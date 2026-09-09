Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди
Ўзбекистон Суперлигаси 21-тури доирасидаги марказий ва принципиал учрашувлардан бири Қарши шаҳрида бўлиб ўтди. Маҳаллий «Насаф» клуби ўз мухлислари қаршисида Тошкентнинг номдор «Бунёдкор» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалида юқори поғоналарга кўтарилиш учун фақат ғалабани мақсад қилган «аждарлар» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва пойтахтликларни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди. Рўзиқул Бердиев шогирдлари тактик интизом ва комбинацион ҳужумлар эвазига ҳар иккала бўлимда ҳам рақиб мудофаасига жиддий зарбалар беришга эришди. Хўш, Қаршидаги голлар шоусида кимлар ажралиб турди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва ушбу муҳим муваффақият мусобақа жадвалига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — 31 очкога эга бўлган «Насаф»нинг турнирдаги янги мақоми ҳамда оғир аҳволда қолаётган «Бунёдкор»нинг тақдири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Аждарлар»нинг босими: Ғуломов, Раҳматов ва Муҳитдиновдан голлар шов-шуви
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳудудий устунлиги ва шиддатли ҳужумлари остида кечди:
Аббос Ғуломовдан эрта зарба: 14-дақиқада «Насаф»нинг тезкор ҳужуми муваффақиятли якунланиб, Аббос Ғуломов ҳисобни очди (1:0);
Бекжон Раҳматовнинг танаффус олдидаги голи: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 37-дақиқада Бекжон Раҳматов пойтахтликлар дарвозасини иккинчи бор ишғол этиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади (2:0);
Шароф Муҳитдиновдан якуний нуқта: Ўйин тақдири амалда ҳал бўлиб улгурган бир паллада, 87-дақиқада Шароф Муҳитдинов чиройли зарба билан ҳисобни йирик кўринишга олиб келди (3:0);
Ишончли дарвоза: Терма жамоа дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ва жамоа мудофаа чизиғи учрашув давомида ўз дарвозаси дахлсизлигини тўлиқ сақлаб қолди.
«Биз ўз майдонимиздаги ҳар бир баҳсда мухлисларимизга ёрқин футбол кўрсатишимиз шарт эди. Йигитлар вазифани аъло даражада бажариб, муҳим ғалабага эришди», — дея эътироф этилмоқда «Насаф» мураббийлар штаби баҳоларида.
Жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар
Мураббийлар ушбу принципиал тўқнашув учун қуйидаги футболчиларни майдонга ташлади:
«Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов, Акромжон Комилов, Зафармурод Абдираҳматов, Бобур Абдихолиқов (Ғолиб Ғайбуллаев, 66), Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Бекжон Раҳматов (Яшнарбек Бердираҳмонов, 45), Аббос Ғуломов, Паата Гудушаури (Юсуф Отубанжо, 66), Умарбек Эшмуродов;
«Бунёдкор» таркиби: Абдумавлон Абдулжалилов, Сардор Раҳмонов, Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев, Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзоджон Неъматжонов, Наримонжон Аҳмаджонов, Носиржон Абдусаломов, Абдураҳмон Сулаймонов (Миркомил Аннаматов, 56), Шамсиддин Турсунмаҳамадов (Фахриддин Муҳаммадов, 56), Иван Букрин.
Турнир жадвалидаги кескин ўзгариш
Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — мазкур баҳсдан сўнг Суперлига жадвалида жамоаларнинг жойлашуви қандай ўзгарганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз майдонида қозонилган йирик ғалабадан сўнг Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз ҳисобидаги очколар сонини 31 тага етказди ва мусобақа жадвалининг 7-поғонасида бормоқда. Тошкентнинг бир пайтлар гегемон бўлган «Бунёдкор» клуби учун эса мураккаб давр давом этмоқда: «қалдирғочлар» атиги 19 очко билан хавфли бўлган 15-ўринда қолиб кетди. «Насаф»нинг ушбу ишончли ўйини жамоанинг мавсум якунида юқори ўринлар учун жиддий кураш олиб боришини кўрсатган бўлса, «Бунёдкор» элитада қолиш учун зудлик билан вазиятни ўнглаши талаб этилади.
Сизнингча, «Насаф» мавсум якунигача ушбу ғалабали суръатни сақлаб, кучли учликка кира оладими? Бир пайтлар Осиё гранди саналган «Бунёдкор»нинг 15-ўринда қолиб кетишига асосий сабаб нима деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу йирик тўқнашув тафсилотларини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…