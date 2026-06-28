Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этди
Аргентина терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу учрашув нафақат жамоанинг гуруҳдаги пешқадамлигини мустаҳкамлади, балки Лионель Месси учун навбатдаги тарихий натижа билан ёдда қоладиган бўлди. Афсонавий ҳужумчи турнир тарихида кетма-кет еттита ўйинда гол урган илк футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Скалони шогирдлари ўйинни кутилганидек катта устунлик билан бошлашди. Дастлабки дақиқаларданоқ тўп назоратини қўлга олган "Албиселесте" 14-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Ярим ҳимоячи Гиовани Ло Селсо жарима зарбасини маҳорат билан ижро этиб, рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу гол Аргентинанинг ҳужумкорлик салоҳияти фақатгина Мессига боғлиқ эмаслигини яна бир бор исботлади.
Учрашувнинг 31-дақиқасида Аргентина устунликни янада оширди. Бурчак тўпидан сўнг рақиб жарима майдончаси ичида қоида бузилди ва ҳакам пеналти белгилади. Лаутаро Мартинез нуқтага яқинлашиб, совуққонлик билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Биринчи бўлим тўлиқ Жанубий Америка вакилларининг назорати остида ўтди.
Иорданиянинг қаршилиги ва Мессининг жавобиИккинчи бўлимда Иордания терма жамоаси кутилмаган фаоллик кўрсатди. Захирадан майдонга тушган Моуса Тамари Аргентина ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди. Бу гол ўйинга маълум муддат асбийлик олиб кирди ва Лионель Скалони захира ўриндиғида ўтирган Лионель Месси хизматидан фойдаланишга қарор қилди.
60-дақиқада майдонга тушган Месси узоқ кутилган натижани таъминлади. У ўзининг анъанавий услубида, жарима зарбасидан рақиб дарвозасининг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол билан Аргентина 2010-йилдаги Япония терма жамоасидан кейин бир ўйинда иккита жарима зарбасидан гол урган илк жамоага айланди.
Гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаган Аргентина энди плей-офф босқичида Кабо-Верде терма жамоасига қарши майдонга тушади. Миамида бўлиб ўтадиган ушбу баҳс олдидан жамоанинг асосий ҳужумчи ва ярим ҳимоячилари яхши спорт формасида экани мухлисларни хурсанд қилмоқда.
…