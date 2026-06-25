ЖЧ-2026 плей-оффининг илк жуфтлиги аниқланди
2026 йилги жаҳон чемпионати плей-офф босқичининг дастлабки жуфтлиги маълум бўлди. 1/16 финалда Канада ва Жанубий Африка Республикаси миллий жамоалари кейинги босқич йўлланмаси учун кураш олиб боради.
Жесси Марш бошчилигидаги Канада терма жамоаси «В» гуруҳини иккинчи ўринда якунлади. Мусобақа мезбонларидан бири бўлган канадаликлар учта учрашувда 4 очко тўплаб, плей-оффга чиқиш вазифасини уддалади.
Уго Брос қўл остидаги ЖАР терма жамоаси ҳам гуруҳ босқичида 4 очко жамғарди. Африкаликлар ҳал қилувчи турда Жанубий Кореяни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, рақибидан иккинчи ўринни тортиб олди ва «А» гуруҳидан плей-оффга йўл олди.
Энди ҳар икки жамоа учун хатога ўрин қолмайди. Ғолиб жаҳон чемпионатидаги юришини давом эттиради, мағлуб бўлган терма жамоа эса мусобақани тарк этади.
Канада ва ЖАР ўртасидаги 1/16 финал учрашуви 28 июнь куни Лос-Анжелес шаҳридаги «SoFi Stadium» аренасида бўлиб ўтади.
…