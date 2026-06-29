Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошлади

·0·Техно
Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошлади

Технологиялар ривожи анъанавий соҳаларни тубдан ўзгартиришда давом этмоқда. Хитойнинг Мянян шаҳрида кўзи ожиз ва кўриш қобилияти заиф инсонлар учун махсус ишлаб чиқилган Қиминг Қ2 робот-йўлбошловчилари расман намойиш этила бошланди. Ушбу инновацион қурилмалар келажакда махсус ўргатилган ит-йўлбошловчиларнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қиминг Қ2 модели замонавий датчиклар мажмуаси, жумладан, лидар (оптик локатор), чуқурликни ўлчовчи камера, РGB-камера ҳамда ультратовушли сенсорлар билан жиҳозланган. Ушбу технологиялар ёрдамида робот атроф-муҳитни 360 даража радиусда тўлиқ назорат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, тизим миллисекундлар ичида зинапоялар, очиқ люклар, йўл конуслари ва бошқа тўсиқларни аниқлаш қобилиятига эга.

Хавфсизлик ва ақлли навигация

Робот нафақат стационар тўсиқларни, балки ҳаракатланаётган пиёдалар ва транспорт воситаларини ҳам танийди. Светофорлар, зиналар ёки йўлдаги қияликларга яқинлашганда, тизим фойдаланувчини овозли хабарлар орқали олдиндан огоҳлантиради. Бу эса кўзи ожиз инсонларнинг шаҳар шароитида мустақил ва хавфсиз ҳаракатланишини таъминлайди.

Қурилманинг энг устун жиҳатларидан бири — ундаги маҳаллий Сунъий Intelлект (AI) моделидир. Фойдаланувчи шунчаки бориш керак бўлган манзилни айтиши кифоя, шундан сўнг робот мустақил равишда энг мақбул маршрутни чизади ва ҳамроҳликни бошлайди. Бу жараёнда интернетга уланиш талаб этилмаслиги маълумотлар хавфсизлиги ва тезкорлигини оширади.

Қиминг Қ2 турли хил йўл қопламаларида, жумладан, асфальт, брусчатка, майсазор ва нотекис ерларда ишончли ҳаракатлана олади. Шунингдек, у мустақил равишда зинадан кўтарилиш ва тушиш имкониятига эга бўлиб, бу кўп қаватли бинолар ва ер ости ўтиш жойларида жуда қўл келади.

Автоном ишлаш ва қувватланиш

Роботнинг техник имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
  • Бир марта қувватланиш орқали 1,5 соатдан ортиқ узлуксиз ишлаш;
  • Қувват камайганда автоматик равишда қувватлаш станциясига қайтиш;
  • Овозли буйруқлар орқали бошқариладиган интерактив интерфейс;
  • Атроф-муҳитни реал вақт режимида сканерлаш тизими.

Ҳозирда Мянян шаҳрида ташкил этилган махсус майдончада ушбу роботларни синовдан ўтказиш имконияти яратилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай роботлаштирилган ёрдамчилар ит-йўлбошловчиларни боқиш ва ўргатиш билан боғлиқ мураккабликларни бартараф этади ҳамда кўзи ожиз инсонларнинг ижтимоий ҳаётга мослашишини осонлаштиради.

Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияга юз тутаётган мамлакатларда ҳам келажакда инклюзив технологияларнинг жорий этилиши, имконияти чекланган шахслар учун шаҳар инфратузилмасини янада қулай қилишга хизмат қилиши мумкин.

РобототехникаСунъий IntelлектХитойТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариApple компаниясининг илк буклама смартфони: iPhone 18 Ultra дизайни ва хусусиятлариБугун, 17:20Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиИнсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишладиБугун, 16:30Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиVolkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиБугун, 15:20Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиКоинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиБугун, 14:52Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди