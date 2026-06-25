Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушди
Илон Маск бошчилигидаги Starlink компанияси авиация соҳасида инқилобий ўзгаришларни давом эттирмоқда. Испаниянинг Ибериа авиакомпанияси ўзининг узоқ масофаларга учувчи самолётларида сунъий йўлдош орқали ишлайдиган юқори тезликдаги интернет тизимини расман тижорий фойдаланишга топширди. Бу қадам ҳаво йўлларида алоқа сифатини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илк синов ва амалий парвоз 2026-йилнинг 23-июн куни Мадрид — Сан-Паулу йўналиши бўйича амалга оширилди. Адолфо Суарес Мадрид-Барахас аэропортидан кўтарилган ЭК-МАА рўйхат рақамли ҳаво кемаси Starlink тизими билан жиҳозланган Ибериа паркидаги биринчи самолётга айланди. Эндиликда ушбу рейс йўловчилари парвоз давомида ерда фойдаланиладиган сифатдаги интернетдан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар.
Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлариixbt.com маълумотига кўра, Starlink тизими самолёт бортида сониясига 450–500 Мбит гача юклаш (довнлоад) ва 70 Мбит/с гача маълумот узатиш (уплоад) тезлигини таъминлай олади. Энг муҳими, алоқа узилишларсиз ва минимал кечикишлар (латенкй) билан ишлайди. Бу эса йўловчиларга нафақат ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш, балки видеоалоқа орқали мулоқот қилиш ва оғир ҳажмли файллар билан ишлаш имконини беради.
Ибериа раҳбарияти ушбу хизматни барча йўловчилар учун, уларнинг қайси классда учаётганидан қатъи назар, мутлақо бепул қилишни режалаштирган. Шунингдек, интернетга уланиш самолётга ўтириш жараёнидан бошлаб, то манзилга етиб боргунча узлуксиз давом этади. Бу аввалги авлод сунъий йўлдош интернетларидан фарқли ўлароқ, самолёт маълум баландликка кўтарилишини кутиш заруратини йўқотади.
Кенг кўламли стратегия ва келажак режалариИбериа авиакомпанияси 2026-йил якунига қадар ўзининг узоқ масофали флотининг қарийб 35 фоизини Starlink ускуналари билан жиҳозлашни мақсад қилган. Бироқ лойиҳа кўлами фақат битта авиаташувчи билан чекланиб қолмайди. Компаниянинг бош тузилмаси ҳисобланган Интернатионал Аирлинес Груп (ИАГ) ўз таркибидаги турли авиакомпанияларга тегишли 500 дан ортиқ самолётни ушбу тизимга улашни режалаштирмоқда.
Starlink авиация бозорида ўз ўрнини жадал мустаҳкамлаб бормоқда. Бугунги кунда дунё бўйлаб 41 та авиакомпания Илон Маск технологиясидан фойдаланиш бўйича келишувларга эга. Дастурга киритилган жами самолётлар сони эса 7000 тадан ошиб кетди. Аввалроқ Соутвест Аирлинес ҳам янги авлод сунъий йўлдош интернети ўрнатилган илк рейсини муваффақиятли амалга оширган эди.
Ўзбекистонлик сайёҳлар ва халқаро рейслардан фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки Европа ва Америка йўналишларидаги узоқ парвозларда сифатли алоқа масаласи доимо долзарб бўлиб келган. Starlink каби технологияларнинг оммалашиши яқин йилларда парвоз давомида интернетдан фойдаланишни ҳашаматдан оддий стандартга айлантириши кутилмоқда.
…