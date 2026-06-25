44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди

·0·Дунё
44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди

Хитойнинг Уси шаҳрида ноодатий ҳодиса юз берди. Ноёб ва қимматбаҳо балиқлар сақланаётган аквариум ёрилиб кетиши оқибатида қиймати қарийб 44 минг долларга тенг бўлган балиқлар нобуд бўлди.

Маълумотларга кўра, аквариумдаги сув қисқа вақт ичида тўкилиб кетган ва балиқларнинг аксариятини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган. Фақат бир неча балиқгина омон қолган.

Ҳодисадан катта зарар кўрган аквариум эгаси вазиятга ноодатий ёндашган. У нобуд бўлган балиқларнинг бир қисмини ресторанга олиб бориб, дўстлари билан кечки овқат уюштирган. Шу тариқа у йўқотишнинг ҳеч бўлмаганда бир қисмини “фойдага айлантиришга” ҳаракат қилганини айтган.

Аквариум эгасининг сўзларига кўра, у келажакда ноёб балиқлар коллекциясини қайта тиклашни режалаштирмоқда. Ушбу воқеа эса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратда қолдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиБугун, 11:186 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02Венесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотдиВенесуэлада кетма-кет юз берган кучли зилзилалар ваҳима уйғотдиБугун, 10:09Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?Бугун, 09:4840 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгардиКеча, 23:42Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда