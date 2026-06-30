Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкин

·30·Техно
Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкин

Meta корпорацияси тадқиқотчилари инсон миясидаги фаолликни жарроҳлик аралашувисиз, яни ташқи сканерлаш қурилмалари ёрдамида матнга айлантириб берувчи Браин2Қвертй тизимининг янги версиясини намойиш этди. Ушбу лойиҳа нейроинтерфейслар соҳасидаги энг улкан қадамлардан бири бўлиб, у мияга электродлар ўрнатишни талаб қилмайдиган усуллар орасида рекорд даражадаги аниқликка эришди. Авваллари бундай юқори натижага фақат мураккаб операциялар орқали мия пўстлоғига имплант ўрнатиш билангина эришиш мумкин деб ҳисобланарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Браин2Қвертй в2 лойиҳаси Meta AI Браин & AI жамоаси бошчилигидаги халқаро мутахассислар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилди. Тадқиқотнинг асосий янгилиги шундаки, нейроинтерфейсларнинг самарадорлиги энди фақат датчикларнинг жисмоний сезгирлигига эмас, балки сунъий интеллект моделларининг маълумотларни қайта ишлаш қувватига боғлиқ экани исботланди. ixbt.com маълумотига кўра, тизим миядан келаётган ўта шовқинли ва тушунарсиз сигналлар ичидан керакли маъноларни ажратиб олишни ўрганган.

Сунъий интеллект ва нейрофизиология уйғунлиги

Тизимни ўқитиш учун тадқиқотчилар нутқни инвазив бўлмаган усулда декодлаш бўйича энг йирик маълумотлар базасини тўплашди. Тўққиз нафар кўнгилли магнитоэнцефалография (МEГ) қурилмаси ичида 10 соат давомида ўтириб, тайёр жумлаларни клавиатурада теришган. Натижада мия фаоллиги билан синхронлаштирилган 22 мингта жумладан иборат улкан корпус шакллантирилди. Бу маълумотлар сунъий интеллектга мия тўлқинлари ва ҳарфлар ўртасидаги боғлиқликни чуқур ўрганиш имконини берди.

Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у мия сигналларини тўғридан-тўғри ҳарфларга айлантирмайди. Бунинг ўрнига Meta мутахассислари нейрофизиологик маълумотлар асосида қўшимча ўқитилган катта тил моделларидан (LLM) фойдаланишди. Тизим аввал мия фаоллигини юқори даражадаги семантик тушунчаларга, яни ўзига хос «маънолар фазоси»га ўтказади, сўнгра уларни бутун бошли жумлаларга айлантиради. Бу усул ҳатто мия сигналларининг бир қисми йўқолганда ҳам гапнинг умумий мазмунини тиклашга ёрдам беради.

Натижалар ва келажак истиқболлари

Тажриба натижалари кутилганидан анча юқори бўлди. Агар аввалги шунга ўхшаш усуллар сўзларни атиги 8 фоиз аниқликда таний олган бўлса, Браин2Қвертй тизимида бу кўрсаткич ўртача 61 фоизга етди. Энг муваффақиятли иштирокчида эса аниқлик даражаси 78 фоизни ташкил этди. Бу шуни англатадики, кўп ҳолларда тизим бутун бир жумлани деярли хатосиз ёки атиги битта хато билан ўқий олган.

Ушбу кашфиёт нейроинтерфейслар ривожланишида янги парадигмани таклиф этади. Энди инсон миясига чип ўрнатиш каби хавфли жарроҳлик амалиётларига эҳтиёж қолмаслиги мумкин. Бунинг ўрнига хавфсиз ташқи сканерлар ва кучли сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида мия ва компьютер ўртасида мулоқот ўрнатиш имконияти пайдо бўлмоқда. Meta тадқиқотчиларининг фикрича, ўқув маълумотлари кўпайгани сайин тизимнинг аниқлиги янада ошиб боради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий технология ихлосмандлари учун бу янгилик келажакда имконияти чекланган шахслар билан мулоқот қилиш ёки гаджетларни фақат фикр кучи билан бошқариш борасида янги уфқлар очиши мумкин. Ҳозирча ушбу технология лаборатория шароитида синовдан ўтказилмоқда, бироқ унинг тижорий қурилмаларга кўчиши вақт масаласидир.

MetaСунъий IntelлектНейроинтерфейсБраин2ҚвертйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди