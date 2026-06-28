Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлади

·0·Спорт
Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳсда майдонга тушиб, футбол тарихидаги навбатдаги уникал натижани қайд этди. Далласдаги стадионда бўлиб ўтган учрашувда амалдаги чемпионлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, плей-офф босқичига максимал очко билан йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жамоа плей-офф йўлланмасини муддатидан аввал ҳал қилгани сабабли асосий таркиб футболчиларига дам беришга қарор қилди. Шу боис Лионель Месси ўйинни захира ўриндиғида бошлади. Биринчи бўлимда аргентиналиклар таркибидаги ротацияга қарамай, катта устунликка эга бўлишди. Аввалига жароҳати сабаб 2022-йилги мундиални ўтказиб юборган Гиовани Ло Селсо жарима зарбасидан ҳисобни очган бўлса, кейинчалик Лаутаро Мартинез пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Тарихий рекорд: Етти ўйин, етти гол

Учрашувнинг 60-дақиқасида майдонга тушган Лионель Месси ўзининг рекордлар сериясини давом эттирди. Баҳснинг 80-дақиқасида жарима зарбасини маҳорат билан ижро этган 39 ёшли ҳужумчи жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет еттита ўйинда гол урган илк футболчига айланди. Бу натижа жаҳон футболи тарихида ҳали ҳеч бир ўйинчи томонидан қайд этилмаган мислсиз кўрсаткичдир.

Ушбу гол Мессининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 19 тага етказди. Шу тариқа у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаб олди. Ҳозирда у 16 тадан гол урган Мирослав Клосе ва Килиан Мбаппе ҳамда 15 та голга эга бразилиялик афсонавий Роналдо Назариодан сезиларли даражада ўзиб кетган.

Шунингдек, Лионель Месси жорий 2026-йилги жаҳон чемпионатининг "Олтин бутса" пойгасида ҳам етакчиликни қўлга олди. Айни дамда унинг ҳисобида 6 та гол мавжуд. У энг яқин таъқибчилари — Винисиус Жуниор, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни икки голдан кўпроққа ортда қолдирмоқда.

Ўйиндан сўнг Лионель Месси ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ғалабани нишонлар экан, жамоавий бирдамликка урғу берди. "Гуруҳ босқичини якунлаш учун яна бир ғалаба. Биз ҳали ҳам биргамиз...", — деб ёзди Аргентина терма жамоаси сардори ўз мухлисларига қарата.

Аргентина терма жамоаси Мексика ва Франция билан бир қаторда гуруҳ босқичини 100 фоизлик натижа билан якунлаган саноқли жамоалардан бирига айланди. Эндиликда "албиселесте" чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида 1/16 финал босқичи ўйинларига тайёргарлик кўради. Мессининг ажойиб спорт формаси эса мухлисларда Аргентина яна бир бор олтин медалларни қўлга киритиши борасида катта умид уйғотмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59ЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаБугун, 11:55ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди