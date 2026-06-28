NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилди

·0·Техно
NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилди

NVIDIA компаниясининг энг янги ва кучли флагмани бўлган GeForce RTX 5090 видеокарталари билан боғлиқ хавотирли хабарлар кўпайишда давом этмоқда. Ветнамда ушбу график процессорнинг навбатдаги жиддий шикастланиши қайд этилди. Бу галги ҳолат шунчаки симларнинг эриши билан чекланиб қолмай, қурилманинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қуйле.гпуфих деб номланувчи видеокарталарни таъмирлаш устахонаси TikTok ижтимоий тармоғида фожиавий ҳолат акс этган суратларни эълон қилди. Мутахассисларнинг сўзларига кўра, уларга бир вақтнинг ўзида иккита GeForce RTX 5090 модели олиб келинган. Биринчи картани муваффақиятли тиклашнинг имкони бўлган бўлса, иккинчиси мутлақо яроқсиз ҳолатга келган.

Эълон қилинган фотосуратларда 16-контактли қувват улагичи деярли бутунлай ёниб кетганини кўриш мумкин. Иссиқликнинг ҳаддан ташқари юқори бўлгани натижасида нафақат коннектор, балки видеокартанинг текстолити (босма платаси), унинг ички қатламлари, график процессор (GPU) ва хотира чиплари ҳам эриб кетган. Таъмирлаш устахонаси бундай даражадаги шикастланишдан сўнг қурилмани қайта тиклашнинг имкони йўқлигини маълум қилди.

Эски муаммонинг янги кўриниши

Ҳозирча қизиб кетишнинг аниқ сабаби маълум эмас. Мутахассислар фойдаланувчи қандай қувват блоки, кабел ёки ўтказгичдан фойдалангани, шунингдек, тизим қандай конфигурацияда ишлагани ҳақида маълумот беришмаган. Бироқ, бу ҳолат NVIDIA фойдаланувчилари учун бегона эмас.

Эслатиб ўтамиз, 16-контактли қувват улагичлари билан боғлиқ муаммолар илк бор GeForce RTX 4090 модели сотувга чиққанидан кейин кенг шов-шувга сабаб бўлган эди. Ўшанда кўплаб фойдаланувчилар коннекторларнинг эриб кетиши ва қимматбаҳо видеокарталарнинг куйиб қолишидан шикоят қилишган.

Мазкур муаммони бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар янгиланган 12В-2х6 стандарти ва АТХ 3.1 қувват блокларини тақдим этишган эди. Ушбу янгиланишлар уланиш ишончлилигини ошириши ва қизиб кетиш хавфини камайтириши керак эди. Шунга қарамай, амалиётда янги авлод GeForce RTX 5090 карталарида ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар такрорланаётгани техника оламида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга видеокарталарга талаб юқорилигини ҳисобга олсак, маҳаллий геймерлар ва профессионал дизайнерлар учун ушбу хабарлар муҳим огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади. Бундай қимматбаҳо қурилмаларни сотиб олишда сифатли қувват блокларидан фойдаланиш ва кабелларнинг маҳкам уланганига ишонч ҳосил қилиш ҳаётий заруриятга айланмоқда.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияМуаммо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаXiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 08:53Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиBelkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 08:23Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиЭски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиБугун, 04:58NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди