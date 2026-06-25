SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқда
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракета тизими учун Флоридада янги инфратузилма барпо этиш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган сўнгги тасвирларда "Мечазилла" номи билан машҳур бўлган улкан механик ушлагичнинг биринчи қисми ташилаётгани акс этган. Ушбу технологик ечим ракеталарни қайта учириш жараёнини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight нашри вакили @МахҚ томонидан эълон қилинган кадрларда механик "панжа"нинг Кеннедй Спасе Сентер ҳудудидаги Ҳангар Х биносидан олиб чиқилаётганини кўриш мумкин. Оғир кўп ўқли платформа ёрдамида ташилаётган ушбу тугун Starship тизимининг ажралмас қисми бўлиб, у хизмат кўрсатиш минорасига ўрнатилади. Унинг асосий вазифаси — Ерга қайтиб тушаётган Super Heavy тезлаткичларини ҳавонинг ўзида тутиб қолишдир.
Инқилобий қўниш тизими ва унинг афзалликлариМечазилла тизими SpaceX муҳандисларининг энг дадил ғояларидан бири ҳисобланади. Анъанавий қўниш таянчларидан воз кечиш ракетанинг умумий вазнини камайтиришга ва фойдали юк ҳажмини оширишга хизмат қилади. Энг муҳими, ракета тўғридан-тўғри старт майдончасидаги минорага қўнгани сабабли, уни қайта тайёрлаш ва навбатдаги парвозга учириш вақти сезиларли даражада қисқаради.
ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда Флоридадаги СЛК-37 майдончасида қурилиш ишлари қизғин давом этмоқда. Мутахассислар старт минорасини босқичма-босқич йиғиб, уни ушбу мураккаб механизм билан интеграция қилишга тайёрланмоқдалар. Бу каби инфратузилма нафақат технологик ютуқ, балки SpaceX компаниясининг коинотга парвозлар частотасини ошириш стратегиясининг асосий бўғинидир.
Миллиардлаб долларлик инвестиция ва модернизацияSpaceX Флоридадаги Starship дастурини ривожлантириш учун тахминан 1,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритишни режалаштирган. Бу маблағлар нафақат янги старт майдончаларини қуришга, балки мавжуд технологияларни такомиллаштиришга ҳам йўналтирилади. Компания бир вақтнинг ўзида бир нечта штатда иш олиб бориб, коинотга чиқиш имкониятларини кенгайтирмоқда.
Шу билан бирга, Техасдаги Starbase космодромида ҳам модернизация ишлари тўхтагани йўқ. У ерда мутахассислар кучли Лиебҳерр ЛР11000 кранидан фойдаланган ҳолда биринчи старт минорасининг эски қисмларини демонтаж қилмоқдалар. Бу эса SpaceX ўзининг илк муваффақиятли тажрибаларидан хулоса чиқариб, ускуналар дизайнини мунтазам равишда янгилаб бораётганидан далолат беради.
Янги Мечазилла қурилмасининг Флоридага етказилиши Starship лойиҳасининг глобал миқёсга чиқаётганини англатади. Агар Техасдаги синовлар муваффақиятли якунланса, Флоридадаги янги майдонча ойлик ва ҳатто ҳафталик парвозларни амалга ошириш учун асосий марказга айланиши мумкин. Бу эса инсониятнинг Марс ва Ойга бўлган сафарларини янада яқинлаштиради.
…