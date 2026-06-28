Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳсда майдонга тушиб, футбол тарихидаги навбатдаги уникал натижани қайд этди. Далласдаги стадионда бўлиб ўтган учрашувда амалдаги чемпионлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, плей-офф босқичига максимал очко билан йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жамоа плей-офф йўлланмасини муддатидан аввал ҳал қилгани сабабли асосий таркиб футболчиларига дам беришга қарор қилди. Шу боис Лионель Месси ўйинни захира ўриндиғида бошлади. Биринчи бўлимда аргентиналиклар таркибидаги ротацияга қарамай, катта устунликка эга бўлишди. Аввалига жароҳати сабаб 2022-йилги мундиални ўтказиб юборган Гиовани Ло Селсо жарима зарбасидан ҳисобни очган бўлса, кейинчалик Лаутаро Мартинез пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Тарихий рекорд: Етти ўйин, етти голУчрашувнинг 60-дақиқасида майдонга тушган Лионель Месси ўзининг рекордлар сериясини давом эттирди. Баҳснинг 80-дақиқасида жарима зарбасини маҳорат билан ижро этган 39 ёшли ҳужумчи жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет еттита ўйинда гол урган илк футболчига айланди. Бу натижа жаҳон футболи тарихида ҳали ҳеч бир ўйинчи томонидан қайд этилмаган мислсиз кўрсаткичдир.
Ушбу гол Мессининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 19 тага етказди. Шу тариқа у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаб олди. Ҳозирда у 16 тадан гол урган Мирослав Клосе ва Килиан Мбаппе ҳамда 15 та голга эга бразилиялик афсонавий Роналдо Назариодан сезиларли даражада ўзиб кетган.
Шунингдек, Лионель Месси жорий 2026-йилги жаҳон чемпионатининг "Олтин бутса" пойгасида ҳам етакчиликни қўлга олди. Айни дамда унинг ҳисобида 6 та гол мавжуд. У энг яқин таъқибчилари — Винисиус Жуниор, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холандни икки голдан кўпроққа ортда қолдирмоқда.
Ўйиндан сўнг Лионель Месси ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ғалабани нишонлар экан, жамоавий бирдамликка урғу берди. "Гуруҳ босқичини якунлаш учун яна бир ғалаба. Биз ҳали ҳам биргамиз...", — деб ёзди Аргентина терма жамоаси сардори ўз мухлисларига қарата.
Аргентина терма жамоаси Мексика ва Франция билан бир қаторда гуруҳ босқичини 100 фоизлик натижа билан якунлаган саноқли жамоалардан бирига айланди. Эндиликда "албиселесте" чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида 1/16 финал босқичи ўйинларига тайёргарлик кўради. Мессининг ажойиб спорт формаси эса мухлисларда Аргентина яна бир бор олтин медалларни қўлга киритиши борасида катта умид уйғотмоқда.
…