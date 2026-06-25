Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушди

·0·Техно
Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушди

Илон Маск бошчилигидаги Starlink компанияси авиация соҳасида инқилобий ўзгаришларни давом эттирмоқда. Испаниянинг Ибериа авиакомпанияси ўзининг узоқ масофаларга учувчи самолётларида сунъий йўлдош орқали ишлайдиган юқори тезликдаги интернет тизимини расман тижорий фойдаланишга топширди. Бу қадам ҳаво йўлларида алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илк синов ва амалий парвоз 2026-йилнинг 23-июн куни Мадрид — Сан-Паулу йўналиши бўйича амалга оширилди. Адолфо Суарес Мадрид-Барахас аэропортидан кўтарилган ЭК-МАА рўйхат рақамли ҳаво кемаси Starlink тизими билан жиҳозланган Ибериа паркидаги биринчи самолётга айланди. Эндиликда ушбу рейс йўловчилари парвоз давомида ерда фойдаланиладиган сифатдаги интернетдан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар.

Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлари

ixbt.com маълумотига кўра, Starlink тизими самолёт бортида сониясига 450–500 Мбит гача юклаш (довнлоад) ва 70 Мбит/с гача маълумот узатиш (уплоад) тезлигини таъминлай олади. Энг муҳими, алоқа узилишларсиз ва минимал кечикишлар (латенкй) билан ишлайди. Бу эса йўловчиларга нафақат ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш, балки видеоалоқа орқали мулоқот қилиш ва оғир ҳажмли файллар билан ишлаш имконини беради.

Ибериа раҳбарияти ушбу хизматни барча йўловчилар учун, уларнинг қайси классда учаётганидан қатъи назар, мутлақо бепул қилишни режалаштирган. Шунингдек, интернетга уланиш самолётга ўтириш жараёнидан бошлаб, то манзилга етиб боргунча узлуксиз давом этади. Бу аввалги авлод сунъий йўлдош интернетларидан фарқли ўлароқ, самолёт маълум баландликка кўтарилишини кутиш заруратини йўқотади.

Кенг кўламли стратегия ва келажак режалари

Ибериа авиакомпанияси 2026-йил якунига қадар ўзининг узоқ масофали флотининг қарийб 35 фоизини Starlink ускуналари билан жиҳозлашни мақсад қилган. Бироқ лойиҳа кўлами фақат битта авиаташувчи билан чекланиб қолмайди. Компаниянинг бош тузилмаси ҳисобланган Интернатионал Аирлинес Груп (ИАГ) ўз таркибидаги турли авиакомпанияларга тегишли 500 дан ортиқ самолётни ушбу тизимга улашни режалаштирмоқда.

Starlink авиация бозорида ўз ўрнини жадал мустаҳкамлаб бормоқда. Бугунги кунда дунё бўйлаб 41 та авиакомпания Илон Маск технологиясидан фойдаланиш бўйича келишувларга эга. Дастурга киритилган жами самолётлар сони эса 7000 тадан ошиб кетди. Аввалроқ Соутвест Аирлинес ҳам янги авлод сунъий йўлдош интернети ўрнатилган илк рейсини муваффақиятли амалга оширган эди.

Ўзбекистонлик сайёҳлар ва халқаро рейслардан фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки Европа ва Америка йўналишларидаги узоқ парвозларда сифатли алоқа масаласи доимо долзарб бўлиб келган. Starlink каби технологияларнинг оммалашиши яқин йилларда парвоз давомида интернетдан фойдаланишни ҳашаматдан оддий стандартга айлантириши кутилмоқда.

StarlinkИбериаИлон МаскИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиiPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиБугун, 10:29Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди