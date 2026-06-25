Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқда

·26·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung букланувчи смартфонлар бозорида етакчиликни мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги катта қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания яқин орада тақдим этилиши кутилаётган Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделида тасвир аниқлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу эса фойдаланувчилар учун визуал тажрибани сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Z Фолд 8 Ultra смартфони амалдаги Galaxy Z Фолд 7 моделига қараганда «сезиларли даражада юқори рухсатга эга» экран билан жиҳозланади. Ҳозирча ушбу ўзгариш фақат ташқи дисплейга тегишлими, ички эгилувчан панелгами ёки ҳар иккала экранга ҳам дахлдорми — бу борада аниқ маълумотлар очиқланмаган. Бироқ, экспертлар ҳар икки панелда ҳам ппи (пиксел зичлиги) кўрсаткичи ошишини тахмин қилишмоқда.

Тасвир аниқлигидаги янги стандартлар

Таққослаш учун, ҳозирги Galaxy Z Фолд 7 моделининг ташқи экрани 422 ппи, ички эгилувчан дисплейи эса 368 ппи зичликка эга. Ушбу кўрсаткичлар ҳозирнинг ўзида ҳам юқори сифатли тасвирни таъминлайди. Шунга қарамай, Samsung муҳандислари Ultra версия орқали букланувчи қурилмалар орасида энг тиниқ тасвир берувчи смартфонни яратишни мақсад қилган кўринади. ixbt.com нашри хабар беришича, бу каби технологик янгиланиш айниқса контент билан ишловчи ва мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, нафақат Ultra версия, балки стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели ҳам ўз туркумидаги энг юқори пиксел зичлигига эга экранлар билан таъминланиши айтилмоқда. Бу Samsung компаниясининг букланувчи қурилмалар сегментида рақобатчилардан, хусусан, Хитой брендларидан ўзиб кетиш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренднинг Фолд серияси нуфузли гаджетлар қаторида туришини инобатга олсак, янги моделга қизиқиш юқори бўлиши табиий.

Тақдимот санаси ва кутилаётган моделлар

Янги авлод қурилмаларининг расмий намойиши узоқ кутилмайди. Маълумотларга кўра, Samsung ўзининг янги букланувчи линиясини шу йилнинг 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган махсус тадбирда намойиш этади. Мазкур тадбирда қуйидаги моделлар тақдим этилиши кутилмоқда:

  • Galaxy Z Фолд 8 — стандарт бизнес-флагман;
  • Galaxy Z Фолд 8 Ultra — максимал техник имкониятларга эга премиум модел;
  • Galaxy Z Флип 8 — ихчам ва замонавий «раскладушка».
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарларни тарқатган Ice Universe ўзининг аниқ прогнозлари билан танилган. У аввалроқ iPhone Х даги «челкалар», iPhone 14 дизайни ва Samsung компаниясининг 200 мегапикселли сенсорлари ҳақида биринчилардан бўлиб хабар берган эди. Унинг Samsung компаниясининг тадқиқот ва ишланмалар бўлимидаги манбалари ушбу маълумотларнинг ишончлилик даражаси юқори эканидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Galaxy Z Фолд 8 Ultra нафақат ўзининг букланиш хусусияти, балки экран сифати бўйича ҳам смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатиши мумкин. Агар тасвир аниқлиги бўйича кутилаётган ўзгаришлар амалга ошса, бу Samsung учун букланувчи қурилмалар эволюциясидаги навбатдаги ғалаба бўлади.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиБугун, 12:20Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиiPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиБугун, 10:29Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди