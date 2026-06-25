44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди
Хитойнинг Уси шаҳрида ноодатий ҳодиса юз берди. Ноёб ва қимматбаҳо балиқлар сақланаётган аквариум ёрилиб кетиши оқибатида қиймати қарийб 44 минг долларга тенг бўлган балиқлар нобуд бўлди.
Маълумотларга кўра, аквариумдаги сув қисқа вақт ичида тўкилиб кетган ва балиқларнинг аксариятини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган. Фақат бир неча балиқгина омон қолган.
Ҳодисадан катта зарар кўрган аквариум эгаси вазиятга ноодатий ёндашган. У нобуд бўлган балиқларнинг бир қисмини ресторанга олиб бориб, дўстлари билан кечки овқат уюштирган. Шу тариқа у йўқотишнинг ҳеч бўлмаганда бир қисмини “фойдага айлантиришга” ҳаракат қилганини айтган.
Аквариум эгасининг сўзларига кўра, у келажакда ноёб балиқлар коллекциясини қайта тиклашни режалаштирмоқда. Ушбу воқеа эса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратда қолдирди.
…