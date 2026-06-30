Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқди

·17·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқди

Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда амалда яшаётган аҳоли сони 39 миллион 47 минг 321 нафарни ташкил этди.

Маълумотларга кўра, рўйхатга олиш жараёнида аниқланган ҳақиқий кўрсаткич жорий статистик ҳисоб-китоблардаги рақамдан 810 минг 617 нафарга кўп чиққан.

Шу тариқа, мамлакат аҳолиси 39 миллионлик чегарадан ошгани қайд этилди. Якуний натижалар эълон қилингач, ҳудудлар ва аҳоли таркиби бўйича қўшимча маълумотлар тақдим этилиши мумкин.

АҳолиРўйхатга олишСтатистикаҚишлоқ хўжалигиДемография
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Бугун, 10:33Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиАндижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиБугун, 10:26Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Кеча, 20:081 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайдиКеча, 19:56Президент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиПрезидент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиКеча, 19:37Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Кеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди