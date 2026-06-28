NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилди
NVIDIA компаниясининг энг янги ва кучли флагмани бўлган GeForce RTX 5090 видеокарталари билан боғлиқ хавотирли хабарлар кўпайишда давом этмоқда. Ветнамда ушбу график процессорнинг навбатдаги жиддий шикастланиши қайд этилди. Бу галги ҳолат шунчаки симларнинг эриши билан чекланиб қолмай, қурилманинг бутунлай ишдан чиқишига олиб келган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қуйле.гпуфих деб номланувчи видеокарталарни таъмирлаш устахонаси TikTok ижтимоий тармоғида фожиавий ҳолат акс этган суратларни эълон қилди. Мутахассисларнинг сўзларига кўра, уларга бир вақтнинг ўзида иккита GeForce RTX 5090 модели олиб келинган. Биринчи картани муваффақиятли тиклашнинг имкони бўлган бўлса, иккинчиси мутлақо яроқсиз ҳолатга келган.
Эълон қилинган фотосуратларда 16-контактли қувват улагичи деярли бутунлай ёниб кетганини кўриш мумкин. Иссиқликнинг ҳаддан ташқари юқори бўлгани натижасида нафақат коннектор, балки видеокартанинг текстолити (босма платаси), унинг ички қатламлари, график процессор (GPU) ва хотира чиплари ҳам эриб кетган. Таъмирлаш устахонаси бундай даражадаги шикастланишдан сўнг қурилмани қайта тиклашнинг имкони йўқлигини маълум қилди.
Эски муаммонинг янги кўринишиҲозирча қизиб кетишнинг аниқ сабаби маълум эмас. Мутахассислар фойдаланувчи қандай қувват блоки, кабел ёки ўтказгичдан фойдалангани, шунингдек, тизим қандай конфигурацияда ишлагани ҳақида маълумот беришмаган. Бироқ, бу ҳолат NVIDIA фойдаланувчилари учун бегона эмас.
Эслатиб ўтамиз, 16-контактли қувват улагичлари билан боғлиқ муаммолар илк бор GeForce RTX 4090 модели сотувга чиққанидан кейин кенг шов-шувга сабаб бўлган эди. Ўшанда кўплаб фойдаланувчилар коннекторларнинг эриб кетиши ва қимматбаҳо видеокарталарнинг куйиб қолишидан шикоят қилишган.
Мазкур муаммони бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар янгиланган 12В-2х6 стандарти ва АТХ 3.1 қувват блокларини тақдим этишган эди. Ушбу янгиланишлар уланиш ишончлилигини ошириши ва қизиб кетиш хавфини камайтириши керак эди. Шунга қарамай, амалиётда янги авлод GeForce RTX 5090 карталарида ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар такрорланаётгани техника оламида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга видеокарталарга талаб юқорилигини ҳисобга олсак, маҳаллий геймерлар ва профессионал дизайнерлар учун ушбу хабарлар муҳим огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади. Бундай қимматбаҳо қурилмаларни сотиб олишда сифатли қувват блокларидан фойдаланиш ва кабелларнинг маҳкам уланганига ишонч ҳосил қилиш ҳаётий заруриятга айланмоқда.
…