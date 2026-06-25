Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung букланувчи смартфонлар бозорида етакчиликни мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги катта қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания яқин орада тақдим этилиши кутилаётган Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделида тасвир аниқлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу эса фойдаланувчилар учун визуал тажрибани сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Z Фолд 8 Ultra смартфони амалдаги Galaxy Z Фолд 7 моделига қараганда «сезиларли даражада юқори рухсатга эга» экран билан жиҳозланади. Ҳозирча ушбу ўзгариш фақат ташқи дисплейга тегишлими, ички эгилувчан панелгами ёки ҳар иккала экранга ҳам дахлдорми — бу борада аниқ маълумотлар очиқланмаган. Бироқ, экспертлар ҳар икки панелда ҳам ппи (пиксел зичлиги) кўрсаткичи ошишини тахмин қилишмоқда.
Тасвир аниқлигидаги янги стандартларТаққослаш учун, ҳозирги Galaxy Z Фолд 7 моделининг ташқи экрани 422 ппи, ички эгилувчан дисплейи эса 368 ппи зичликка эга. Ушбу кўрсаткичлар ҳозирнинг ўзида ҳам юқори сифатли тасвирни таъминлайди. Шунга қарамай, Samsung муҳандислари Ultra версия орқали букланувчи қурилмалар орасида энг тиниқ тасвир берувчи смартфонни яратишни мақсад қилган кўринади. ixbt.com нашри хабар беришича, бу каби технологик янгиланиш айниқса контент билан ишловчи ва мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим аҳамиятга эга.
Шунингдек, нафақат Ultra версия, балки стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели ҳам ўз туркумидаги энг юқори пиксел зичлигига эга экранлар билан таъминланиши айтилмоқда. Бу Samsung компаниясининг букланувчи қурилмалар сегментида рақобатчилардан, хусусан, Хитой брендларидан ўзиб кетиш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренднинг Фолд серияси нуфузли гаджетлар қаторида туришини инобатга олсак, янги моделга қизиқиш юқори бўлиши табиий.
Тақдимот санаси ва кутилаётган моделларЯнги авлод қурилмаларининг расмий намойиши узоқ кутилмайди. Маълумотларга кўра, Samsung ўзининг янги букланувчи линиясини шу йилнинг 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган махсус тадбирда намойиш этади. Мазкур тадбирда қуйидаги моделлар тақдим этилиши кутилмоқда:
- Galaxy Z Фолд 8 — стандарт бизнес-флагман;
- Galaxy Z Фолд 8 Ultra — максимал техник имкониятларга эга премиум модел;
- Galaxy Z Флип 8 — ихчам ва замонавий «раскладушка».
Хулоса қилиб айтганда, Galaxy Z Фолд 8 Ultra нафақат ўзининг букланиш хусусияти, балки экран сифати бўйича ҳам смартфонлар бозорида янги стандартларни ўрнатиши мумкин. Агар тасвир аниқлиги бўйича кутилаётган ўзгаришлар амалга ошса, бу Samsung учун букланувчи қурилмалар эволюциясидаги навбатдаги ғалаба бўлади.
…