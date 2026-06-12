SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотлар
SpaceX кўп йиллардан буён қайта фойдаланиладиган ракета учиришлари, Starlink сунъий йўлдош тармоғининг кенгайиши ва, албатта, унинг асосчиси Elon Musk туфайли инвесторлар ҳамда кенг жамоатчилик эътиборида бўлиб келмоқда. Бироқ компаниянинг 24 йиллик тарихида ҳеч нарса кутилаётган IPO (акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштирилиши) билан тенглаша олмайди. Компания ўзининг 555,6 миллион дона акциясини ҳар бирини 135 доллардан баҳолаб, жами 75 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирмоқда, бу эса уни тарихдаги энг йирик IPOга айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу келишув Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантириши кутилмоқда. SpaceX ўз дебютини NASDAQ биржасида амалга оширади ва расмий листинг эълон қилинганидан сўнг акциялар нархи реал вақт режимида кузатиб борилади. Молиявий таҳлилчилар ва Bloomberg ҳамда КНБК каби йирик нашрлар ушбу жараённи жонли эфирда ёритиб, бозордаги ҳар бир ўзгаришни диққат билан кузатмоқда.
Компаниянинг С-1 ҳисоботи баъзи ҳайратланарли рақамларни очиб берди. Масалан, SpaceX 2025-йилда 18 миллиард доллардан ортиқ даромад кўрган бўлса-да, 4,9 миллиард доллар зарар кўрган. Бу компания ташкил этилганидан бери кўрилган жами 37 миллиард долларлик зарарнинг бир қисмидир. Шунга қарамай, Elon Musk компаниядаги овоз бериш ҳуқуқининг 85,1 фоизига эгалик қилиб, бошқарувни тўлиқ ўз қўлида сақлаб қолмоқда.
Ушбу IPO нафақат Муск учун, балки компания ходимлари учун ҳам катта молиявий имкониятдир. Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, акциялар савдоси натижасида SpaceX'нинг 4400 нафарга яқин ходими миллионерга айланиши мумкин. Ҳозирда барча эътибор акцияларнинг бозорга чиқиш вақти ва унинг технология оламидаги келажакдаги ўрнига қаратилган.
…