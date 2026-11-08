А Серияда 11-тур баҳслари: “Милан” ва “Аталанта” сафарда муҳим ғалабаларга эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 11-турида «Милан» ва «Аталанта» клублари сафар ўйинларида ғалаба қозониб, муҳим очколарни қўлга киритди.
- «Милан»
- Генуя шаҳрида «Женоа»ни Сиссе ва Кристиан Пулишичнинг голлари эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- «Аталанта» эса «Монса» майдонида Крстовичнинг 49-дақиқада киритган ягона голи билан 1:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.
Италия А Сериясининг 11-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар якунланди. Турнинг муҳим баҳсларида чемпионлик пойгасига қўшилган «Милан» Генуя сафарида «Женоа»ни 2:1 ҳисобида таслим этган бўлса, Бергамонинг «Аталанта» клуби сафарда «Монца» устидан 1:0 ҳисобида минимал ғалабани расмийлаштирди.
Генуядаги тезкор голлар ва асабий финал: «Женоа» — «Милан» 1:2
«Милан» дастлабки дақиқаларданоқ кучли босим ўтказиб, ўйин тақдирини дастлабки йигирма дақиқаликдаёқ ҳал қилди:
Сисседан тезкор гол: 13-дақиқада Сиссе рақиб дарвозасини ишғол қилиб, миланликларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
Пулишичдан устунлик: 19-дақиқада Кристиан Пулишич ҳисобдаги фарқни ошириб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади — 0:2;
Сўнгги дақиқалардаги интрига: Мезбонлар 88-дақиқада Эллертссон томонидан урилган гол эвазига ҳисобни қисқартириб, сўнгги сонияларда босим ўтказди, бироқ «Милан» ҳимояси ғалабани сақлаб қолди.
Бергамоликларнинг муҳим сафар ғалабаси: «Монца» — «Аталанта» 0:1
Кучлилар қаторига қайтишга интилаётган «Аталанта» аутсайдер «Монца» майдонида совуққонлик билан ҳаракат қилди:
Крстовичдан ягона зарба: Иккинчи бўлим бошида, 49-дақиқада Крстович томонидан киритилган ягона тўп учрашув тақдирини ҳал этди ва бергамоликларга қимматли уч очко тақдим этди.
Ўйин қайдномалари ва таркиблар
«Женоа» — «Милан» 1:2
Голлар: Эллертссон (88) — Сиссе (13), Пулишич (19).
«Милан»: Менян, Хила, де Винтер, Диавара (Терраччано, 62), Морейра, Модрич, Рабио, Муса (Эступинан, 87), Пулишич (Яшари, 79), Сиссе (Ҳатчинсон, 61), Рамуш.
«Монца» — «Аталанта» 0:1
Гол: Крстович (49).
«Аталанта»: Карнезекки, Заппакоста, Скалвини, Колашинац (Обрич, 80), Бернаскони, Эдерсон, Пашалич, Элмаз (Роу, 75), де Кетеларе, Залевски, Крстович (Кессиэ, 83).
Турнир жадвалидаги ҳолат
Мазкур учрашувлардан кейин жамоаларнинг жадвалдаги ўрни қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Жамоа
Ўйин
Очко
Ҳолат / Мақсад
4
«Милан»
11
24
Пешқадамлар изидан кучли тўртликда
12
«Аталанта»
11
14
Ғалаба эвазига жадвал ўртасига кўтарилди
13
«Женоа»
11
13
Ўз майдонидаги мағлубиятдан кейин 13-ўринда
18
«Монца»
11
7
Хавфли зонада қолмоқда
Изоҳлар 0
…