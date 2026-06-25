Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда

·0·Техно
Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда

Смартфонлар саноатида энергия самарадорлиги ва автоном иш вақти масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ сўнгги технологик янгиликлар бу борада катта бурилиш бўлишидан далолат бермоқда. Машҳур инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, айни дамда 14 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган янги смартфон устида иш олиб борилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилма аллақачон НПИ (Нев Продукт Интродуктион) босқичига ўтган. Бу шуни англатадики, лойиҳа шунчаки лаборатория синовлари ёки хомаки чизмалардан иборат эмас, балки реал ишлаб чиқариш жараёнига тайёрланмоқда. Бундай сиғим замонавий технологиялар олами учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади ва фойдаланувчиларга бир неча кунлик фаол қувват билан таъминлаш имконини беради.

iPhone кўрсаткичларидан уч баравар юқори

Таққослаш учун айтадиган бўлсак, 14 000 мА/соатлик кўрсаткич бугунги кунда бозорда оммалашган кўплаб флагманлардан, хусусан, Apple компаниясининг iPhone моделларидан қарийб уч баравар устундир. iPhone смартфонларининг сўнгги авлодларида аккумулятор сиғими ўртача 4000–5000 мА/соат атрофида эканини ҳисобга олсак, янги қурилма қувват борасида мутлақо янги даражага кўтарилиши кутилмоқда.

ixbt.com нашри хабарига кўра, бундай улкан энергия захираси нафақат узоқ вақт қувватланмасдан ишлашни, балки смартфоннинг оғирлиги ва қалинлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчилар замонавий зичликка эга батареялар ёрдамида қурилманинг ихчамлигини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқдалар.

Бозордаги рақобат ва тенденциялар

Яқинда Honor компанияси ўзининг Honor X80 Pro Max моделида 11 000 мА/соатлик батареядан фойдалангани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳатто ушбу ишлаб чиқарувчи батарея икки йил ичида ишдан чиқса, уни бепул алмаштириб бериш кафолатини ҳам тақдим этган. 14 000 мА/соатлик янги смартфон эса ушбу рекордни ҳам янгилашга тайёрланмоқда.

Ушбу маълумотни тарқатган Digital Chat Station аввал ҳам технология оламида ўзининг аниқ прогнозлари билан танилган. У Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан жиҳозланишини биринчилардан бўлиб маълум қилган эди. Шунингдек, у Dimensity 9400 процессори Snapdragon 8 Элите микросхемасидан олдинроқ тақдим этилишини ҳам тўғри башорат қилган.

Ҳозирча ушбу "энергия гиганти" қайси бренд остида чиқиши ва унинг аниқ чиқарилиш санаси сир тутилмоқда. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бундай қурилмалар асосан саёҳатни хуш кўрувчилар, узоқ вақт электр тармоғидан узоқда бўладиган фойдаланувчилар ва оғир ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган бўлиши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай юқори сиғимли аккумуляторга эга смартфонларга талаб юқори. Айниқса, ҳудудларда электр энергияси билан боғлиқ узилишлар ёки узоқ масофали сафарлар вақтида бундай қурилмалар фойдаланувчилар учун ҳақиқий нажот бўлиши шубҳасиз.

СмартфонАккумуляторТехнологияiPhoneHonor
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди