Бектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошланди

·0·Жамият
Бектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошланди

Бектемир туманида кўп қаватли уй аҳолиси тинчлигини бузган шахс билан боғлиқ ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эркакнинг ҳеч қандай сабабсиз хонадонлар эшигини тақиллатиб, аҳолини безовта қилаётгани акс этган. Ҳодиса 26 июнь куни соат 23:55 атрофида Хусайн Бойқаро маҳалласида содир бўлган.

Аниқланишича, 1970 йилда туғилган Х.Б. тунги вақтда шовқин кўтарган ва 1982 йилда туғилган Б.Э. билан жанжаллашган.

Мазкур ҳолат бўйича Бектемир тумани ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси томонидан терговга қадар текширув ўтказилмоқда. Унинг натижасига кўра қонуний қарор қабул қилинади.

БектемирХусайн БойқароХ.Б.Б.Э.Ички ишларЖамоат тартиби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

29 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?29 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?Кеча, 19:40 Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олинди Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олиндиКеча, 16:51 Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетдиКеча, 13:51“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолдиКеча, 13:49Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиСирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиКеча, 13:32Бойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиБойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолдиКеча, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди