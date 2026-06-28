Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?

·0·Авто
Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?

Автомобил бозорида янги транспорт воситасини танлашда кўпчилик харидорлар асосан унинг ташқи кўриниши, техник хусусиятлари ва ёқилғи тежамкорлигига эътибор қаратишади. Бироқ, кўп йиллар давомида автомобил эгалари учун энг асосий хавф ҳисобланган амортизация, яни вақт ўтиши билан машина қийматининг пасайиши, бугунги кунда бироз эътибордан четда қолаётгандек туюлади. Мутахассисларнинг фикрича, бу омилни эътиборсиз қолдириш келажакда жиддий молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги йилларда автомобил савдосида лизинг ва муддатли тўлов тизимларининг, хусусан, ғарб мамлакатларида оммалашган ПКП (Персонал Контракт Пурчасе) каби молиявий схемаларнинг кенг тарқалиши харидорларда хотиржамлик ҳиссини уйғотди. Бундай шартномаларда автомобилнинг келажакдаги минимал қиймати кафолатланади, бу эса фойдаланувчини нарх тушиши билан боғлиқ тўғридан-тўғри хавфлардан ҳимояланганидек кўрсатади. Бироқ, аслида амортизация барибир харидорнинг чўнтагига таъсир ўтказади.

Молиявий схемалар ортидаги ҳақиқат

ПКП ва шунга ўхшаш молиявий воситалар автомобилнинг амортизация хавфини гўёки гилам остига яшириб қўйгандек бўлади. Харидор ҳар ойлик тўловларни амалга оширар экан, у аслида автомобилнинг фойдаланиш давридаги қиймат йўқотишини қоплаб боради. Шартнома якунида кутилганидан пастроқ қолдиқ қиймат янги автомобил учун бошланғич бадал сифатида ишлатилиши мумкин бўлган маблағнинг камайишига сабаб бўлади.

Ўзбекистон бозорида ҳам автокредит ва лизинг хизматлари ривожланиб бораётган бир пайтда, иккиламчи бозордаги нархлар барқарорлиги муҳим аҳамиятга эга. Масалан, Chevrolet каби маҳаллий брендлар ёки Toyota ва Hyundai каби халқаро русумларнинг айрим моделлари ўз қийматини яхши сақлаб қолади. Аксинча, технологик жиҳатдан тез эскирувчи ёки эҳтиёт қисмлари топилиши қийин бўлган янги брендлар бир неча йил ичида ўз нархининг 30-40 фоизини йўқотиши мумкин.

Амортизацияни камайтириш йўллари

Автомобилнинг келажакдаги нархига бир қанча омиллар таъсир кўрсатади. Харидорлар учун қуйидаги жиҳатлар муҳим ҳисобланади:

  • Бренднинг нуфузи ва бозордаги оммавийлиги;
  • Автомобилнинг техник ҳолати ва сервис хизматининг мунтазамлиги;
  • Юрган масофаси (пробег) ва кузовнинг ҳолати;
  • Ранг танлови (нейтрал ранглар одатда тезроқ сотилади).
Электромобиллар сегментида эса амортизация масаласи янада мураккаброқ. Tesla ёки BYD каби брендларнинг янги моделлари чиқиши билан эски авлод моделлари нархи кескин тушиб кетиши кузатилмоқда. Бу аккумулятор технологияларининг тез ривожланиши ва дастурий таъминотнинг янгиланиши билан боғлиқ.

Хулоса қилиб айтганда, автомобил сотиб олишда нафақат бугунги тўловларни, балки 3-5 йилдан кейин ушбу мулкни қанчага сотиш мумкинлигини ҳам ҳисобга олиш лозим. Амортизация — бу кўзга кўринмас, аммо энг катта харажат тури бўлиб, уни тўғри баҳолаш оқилона сармоянинг гаровидир.

АвтомобилБозорИқтисодиётАмортизацияАвтокредит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБритания бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБугун, 01:50Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинVolkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинКеча, 21:26Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумХитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумКеча, 18:2585 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада борадиКеча, 16:52КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 11:56Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатКеча, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди