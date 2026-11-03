Тошкентга келмаган Криштиану Роналду “Ан-Наср”нинг йирик ғалабаси ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Тошкентда «Пахтакор» устидан 6:2 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
- Жамоа етакчиси Криштиану Роналду учрашувда қатнашмаган бўлса-да, ўзининг Instagram саҳифасида жамоадошларининг ёрқин ўйинини олқишлаб, якуний ҳисоб акс этган баннерни жойлаштирди.
- Бош мураббий португалиялик ҳужумчининг таркибдан ташқарида қолишини зич тақвим ва жисмоний кучларни тиклаш зарурати билан изоҳлади.
ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Тошкентда «Пахтакор» устидан 6:2 ҳисобида йирик ғалабага эришган Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби етакчиси Криштиану Роналду мазкур натижага бефарқ қолмади. Машҳур португалиялик тўпурар Тошкентдаги баҳсдан сўнг ўзининг кўп миллионли ижтимоий тармоқдаги саҳифасида муносабат билдирди.
Роналду ўзининг шахсий Instagram саҳифасида учрашувнинг якуний ҳисоби (6:2) акс этган расмий баннерни жойлаштириб, уни учта ёниб турган оловча смайлиги билан изоҳлади ва жамоадошларининг ёрқин ўйинини олқишлади.
Тошкентдаги шов-шув: Роналду нега «Пахтакор»га қарши ўйнамади?
Криштианунинг Ўзбекистон пойтахтига эҳтимолий ташрифи маҳаллий футбол жамоатчилиги, мухлислар ва ОАВ орасида мисли кўрилмаган қизиқиш ва катта ажиотажга сабаб бўлган эди. Бироқ у қайдномага киритилмади:
Анже Постекоглунинг изоҳи: «Ан-Наср» бош мураббийи португалиялик юлдузнинг таркибдан ташқарида қолишини режали ротация ва ҳордиқ билан тушунтирди;
Тикланиш ва зич тақвим: Мураббийнинг таъкидлашича, 41 ёшли ҳужумчи Саудия Арабистони чемпионатидаги кетма-кет қийин беллашувлар ва узоқ парвозлардан кейин жисмоний кучларни тиклашга муҳтож бўлган;
Хет-трикдан сўнг берилган дам: Тошкентдаги баҳсдан бироз аввалгина Роналду ички чемпионат учрашувида навбатдаги хет-трикни қайд этиб, юқори жисмоний юклама олган эди.
«Пахтакор» дарвозасига 6 та гол: Тошкентдаги учрашув тафсилоти
2 ноябрь оқшомида Тошкентда кечган ОФК Элит Чемпионлар лигаси баҳси меҳмонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:
Маҳорат дарси: Саудияликлар ҳатто ўз бош юлдузисиз ҳам ҳужумда мукаммал даражадаги самарадорлик намойиш этиб, Ўзбекистон чемпиони дарвозасига жавобсиз қолиб кетмаган бўлса-да, нақд 6 та тўп йўллашга эришди (6:2);
Турнирдаги яккаҳокимлик: Ушбу ғалаба Риёд клубининг қитъа миқёсидаги чемпионликка даъвогар эканини яна бир бор исботлади.
Тошкентдаги мухлислар Роналдуни яшил майдонда кўра олишмаган бўлса-да, футбол афсонасининг жамоаси кўрсатган ўйин ва унинг ўйиндан кейинги реакцияси халқаро спорт матбуотининг диққат марказига тушди.
Изоҳлар 0
…