А Серияда 11-тур баҳслари: “Милан” ва “Аталанта” сафарда муҳим ғалабаларга эришди

·54·Спорт
А Серияда 11-тур баҳслари: “Милан” ва “Аталанта” сафарда муҳим ғалабаларга эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 11-турида «Милан» ва «Аталанта» клублари сафар ўйинларида ғалаба қозониб, муҳим очколарни қўлга киритди.
  • «Милан»
  • Генуя шаҳрида «Женоа»ни Сиссе ва Кристиан Пулишичнинг голлари эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • «Аталанта» эса «Монса» майдонида Крстовичнинг 49-дақиқада киритган ягона голи билан 1:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.

Италия А Сериясининг 11-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар якунланди. Турнинг муҳим баҳсларида чемпионлик пойгасига қўшилган «Милан» Генуя сафарида «Женоа»ни 2:1 ҳисобида таслим этган бўлса, Бергамонинг «Аталанта» клуби сафарда «Монца» устидан 1:0 ҳисобида минимал ғалабани расмийлаштирди.

Генуядаги тезкор голлар ва асабий финал: «Женоа» — «Милан» 1:2

«Милан» дастлабки дақиқаларданоқ кучли босим ўтказиб, ўйин тақдирини дастлабки йигирма дақиқаликдаёқ ҳал қилди:

  • Сисседан тезкор гол: 13-дақиқада Сиссе рақиб дарвозасини ишғол қилиб, миланликларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • Пулишичдан устунлик: 19-дақиқада Кристиан Пулишич ҳисобдаги фарқни ошириб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади — 0:2;

  • Сўнгги дақиқалардаги интрига: Мезбонлар 88-дақиқада Эллертссон томонидан урилган гол эвазига ҳисобни қисқартириб, сўнгги сонияларда босим ўтказди, бироқ «Милан» ҳимояси ғалабани сақлаб қолди.

Бергамоликларнинг муҳим сафар ғалабаси: «Монца» — «Аталанта» 0:1

Кучлилар қаторига қайтишга интилаётган «Аталанта» аутсайдер «Монца» майдонида совуққонлик билан ҳаракат қилди:

  • Крстовичдан ягона зарба: Иккинчи бўлим бошида, 49-дақиқада Крстович томонидан киритилган ягона тўп учрашув тақдирини ҳал этди ва бергамоликларга қимматли уч очко тақдим этди.

Ўйин қайдномалари ва таркиблар

  • «Женоа» — «Милан» 1:2

    Голлар: Эллертссон (88) — Сиссе (13), Пулишич (19).

    «Милан»: Менян, Хила, де Винтер, Диавара (Терраччано, 62), Морейра, Модрич, Рабио, Муса (Эступинан, 87), Пулишич (Яшари, 79), Сиссе (Ҳатчинсон, 61), Рамуш.

  • «Монца» — «Аталанта» 0:1

    Гол: Крстович (49).

    «Аталанта»: Карнезекки, Заппакоста, Скалвини, Колашинац (Обрич, 80), Бернаскони, Эдерсон, Пашалич, Элмаз (Роу, 75), де Кетеларе, Залевски, Крстович (Кессиэ, 83).

Турнир жадвалидаги ҳолат

Мазкур учрашувлардан кейин жамоаларнинг жадвалдаги ўрни қуйидагича кўриниш олди:

Ўрин

Жамоа

Ўйин

Очко

Ҳолат / Мақсад

4

«Милан»

11

24

Пешқадамлар изидан кучли тўртликда

12

«Аталанта»

11

14

Ғалаба эвазига жадвал ўртасига кўтарилди

13

«Женоа»

11

13

Ўз майдонидаги мағлубиятдан кейин 13-ўринда

18

«Монца»

11

7

Хавфли зонада қолмоқда

Италия А СериясиМиланАталантаЖеноа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матнМилан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:04Бергамодаги тарсаки: “Аталанта” ўз майдонида “Парма”га 0:3 ҳисобида таслим бўлдиБергамодаги тарсаки: “Аталанта” ўз майдонида “Парма”га 0:3 ҳисобида таслим бўлди3 ноябр 07:04Аталанта — Парма: таркиблар ва жонли матнАталанта — Парма: таркиблар ва жонли матн2 ноябр 23:47Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн29 октябр 23:47Лечче — Женоа: таркиблар ва жонли матнЛечче — Женоа: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 21:05Аталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матнАталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди