Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқда
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маҳсулотлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания маълумотларни сақлаш ва бошқариш учун мўлжалланган илк индивидуал тармоқ хотираси — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини бозорга чиқариш арафасида турибди. IT Ҳоме нашри томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, янги гаджетнинг муҳандислик намунасига оид техник хусусиятлари маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қурилма уй шароитида ёки кичик офисларда шахсий булутли сақлаш тизимини яратишни истовчилар учун мўлжалланган. Қурилманинг асосий техник юраги сифатида Реалтек РТД1619Б процессори танланган. Тизимнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида у 2 GB тезкор хотира (RAM) ва 8 GB ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Бу кўрсаткичлар қурилманинг мультимедиа файллари билан ишлаш ва маълумотларни узатиш жараёнида юқори самарадорлик кўрсатишига хизмат қилади.
Катта ҳажмдаги маълумотлар ва уланиш имкониятлариXiaomi Смарт Стораге фойдаланувчиларга улкан ҳажмдаги ахборотларни сақлаш имконини беради. Қурилмада иккита диск уяси мавжуд бўлиб, улар умумий ҳисобда 40 TB гача бўлган қаттиқ дискларни (HDD) қўллаб-қувватлайди. Бу эса минглаб юқори сифатли фильмлар, ўн минглаб суратлар ва катта ҳажмли ишчи ҳужжатларни битта хавфсиз жойда сақлаш учун етарли ҳисобланади.
Интерфейслар масаласида ҳам компания замонавий талабларни инобатга олган. Қурилма корпусида маълумотларни тезкор кўчириш учун USB-А 3.0 порти ҳамда видеоконтентни тўғридан-тўғри экранга узатиш учун HDMI 1.4 чиқиши жой олган. Сертификатлаштириш маълумотларига кўра, NAS қурилмаси РП05 индексига эга бўлиб, 12 В кучланишли қувват манбаи орқали ишлайди.
Ишлаб чиқариш ва сотув шартлариҚизиғи шундаки, Xiaomi ушбу қурилмани ишлаб чиқаришда видеокузатув тизимлари бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири — Ҳангжоу Ҳиквисион Electronикс билан ҳамкорлик қилмоқда. Бу эса қурилманинг ишончлилиги ва аппарат қисмининг мустаҳкамлигидан далолат беради. Ҳозирда қурилма краудфандинг босқичида бўлиб, унинг очиқ савдолари жорий йилнинг 1-июльидан бошланиши кутилмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган параметрлар муҳандислик намунасига тегишли бўлиб, якуний тижорий версияда баъзи ўзгаришлар юз бериши мумкин. Бироқ, Xiaomi брендининг нарх ва сифат мутаносиблиги стратегиясини ҳисобга олсак, ушбу NAS қурилмаси бозордаги Synology ёки QNAP каби профессионал брендларга нисбатан ҳамёнбоп муқобил бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, ушбу гаджет тез орада маҳаллий ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.
…