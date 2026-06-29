Хитойда кўзи ожизлар учун сунъий интеллектли робот-йўлбошловчилар иш бошлади
Технологиялар ривожи анъанавий соҳаларни тубдан ўзгартиришда давом этмоқда. Хитойнинг Мянян шаҳрида кўзи ожиз ва кўриш қобилияти заиф инсонлар учун махсус ишлаб чиқилган Қиминг Қ2 робот-йўлбошловчилари расман намойиш этила бошланди. Ушбу инновацион қурилмалар келажакда махсус ўргатилган ит-йўлбошловчиларнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қиминг Қ2 модели замонавий датчиклар мажмуаси, жумладан, лидар (оптик локатор), чуқурликни ўлчовчи камера, РGB-камера ҳамда ультратовушли сенсорлар билан жиҳозланган. Ушбу технологиялар ёрдамида робот атроф-муҳитни 360 даража радиусда тўлиқ назорат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, тизим миллисекундлар ичида зинапоялар, очиқ люклар, йўл конуслари ва бошқа тўсиқларни аниқлаш қобилиятига эга.
Хавфсизлик ва ақлли навигацияРобот нафақат стационар тўсиқларни, балки ҳаракатланаётган пиёдалар ва транспорт воситаларини ҳам танийди. Светофорлар, зиналар ёки йўлдаги қияликларга яқинлашганда, тизим фойдаланувчини овозли хабарлар орқали олдиндан огоҳлантиради. Бу эса кўзи ожиз инсонларнинг шаҳар шароитида мустақил ва хавфсиз ҳаракатланишини таъминлайди.
Қурилманинг энг устун жиҳатларидан бири — ундаги маҳаллий Сунъий Intelлект (AI) моделидир. Фойдаланувчи шунчаки бориш керак бўлган манзилни айтиши кифоя, шундан сўнг робот мустақил равишда энг мақбул маршрутни чизади ва ҳамроҳликни бошлайди. Бу жараёнда интернетга уланиш талаб этилмаслиги маълумотлар хавфсизлиги ва тезкорлигини оширади.
Қиминг Қ2 турли хил йўл қопламаларида, жумладан, асфальт, брусчатка, майсазор ва нотекис ерларда ишончли ҳаракатлана олади. Шунингдек, у мустақил равишда зинадан кўтарилиш ва тушиш имкониятига эга бўлиб, бу кўп қаватли бинолар ва ер ости ўтиш жойларида жуда қўл келади.
Автоном ишлаш ва қувватланишРоботнинг техник имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Бир марта қувватланиш орқали 1,5 соатдан ортиқ узлуксиз ишлаш;
- Қувват камайганда автоматик равишда қувватлаш станциясига қайтиш;
- Овозли буйруқлар орқали бошқариладиган интерактив интерфейс;
- Атроф-муҳитни реал вақт режимида сканерлаш тизими.
Ҳозирда Мянян шаҳрида ташкил этилган махсус майдончада ушбу роботларни синовдан ўтказиш имконияти яратилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай роботлаштирилган ёрдамчилар ит-йўлбошловчиларни боқиш ва ўргатиш билан боғлиқ мураккабликларни бартараф этади ҳамда кўзи ожиз инсонларнинг ижтимоий ҳаётга мослашишини осонлаштиради.
Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияга юз тутаётган мамлакатларда ҳам келажакда инклюзив технологияларнинг жорий этилиши, имконияти чекланган шахслар учун шаҳар инфратузилмасини янада қулай қилишга хизмат қилиши мумкин.
…