Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқда
Смартфонлар саноатида энергия самарадорлиги ва автоном иш вақти масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ сўнгги технологик янгиликлар бу борада катта бурилиш бўлишидан далолат бермоқда. Машҳур инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, айни дамда 14 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган янги смартфон устида иш олиб борилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилма аллақачон НПИ (Нев Продукт Интродуктион) босқичига ўтган. Бу шуни англатадики, лойиҳа шунчаки лаборатория синовлари ёки хомаки чизмалардан иборат эмас, балки реал ишлаб чиқариш жараёнига тайёрланмоқда. Бундай сиғим замонавий технологиялар олами учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади ва фойдаланувчиларга бир неча кунлик фаол қувват билан таъминлаш имконини беради.
iPhone кўрсаткичларидан уч баравар юқориТаққослаш учун айтадиган бўлсак, 14 000 мА/соатлик кўрсаткич бугунги кунда бозорда оммалашган кўплаб флагманлардан, хусусан, Apple компаниясининг iPhone моделларидан қарийб уч баравар устундир. iPhone смартфонларининг сўнгги авлодларида аккумулятор сиғими ўртача 4000–5000 мА/соат атрофида эканини ҳисобга олсак, янги қурилма қувват борасида мутлақо янги даражага кўтарилиши кутилмоқда.
ixbt.com нашри хабарига кўра, бундай улкан энергия захираси нафақат узоқ вақт қувватланмасдан ишлашни, балки смартфоннинг оғирлиги ва қалинлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчилар замонавий зичликка эга батареялар ёрдамида қурилманинг ихчамлигини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқдалар.
Бозордаги рақобат ва тенденцияларЯқинда Honor компанияси ўзининг Honor X80 Pro Max моделида 11 000 мА/соатлик батареядан фойдалангани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳатто ушбу ишлаб чиқарувчи батарея икки йил ичида ишдан чиқса, уни бепул алмаштириб бериш кафолатини ҳам тақдим этган. 14 000 мА/соатлик янги смартфон эса ушбу рекордни ҳам янгилашга тайёрланмоқда.
Ушбу маълумотни тарқатган Digital Chat Station аввал ҳам технология оламида ўзининг аниқ прогнозлари билан танилган. У Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro моделларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro смартфонининг Samsung дисплейи билан жиҳозланишини биринчилардан бўлиб маълум қилган эди. Шунингдек, у Dimensity 9400 процессори Snapdragon 8 Элите микросхемасидан олдинроқ тақдим этилишини ҳам тўғри башорат қилган.
Ҳозирча ушбу "энергия гиганти" қайси бренд остида чиқиши ва унинг аниқ чиқарилиш санаси сир тутилмоқда. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бундай қурилмалар асосан саёҳатни хуш кўрувчилар, узоқ вақт электр тармоғидан узоқда бўладиган фойдаланувчилар ва оғир ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган бўлиши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай юқори сиғимли аккумуляторга эга смартфонларга талаб юқори. Айниқса, ҳудудларда электр энергияси билан боғлиқ узилишлар ёки узоқ масофали сафарлар вақтида бундай қурилмалар фойдаланувчилар учун ҳақиқий нажот бўлиши шубҳасиз.
…