Тошкент вилоятида ноқонуний қурол олиб кириш ҳолати аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент вилоятидаги «Навоий» божхона пости ходимлари декларацияда кўрсатилмаган қурол ва ўқ-дориларни олиб киришга бўлган икки уринишни аниқлади.
Биринчи ҳолатда фуқаронинг юклари орасидан KRAL ARMS русумли милтиқ ва 44 дона SPOTXON патрони топилган. Иккинчи ҳолатда эса RETAY G19C русумли тўппонча ҳамда 30 дона Kaiser патрони олиб қўйилган.
Мазкур буюмлар божхона декларациясида қайд этилмаган. Ҳар икки ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
«Қурол тўғрисида»ги қонунга кўра, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига махсус воситаларни олиб кириш ва уларни транзит тарзда олиб ўтиш фақат расмий рухсатнома асосида амалга оширилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…