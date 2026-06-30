Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатди

·31·Техно
Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатди

Дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддат билан ривожланиши меҳнат бозорида жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Кўплаб мутахассислар AI туфайли оммавий ишсизлик юзага келишидан қўрқаётган бир пайтда, Ramп ва Ревелио Лабс компанияларининг янги ҳисоботи ушбу мавзудаги қарашларни бироз ўзгартириши мумкин. Тадқиқот натижаларига кўра, сунъий интеллектга катта сармоя киритаётган компанияларда ходимлар сони қисқариш ўрнига, аксинча, ўсиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 2026-йилнинг май ойига қадар эълон қилинган қарийб 90 мингта иш ўринларининг қисқариши бевосита AI жорий этилиши билан боғлиқ деб кўрилмоқда. Айрим прогнозлар келгуси беш йил ичида АҚШдаги иш ўринларининг 15 фоизи сунъий интеллект томонидан эгалланишини кўрсатмоқда. Бироқ 22 мингга яқин компания фаолиятини таҳлил қилган Ramп ва Ревелио Лабс экспертлари вазият ҳар доим ҳам салбий эмаслигини таъкидламоқда.

Сармоя ва ходимлар сонининг ўсиши

Тадқиқотда "юқори интенсивликдаги фойдаланувчилар" деб аталган компаниялар — яни ҳар бир ходим учун AI технологияларига ойига ўртача 30 доллар сарфлайдиган фирмалар ўрганилди. Маълум бўлишича, бундай компанияларда ходимлар сони ўртача 10,2 фоизга ошган. Бу ўсиш нафақат муҳандислик, балки савдо, маъмурият, мижозларга хизмат кўрсатиш, молия ва маркетинг каби соҳаларда ҳам кузатилган.

Айниқса, ахборот технологиялари, дастурий таъминот ва медиа соҳаларида кадрлар етишмовчилиги ва янги иш ўринларининг яратилиши юқори суръатларда давом этмоқда. Бу эса AI технологиялари иш ўринларини йўқ қилишдан кўра, компанияларнинг кенгайишига хизмат қилаётганидан далолат беради. Мазкур жараён Ўзбекистоннинг ривожланаётган IT сектори учун ҳам долзарб бўлиб, технологик инвестициялар янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

Кичик мутахассислар учун имкониятлар

Кўпчиликни ташвишга солаётган яна бир жиҳат — қуйи бўғин (энтрй-левел) ходимларининг келажагидир. Goldman Sachs маълумотларига кўра, сўнгги бир йил ичида AI туфайли ҳар ой ўртача 16 мингта иш ўрни йўқолган ва бунда асосий зарба Ген З вакилларига тўғри келган. Бироқ технологик жиҳатдан илғор компанияларда қуйи бўғин ходимлари сони, аксинча, 12 фоизга кўпайган.

Ҳисобот муаллифларининг фикрича, сунъий интеллект меҳнатни шунчаки алмаштирувчи восита эмас, балки бизнесни кенгайтириш драйверига айланмоқда. AI ёрдамида код ёзиш, хатоларни тузатиш ва техник ҳужжатлар билан ишлаш жараёнлари арзонлашиши ва тезлашиши бутун компания самарадорлигини оширади. Бу эса ўз навбатида барча бўлимларда янги ходимларга эҳтиёж туғдиради.

Шуни таъкидлаш жоизки, ижобий кўрсаткичлар асосан AI технологияларига барқарор ва тизимли сармоя киритаётган компанияларда кузатилмоқда. Шунчаки обуна сотиб олиб, тажриба ўтказган, лекин узоқ муддатли стратегияга эга бўлмаган фирмаларда ходимлар сони ўсиши кузатилмаган. Демак, келажакда меҳнат бозоридаги муваффақият нафақат технологияни билишга, балки ундан оқилона фойдаланишга боғлиқ бўлади.

Сунъий IntelлектИшсизликТехнологияIT-СекторМеҳнат Бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди