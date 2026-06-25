SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқда

·0·Техно
SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқда

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракета тизими учун Флоридада янги инфратузилма барпо этиш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган сўнгги тасвирларда "Мечазилла" номи билан машҳур бўлган улкан механик ушлагичнинг биринчи қисми ташилаётгани акс этган. Ушбу технологик ечим ракеталарни қайта учириш жараёнини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight нашри вакили @МахҚ томонидан эълон қилинган кадрларда механик "панжа"нинг Кеннедй Спасе Сентер ҳудудидаги Ҳангар Х биносидан олиб чиқилаётганини кўриш мумкин. Оғир кўп ўқли платформа ёрдамида ташилаётган ушбу тугун Starship тизимининг ажралмас қисми бўлиб, у хизмат кўрсатиш минорасига ўрнатилади. Унинг асосий вазифаси — Ерга қайтиб тушаётган Super Heavy тезлаткичларини ҳавонинг ўзида тутиб қолишдир.

Инқилобий қўниш тизими ва унинг афзалликлари

Мечазилла тизими SpaceX муҳандисларининг энг дадил ғояларидан бири ҳисобланади. Анъанавий қўниш таянчларидан воз кечиш ракетанинг умумий вазнини камайтиришга ва фойдали юк ҳажмини оширишга хизмат қилади. Энг муҳими, ракета тўғридан-тўғри старт майдончасидаги минорага қўнгани сабабли, уни қайта тайёрлаш ва навбатдаги парвозга учириш вақти сезиларли даражада қисқаради.

ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда Флоридадаги СЛК-37 майдончасида қурилиш ишлари қизғин давом этмоқда. Мутахассислар старт минорасини босқичма-босқич йиғиб, уни ушбу мураккаб механизм билан интеграция қилишга тайёрланмоқдалар. Бу каби инфратузилма нафақат технологик ютуқ, балки SpaceX компаниясининг коинотга парвозлар частотасини ошириш стратегиясининг асосий бўғинидир.

Миллиардлаб долларлик инвестиция ва модернизация

SpaceX Флоридадаги Starship дастурини ривожлантириш учун тахминан 1,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишни режалаштирган. Бу маблағлар нафақат янги старт майдончаларини қуришга, балки мавжуд технологияларни такомиллаштиришга ҳам йўналтирилади. Компания бир вақтнинг ўзида бир нечта штатда иш олиб бориб, коинотга чиқиш имкониятларини кенгайтирмоқда.

Шу билан бирга, Техасдаги Starbase космодромида ҳам модернизация ишлари тўхтагани йўқ. У ерда мутахассислар кучли Лиебҳерр ЛР11000 кранидан фойдаланган ҳолда биринчи старт минорасининг эски қисмларини демонтаж қилмоқдалар. Бу эса SpaceX ўзининг илк муваффақиятли тажрибаларидан хулоса чиқариб, ускуналар дизайнини мунтазам равишда янгилаб бораётганидан далолат беради.

Янги Мечазилла қурилмасининг Флоридага етказилиши Starship лойиҳасининг глобал миқёсга чиқаётганини англатади. Агар Техасдаги синовлар муваффақиятли якунланса, Флоридадаги янги майдонча ойлик ва ҳатто ҳафталик парвозларни амалга ошириш учун асосий марказга айланиши мумкин. Бу эса инсониятнинг Марс ва Ойга бўлган сафарларини янада яқинлаштиради.

SpaceXStarshipElon MuskМечазиллаКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиiPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиБугун, 10:29Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди