Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этди
Замонавий технологиялар оламида маълумот узатиш тезлиги ва қурилмаларни ўзаро боғлаш имкониятлари янги босқичга кўтарилмоқда. Машҳур Belkin бренди ўзининг энг сўнгги ишланмаси — 14-ин-1 Тундерболт 5 Докк қурилмасини намойиш этди. Ушбу док-станция нафақат портлар сони, балки маълумот узатишнинг рекорд даражадаги тезлиги ҳамда бир нечта юқори аниқликдаги мониторларни қўллаб-қувватлаши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Тундерболт 5 интерфейси асосида қурилган бўлиб, у фойдаланувчиларга 80 Гбит/с гача маълумот узатиш тезлигини тақдим этади. Агар тизимга бир нечта дисплей уланса, қурилма ўтказувчанлик қобилиятини автоматик равишда 120 Гбит/с гача ошириш хусусиятига эга. Бу эса график дизайнерлар, видео монтаж усталари ва геймерлар учун мисли кўрилмаган қулайлик яратади.
Дисплейлар ва тасвир сифатиBelkin док-станцияси тасвирни узатиш борасида жуда кенг имкониятларга эга. Қурилма ДисплайПорт 2.1 ва HDMI 2.1 портлари билан жиҳозланган бўлиб, улар орқали битта 8К (60 Гс) ёки 4К (240 Гс) форматидаги мониторни улаш мумкин. Windows операцион тизимида ишловчи мос келувчи компьютерлар фойдаланувчилари бир вақтнинг ўзида учта 4К мониторини 144 Гс янгиланиш частотаси билан ишлатишлари мумкин.
Apple маҳсулотлари фойдаланувчилари учун ҳам янгиликлар бор. M4 ва M5 чиплари ўрнатилган янги Мак компьютерлари ушбу док-станция орқали бир нечта ташқи дисплейларга уланиш имкониятига эга бўлади. Бироқ, М1, M2 ва M3 чипли эскироқ моделлар аппарат даражасидаги чекловлар туфайли фақат чекланган миқдордаги мониторлар билан ишлай олади.
Қувват ва уланиш имкониятлариҚурилманинг яна бир муҳим жиҳати — унинг қувват бериш қобилиятидир. Док-станция USB Повер Деливерй стандарти бўйича ноутбукларни 140 В гача қувват билан таъминлай олади. Тўплам таркибида 180 В қувватга эга блок ва бир метрли Тундерболт 5 кабели мавжуд. Жами 14 та порт орасида қуйидагилар жой олган:
- Иккита USB-C 3.2 порти (30 В ва 7,5 В қувватлаш билан);
- Битта 10 Гбит/с тезликдаги USB-А 3.2;
- Иккита 5 Гбит/с тезликдаги USB-А 3.0;
- 2,5 Гбит/с тезликдаги Etherнет улагичи;
- УҲС-ИИ СД 4.0 ва микроСД 4.0 картридерлари (312 МБ/с гача тезлик).
Янги док-станция Тундерболт 4, USB4 ва стандарт USB-C қурилмалари билан тескари мувофиқликка эга, аммо бундай ҳолатларда унинг барча имкониятларидан тўлиқ фойдаланиб бўлмайди. Шуни таъкидлаш жоизки, Тундерболт 3 технологиясига эга ноутбук ва мониторлар ушбу қурилма билан ишламайди. Belkin 14-ин-1 Тундерболт 5 Докк ҳозирда тахминан 338 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.
…