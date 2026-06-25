Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилди
Ер сайёраси навбатдаги геомагнит тебранишлар босқичига кирди. Мутахассисларнинг қайд этишича, тунда бошланган магнит бўрони эрталабки соатларда ўзининг энг юқори нуқтасига чиқди ва Г1 даражасидаги кўрсаткични қайд этди. Ушбу ҳодиса инсон саломатлиги ва технологик тизимларга сезиларли таъсир кўрсатмаса-да, метеосезувчан кишилар учун маълум ноқулайликлар туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур геомагнит қўзғалишнинг асосий сабаби Қуёшдаги коронал туйнукнинг таъсири натижасида қуёш шамоли тезлигининг ортишидир. Кузатув камералари ва махсус қурилмалар ёрдамида олинган суратларда ушбу коронал структура яққол кўзга ташланмоқда. Таъкидлаш жоизки, сўнгги вақтларда Қуёшда бундай ностандарт шаклдаги туйнукларнинг пайдо бўлиши тез-тез кузатилаётган ҳодисага айланди.
Прогнозлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтда бўрон ўзининг чўққисига чиқиб бўлган ва яқин соатларда унинг янада кучайиши кутилмаяпти. Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, вазият тез орада барқарорлашади ва геомагнит майдон ўзининг одатий ҳолатига қайтади. Г1 даражаси беш баллик шкала бўйича энг кучсиз кўрсаткич ҳисобланиб, у одатда энергетика тизимлари ёки алоқа воситаларида жиддий носозликлар келтириб чиқармайди.
Қуёш фаоллиги ва июн ойи сарҳисобиЖорий йилнинг июн ойи геомагнит нуқтаи назардан нисбатан осойишта ўтмоқда деб айтиш мумкин. Ой бошидан буён Ер юзида жами тўрт кун давомида магнит бўронлари қайд этилди. Бу кўрсаткич Қуёш фаоллигининг ўтган даврлардаги, хусусан, ХХИ аср бошидаги юқори сикллари билан солиштирилганда анча паст экани маълум бўлди.
Мутахассислар ушбу жараённи табиий циклнинг бир қисми деб ҳисоблашмоқда. Гарчи ҳозирги тебранишлар кучли бўлмаса-да, шифокорлар сурункали касаллиги бор беморларга, айниқса қон босими ва юрак-қон томир тизими билан боғлиқ муаммоларга эга бўлган шахсларга эҳтиёткорлик чораларини кўришни тавсия этишади. Бундай кунларда кўпроқ сув ичиш ва жисмоний зўриқишлардан қочиш мақсадга мувофиқдир.
Замонавий технологиялар асрида бундай табиий ҳодисалар сунъий йўлдошлар ва ГПС тизимлари ишига ҳам кичик таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ, Г1 даражасидаги бўронлар одатда фақат юқори кенгликларда қисқа муддатли қутб ёғдуси пайдо бўлиши билан чекланади. Ўзбекистон каби ҳудудларда эса бу жараён деярли сезиларсиз кечади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Қуёшдаги фаолликнинг навбатдаги чўққиси кутилган модел асосида ривожланди. Яқин кунлар ичида янги кучли бўронлар кутилмаяпти, бу эса аҳоли ва техник хизматлар учун хотиржамликка асос бўлади.
…