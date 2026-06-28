Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибаси

·30·Техно
Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибаси

Ҳиндистон миллий тўлов корпорацияси (НПСИ) раҳбари Дилип Асбе рақамли тўловлар тизимининг навбатдаги ривожланиш босқичида сунъий интеллект (AI) технологиялари ҳал қилувчи рол ўйнашини маълум қилди. Ҳозирда мамлакатда Унифиед Paymeнт Интерфасе (УПИ) тизими орқали кунига 750 миллиондан ортиқ транзакция амалга оширилмоқда, бироқ мақсад бу кўрсаткични бир миллиарддан оширишдир. TechCrunch нашрига берган интервюсида Асбе AI нафақат фойдаланувчилар сонини ошириш, балки хавфсизлик ва кредитлаш тизимини ҳам тубдан ўзгартиришини таъкидлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мутахассиснинг фикрича, сунъий интеллект янги фойдаланувчиларни тизимга жалб қилишда, айниқса, кўп тилли интерфейслар ва овозли ёрдамчилар орқали муҳим воситага айланади. Ҳиндистон каби кўп тилли давлатда овозли буйруқлар орқали тўловларни амалга ошириш рақамли саводхонлиги паст бўлган қатлам учун ҳам молиявий хизматлардан фойдаланиш имконини яратади. Бу эса мамлакат ҳукумати ва марказий банкининг ярим миллиард янги фойдаланувчини қамраб олиш режасига мос келади.

Хавфсизлик ва фирибгарликка қарши кураш

AI технологияларининг энг муҳим йўналишларидан бири — хавфсизликдир. НПСИ раҳбари сунъий интеллект алгоритмлари шубҳали транзакцияларни реал вақт режимида аниқлаш ва "мулл" (пул ювишда фойдаланиладиган ҳисоблар) ҳисоб рақамларини блоклашда самарали эканини қайд этди. Бу тизим фуқароларнинг маблағларини ҳимоя қилиш билан бирга, рақамли иқтисодиётга бўлган ишончни мустаҳкамлайди.

Шунингдек, рақамли из қолдирган фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун кредит ажратиш жараёни ҳам AI ёрдамида соддалаштирилади. Анъанавий банк ҳужжатларига эга бўлмаган кичик бизнес вакиллари ўзларининг рақамли тўловлар тарихи асосида молиявий кўмак олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса иқтисодий фаолликни оширишга хизмат қилади.

Овозли технологиялар ва кичик тил моделлари

Ҳозирда овозли моделлар ҳали мукаммаллик даражасига етмаган бўлса-да, НПСИ бу йўналишда фаол ишламоқда. 2023-йилда ишга туширилган овозли интерактив тизим ҳали кенг оммалашмади, бироқ тўғри ёндашув билан у тўлов экотизимининг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда. АҚШда OpenAI ва Coinbase каби компаниялар молиявий маслаҳатлар ва агентлик савдоси учун АИдан фойдаланаётган бир пайтда, Ҳиндистон ҳам ўзининг тартибга солувчи доирасини яратмоқда.

Дилип Асбенинг сўзларига кўра, Ҳиндистон молия сектори учун махсус "кичик тил моделлари"ни (Смалл Лангуаге Моделс) яратиш имконияти мавжуд. Катта моделлардан фарқли ўлароқ, бу моделлар аниқ маълумотлар тўпламига асосланади ва хатолик даражаси минимал бўлади. Масалан, ўтган йили ишга туширилган ФИМИ модели аллақачон бир миллиондан ортиқ фойдаланувчига тўловлардаги низоларни ҳал қилишда ёрдам бермоқда.

Шу билан бирга, Ҳиндистон рақамли тўловлар бозорида рақобат масаласи ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Ҳозирда ПҳонеПе ва Google Pay бозорнинг 80 фоизидан ортиғини назорат қилади. Регулятор битта илованинг улушини 30 фоиз билан чеклашни режалаштирган ва бу қоида 2026-йил охиридан кучга кириши кутилмоқда. Бу эса бозорда янги ФинТеч стартаплари ва АИга асосланган ечимлар учун кенг йўл очиши мумкин.

Сунъий IntelлектРақамли ТўловларҲиндистонФинТечТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаXiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 08:53Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиBelkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 08:23Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди