулаймонов (Миркомил Аннаматов, 56), Шамсиддин Турсунмаҳамадов (Фахриддин Муҳаммадов, 56), Иван Букрин.

Турнир жадвалидаги кескин ўзгариш

Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур баҳсдан сўнг Суперлига жадвалида жамоаларнинг жойлашуви қандай ўзгарганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз майдонида қозонилган йирик ғалабадан сўнг Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз ҳисобидаги очколар сонини 31 тага етказди ва мусобақа жадвалининг 7-поғонасида бормоқда. Тошкентнинг бир пайтлар гегемон бўлган «Бунёдкор» клуби учун эса мураккаб давр давом этмоқда: «қалдирғочлар» атиги 19 очко билан хавфли бўлган 15-ўринда қолиб кетди. «Насаф»нинг ушбу ишончли ўйини жамоанинг мавсум якунида юқори ўринлар учун жиддий кураш олиб боришини кўрсатган бўлса, «Бунёдкор» элитада қолиш учун зудлик билан вазиятни ўнглаши талаб этилади.

Сизнингча, «Насаф» мавсум якунигача ушбу ғалабали суръатни сақлаб, кучли учликка кира оладими? Бир пайтлар Осиё гранди саналган «Бунёдкор»нинг 15-ўринда қолиб кетишига асосий сабаб нима деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу йирик тўқнашув тафсилотларини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

НасафБунёдкорЎзбекистон СуперлигиҚаршиТошкент3:0 ғалаба
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтингБугун, 21:49«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олдиБугун, 21:29«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиБугун, 21:08«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиБугун, 21:04Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди