Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилди

·1·Техно
Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилди

Ер сайёраси навбатдаги геомагнит тебранишлар босқичига кирди. Мутахассисларнинг қайд этишича, тунда бошланган магнит бўрони эрталабки соатларда ўзининг энг юқори нуқтасига чиқди ва Г1 даражасидаги кўрсаткични қайд этди. Ушбу ҳодиса инсон саломатлиги ва технологик тизимларга сезиларли таъсир кўрсатмаса-да, метеосезувчан кишилар учун маълум ноқулайликлар туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур геомагнит қўзғалишнинг асосий сабаби Қуёшдаги коронал туйнукнинг таъсири натижасида қуёш шамоли тезлигининг ортишидир. Кузатув камералари ва махсус қурилмалар ёрдамида олинган суратларда ушбу коронал структура яққол кўзга ташланмоқда. Таъкидлаш жоизки, сўнгги вақтларда Қуёшда бундай ностандарт шаклдаги туйнукларнинг пайдо бўлиши тез-тез кузатилаётган ҳодисага айланди.

Прогнозлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтда бўрон ўзининг чўққисига чиқиб бўлган ва яқин соатларда унинг янада кучайиши кутилмаяпти. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, вазият тез орада барқарорлашади ва геомагнит майдон ўзининг одатий ҳолатига қайтади. Г1 даражаси беш баллик шкала бўйича энг кучсиз кўрсаткич ҳисобланиб, у одатда энергетика тизимлари ёки алоқа воситаларида жиддий носозликлар келтириб чиқармайди.

Қуёш фаоллиги ва июн ойи сарҳисоби

Жорий йилнинг июн ойи геомагнит нуқтаи назардан нисбатан осойишта ўтмоқда деб айтиш мумкин. Ой бошидан буён Ер юзида жами тўрт кун давомида магнит бўронлари қайд этилди. Бу кўрсаткич Қуёш фаоллигининг ўтган даврлардаги, хусусан, ХХИ аср бошидаги юқори сикллари билан солиштирилганда анча паст экани маълум бўлди.

Мутахассислар ушбу жараённи табиий циклнинг бир қисми деб ҳисоблашмоқда. Гарчи ҳозирги тебранишлар кучли бўлмаса-да, шифокорлар сурункали касаллиги бор беморларга, айниқса қон босими ва юрак-қон томир тизими билан боғлиқ муаммоларга эга бўлган шахсларга эҳтиёткорлик чораларини кўришни тавсия этишади. Бундай кунларда кўпроқ сув ичиш ва жисмоний зўриқишлардан қочиш мақсадга мувофиқдир.

Замонавий технологиялар асрида бундай табиий ҳодисалар сунъий йўлдошлар ва ГПС тизимлари ишига ҳам кичик таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ, Г1 даражасидаги бўронлар одатда фақат юқори кенгликларда қисқа муддатли қутб ёғдуси пайдо бўлиши билан чекланади. Ўзбекистон каби ҳудудларда эса бу жараён деярли сезиларсиз кечади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Қуёшдаги фаолликнинг навбатдаги чўққиси кутилган модел асосида ривожланди. Яқин кунлар ичида янги кучли бўронлар кутилмаяпти, бу эса аҳоли ва техник хизматлар учун хотиржамликка асос бўлади.

Магнит БўрониҚуёш ФаоллигиКосмосСаломатликЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаБугун, 11:54Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиiPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчиБугун, 10:29Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди