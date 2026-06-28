Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этди

·0·Спорт
Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу учрашув нафақат жамоанинг гуруҳдаги пешқадамлигини мустаҳкамлади, балки Лионель Месси учун навбатдаги тарихий натижа билан ёдда қоладиган бўлди. Афсонавий ҳужумчи турнир тарихида кетма-кет еттита ўйинда гол урган илк футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Скалони шогирдлари ўйинни кутилганидек катта устунлик билан бошлашди. Дастлабки дақиқаларданоқ тўп назоратини қўлга олган "Албиселесте" 14-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Ярим ҳимоячи Гиовани Ло Селсо жарима зарбасини маҳорат билан ижро этиб, рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу гол Аргентинанинг ҳужумкорлик салоҳияти фақатгина Мессига боғлиқ эмаслигини яна бир бор исботлади.

Учрашувнинг 31-дақиқасида Аргентина устунликни янада оширди. Бурчак тўпидан сўнг рақиб жарима майдончаси ичида қоида бузилди ва ҳакам пеналти белгилади. Лаутаро Мартинез нуқтага яқинлашиб, совуққонлик билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Биринчи бўлим тўлиқ Жанубий Америка вакилларининг назорати остида ўтди.

Иорданиянинг қаршилиги ва Мессининг жавоби

Иккинчи бўлимда Иордания терма жамоаси кутилмаган фаоллик кўрсатди. Захирадан майдонга тушган Моуса Тамари Аргентина ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди. Бу гол ўйинга маълум муддат асбийлик олиб кирди ва Лионель Скалони захира ўриндиғида ўтирган Лионель Месси хизматидан фойдаланишга қарор қилди.

60-дақиқада майдонга тушган Месси узоқ кутилган натижани таъминлади. У ўзининг анъанавий услубида, жарима зарбасидан рақиб дарвозасининг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол билан Аргентина 2010-йилдаги Япония терма жамоасидан кейин бир ўйинда иккита жарима зарбасидан гол урган илк жамоага айланди.

Гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаган Аргентина энди плей-офф босқичида Кабо-Верде терма жамоасига қарши майдонга тушади. Миамида бўлиб ўтадиган ушбу баҳс олдидан жамоанинг асосий ҳужумчи ва ярим ҳимоячилари яхши спорт формасида экани мухлисларни хурсанд қилмоқда.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди