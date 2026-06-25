Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқди
Босния ва Ҳерцеговина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этиб, плей-офф босқичига йўл олди.
Сергей Барбарес бошчилигидаги жамоа гуруҳ босқичини 4 очко билан якунлаб, учинчи ўринни эгаллади. Боснияликлар Швейцария ва Канададан кейинги поғонадан жой олган ҳолда, гуруҳда учинчи ўринни эгаллаб туриб плей-оффга чиққан илк терма жамоага айланди.
Бу натижа Босния ва Ҳерцеговина футболи тарихида алоҳида аҳамиятга эга. Чунки жамоа ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқишга муваффақ бўлди.
Боснияликлар бундан аввал 2014 йилги мундиалда иштирок этган эди. Ўша турнирда ҳам жамоа гуруҳда учинчи ўринни эгаллаган, аммо амалдаги формат сабаб кейинги босқичга йўл ола олмаганди.
Орадан 12 йил ўтиб, Босния ва Ҳерцеговина яна жаҳон чемпионати саҳнасига қайтди ва бу сафар тарихий йўлланмани қўлга киритди. Энди жамоа плей-оффда ҳам ўз юришини давом эттиришга ҳаракат қилади.
…