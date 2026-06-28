Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этди

·0·Техно
Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этди

Замонавий технологиялар оламида маълумот узатиш тезлиги ва қурилмаларни ўзаро боғлаш имкониятлари янги босқичга кўтарилмоқда. Машҳур Belkin бренди ўзининг энг сўнгги ишланмаси — 14-ин-1 Тундерболт 5 Докк қурилмасини намойиш этди. Ушбу док-станция нафақат портлар сони, балки маълумот узатишнинг рекорд даражадаги тезлиги ҳамда бир нечта юқори аниқликдаги мониторларни қўллаб-қувватлаши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Тундерболт 5 интерфейси асосида қурилган бўлиб, у фойдаланувчиларга 80 Гбит/с гача маълумот узатиш тезлигини тақдим этади. Агар тизимга бир нечта дисплей уланса, қурилма ўтказувчанлик қобилиятини автоматик равишда 120 Гбит/с гача ошириш хусусиятига эга. Бу эса график дизайнерлар, видео монтаж усталари ва геймерлар учун мисли кўрилмаган қулайлик яратади.

Дисплейлар ва тасвир сифати

Belkin док-станцияси тасвирни узатиш борасида жуда кенг имкониятларга эга. Қурилма ДисплайПорт 2.1 ва HDMI 2.1 портлари билан жиҳозланган бўлиб, улар орқали битта 8К (60 Гс) ёки 4К (240 Гс) форматидаги мониторни улаш мумкин. Windows операцион тизимида ишловчи мос келувчи компьютерлар фойдаланувчилари бир вақтнинг ўзида учта 4К мониторини 144 Гс янгиланиш частотаси билан ишлатишлари мумкин.

Apple маҳсулотлари фойдаланувчилари учун ҳам янгиликлар бор. M4 ва M5 чиплари ўрнатилган янги Мак компьютерлари ушбу док-станция орқали бир нечта ташқи дисплейларга уланиш имкониятига эга бўлади. Бироқ, М1, M2 ва M3 чипли эскироқ моделлар аппарат даражасидаги чекловлар туфайли фақат чекланган миқдордаги мониторлар билан ишлай олади.

Қувват ва уланиш имкониятлари

Қурилманинг яна бир муҳим жиҳати — унинг қувват бериш қобилиятидир. Док-станция USB Повер Деливерй стандарти бўйича ноутбукларни 140 В гача қувват билан таъминлай олади. Тўплам таркибида 180 В қувватга эга блок ва бир метрли Тундерболт 5 кабели мавжуд. Жами 14 та порт орасида қуйидагилар жой олган:

  • Иккита USB-C 3.2 порти (30 В ва 7,5 В қувватлаш билан);
  • Битта 10 Гбит/с тезликдаги USB-А 3.2;
  • Иккита 5 Гбит/с тезликдаги USB-А 3.0;
  • 2,5 Гбит/с тезликдаги Etherнет улагичи;
  • УҲС-ИИ СД 4.0 ва микроСД 4.0 картридерлари (312 МБ/с гача тезлик).
Алюминий корпусга эга бўлган қурилманинг оғирлиги 510 граммни ташкил этади. Узоқ вақт давомида қизиб кетмасдан ишлаши учун махсус совутиш тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, хавфсизлик учун Кенсингтон слоти ва иш ҳолатини кўрсатувчи светодиодли индикатор ҳам мавжуд.

Янги док-станция Тундерболт 4, USB4 ва стандарт USB-C қурилмалари билан тескари мувофиқликка эга, аммо бундай ҳолатларда унинг барча имкониятларидан тўлиқ фойдаланиб бўлмайди. Шуни таъкидлаш жоизки, Тундерболт 3 технологиясига эга ноутбук ва мониторлар ушбу қурилма билан ишламайди. Belkin 14-ин-1 Тундерболт 5 Докк ҳозирда тахминан 338 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.

BelkinТундерболт 5ТехнологияНоутбукApple M4
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиЭски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиБугун, 04:58NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди