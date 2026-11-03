Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди?

·83·Спорт
Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Тошкентда «Пахтакор» устидан 6:2 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
  • Жамоа етакчиси Криштиану Роналду учрашувда қатнашмаган бўлса-да, ўзининг Instagram саҳифасида жамоадошларининг ёрқин ўйинини олқишлаб, якуний ҳисоб акс этган баннерни жойлаштирди.
  • Бош мураббий португалиялик ҳужумчининг таркибдан ташқарида қолишини зич тақвим ва жисмоний кучларни тиклаш зарурати билан изоҳлади.

ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Тошкентда «Пахтакор» устидан 6:2 ҳисобида йирик ғалабага эришган Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби етакчиси Криштиану Роналду мазкур натижага бефарқ қолмади. Машҳур португалиялик тўпурар Тошкентдаги баҳсдан сўнг ўзининг кўп миллионли ижтимоий тармоқдаги саҳифасида муносабат билдирди.

Роналду ўзининг шахсий Instagram саҳифасида учрашувнинг якуний ҳисоби (6:2) акс этган расмий баннерни жойлаштириб, уни учта ёниб турган оловча смайлиги билан изоҳлади ва жамоадошларининг ёрқин ўйинини олқишлади.

Тошкентдаги шов-шув: Роналду нега «Пахтакор»га қарши ўйнамади?

Криштианунинг Ўзбекистон пойтахтига эҳтимолий ташрифи маҳаллий футбол жамоатчилиги, мухлислар ва ОАВ орасида мисли кўрилмаган қизиқиш ва катта ажиотажга сабаб бўлган эди. Бироқ у қайдномага киритилмади:

  • Анже Постекоглунинг изоҳи: «Ан-Наср» бош мураббийи португалиялик юлдузнинг таркибдан ташқарида қолишини режали ротация ва ҳордиқ билан тушунтирди;

  • Тикланиш ва зич тақвим: Мураббийнинг таъкидлашича, 41 ёшли ҳужумчи Саудия Арабистони чемпионатидаги кетма-кет қийин беллашувлар ва узоқ парвозлардан кейин жисмоний кучларни тиклашга муҳтож бўлган;

  • Хет-трикдан сўнг берилган дам: Тошкентдаги баҳсдан бироз аввалгина Роналду ички чемпионат учрашувида навбатдаги хет-трикни қайд этиб, юқори жисмоний юклама олган эди.

«Пахтакор» дарвозасига 6 та гол: Тошкентдаги учрашув тафсилоти

2 ноябрь оқшомида Тошкентда кечган ОФК Элит Чемпионлар лигаси баҳси меҳмонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:

  • Маҳорат дарси: Саудияликлар ҳатто ўз бош юлдузисиз ҳам ҳужумда мукаммал даражадаги самарадорлик намойиш этиб, Ўзбекистон чемпиони дарвозасига жавобсиз қолиб кетмаган бўлса-да, нақд 6 та тўп йўллашга эришди (6:2);

  • Турнирдаги яккаҳокимлик: Ушбу ғалаба Риёд клубининг қитъа миқёсидаги чемпионликка даъвогар эканини яна бир бор исботлади.

Тошкентдаги мухлислар Роналдуни яшил майдонда кўра олишмаган бўлса-да, футбол афсонасининг жамоаси кўрсатган ўйин ва унинг ўйиндан кейинги реакцияси халқаро спорт матбуотининг диққат марказига тушди.

Криштиану РоналдуПахтакорАн-НасрОФК Элит Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05Одил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритдиОдил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритди13 октябр 00:21“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?31 октябр 23:18“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой бердиКеча 21:10Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиТошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиКеча 18:31Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?31 октябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози