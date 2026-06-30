Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда амалда яшаётган аҳоли сони 39 миллион 47 минг 321 нафарни ташкил этди.
Маълумотларга кўра, рўйхатга олиш жараёнида аниқланган ҳақиқий кўрсаткич жорий статистик ҳисоб-китоблардаги рақамдан 810 минг 617 нафарга кўп чиққан.
Шу тариқа, мамлакат аҳолиси 39 миллионлик чегарадан ошгани қайд этилди. Якуний натижалар эълон қилингач, ҳудудлар ва аҳоли таркиби бўйича қўшимча маълумотлар тақдим этилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…