Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқда

·0·Техно
Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқда

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маҳсулотлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания маълумотларни сақлаш ва бошқариш учун мўлжалланган илк индивидуал тармоқ хотираси — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини бозорга чиқариш арафасида турибди. IT Ҳоме нашри томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, янги гаджетнинг муҳандислик намунасига оид техник хусусиятлари маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қурилма уй шароитида ёки кичик офисларда шахсий булутли сақлаш тизимини яратишни истовчилар учун мўлжалланган. Қурилманинг асосий техник юраги сифатида Реалтек РТД1619Б процессори танланган. Тизимнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида у 2 GB тезкор хотира (RAM) ва 8 GB ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Бу кўрсаткичлар қурилманинг мультимедиа файллари билан ишлаш ва маълумотларни узатиш жараёнида юқори самарадорлик кўрсатишига хизмат қилади.

Катта ҳажмдаги маълумотлар ва уланиш имкониятлари

Xiaomi Смарт Стораге фойдаланувчиларга улкан ҳажмдаги ахборотларни сақлаш имконини беради. Қурилмада иккита диск уяси мавжуд бўлиб, улар умумий ҳисобда 40 TB гача бўлган қаттиқ дискларни (HDD) қўллаб-қувватлайди. Бу эса минглаб юқори сифатли фильмлар, ўн минглаб суратлар ва катта ҳажмли ишчи ҳужжатларни битта хавфсиз жойда сақлаш учун етарли ҳисобланади.

Интерфейслар масаласида ҳам компания замонавий талабларни инобатга олган. Қурилма корпусида маълумотларни тезкор кўчириш учун USB-А 3.0 порти ҳамда видеоконтентни тўғридан-тўғри экранга узатиш учун HDMI 1.4 чиқиши жой олган. Сертификатлаштириш маълумотларига кўра, NAS қурилмаси РП05 индексига эга бўлиб, 12 В кучланишли қувват манбаи орқали ишлайди.

Ишлаб чиқариш ва сотув шартлари

Қизиғи шундаки, Xiaomi ушбу қурилмани ишлаб чиқаришда видеокузатув тизимлари бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири — Ҳангжоу Ҳиквисион Electronикс билан ҳамкорлик қилмоқда. Бу эса қурилманинг ишончлилиги ва аппарат қисмининг мустаҳкамлигидан далолат беради. Ҳозирда қурилма краудфандинг босқичида бўлиб, унинг очиқ савдолари жорий йилнинг 1-июльидан бошланиши кутилмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган параметрлар муҳандислик намунасига тегишли бўлиб, якуний тижорий версияда баъзи ўзгаришлар юз бериши мумкин. Бироқ, Xiaomi брендининг нарх ва сифат мутаносиблиги стратегиясини ҳисобга олсак, ушбу NAS қурилмаси бозордаги Synology ёки QNAP каби профессионал брендларга нисбатан ҳамёнбоп муқобил бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, ушбу гаджет тез орада маҳаллий ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.

XiaomiСмарт СторагеNASТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиBelkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 08:23Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиЭски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиБугун, 04:58NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди