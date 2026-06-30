Тошкент вилоятида ноқонуний қурол олиб кириш ҳолати аниқланди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида ноқонуний қурол олиб кириш ҳолати аниқланди

Тошкент вилоятидаги «Навоий» божхона пости ходимлари декларацияда кўрсатилмаган қурол ва ўқ-дориларни олиб киришга бўлган икки уринишни аниқлади.

Биринчи ҳолатда фуқаронинг юклари орасидан KRAL ARMS русумли милтиқ ва 44 дона SPOTXON патрони топилган. Иккинчи ҳолатда эса RETAY G19C русумли тўппонча ҳамда 30 дона Kaiser патрони олиб қўйилган.

Мазкур буюмлар божхона декларациясида қайд этилмаган. Ҳар икки ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

«Қурол тўғрисида»ги қонунга кўра, Ўзбекистон Республикаси ҳудудига махсус воситаларни олиб кириш ва уларни транзит тарзда олиб ўтиш фақат расмий рухсатнома асосида амалга оширилиши мумкин.

Stol ustida optik ko'rinishli pnevmatik miltiq, yo'riqnoma va o'qlar qutisi turibdi.
Тошкент вилоятиНавоий божхона постиKRAL ARMSRETAY G19CSPOTXONKaiser
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошландиБектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошландиБугун, 10:0229 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?29 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?Кеча, 19:40 Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олинди Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олиндиКеча, 16:51 Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетдиКеча, 13:51“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолдиКеча, 13:49Сирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиСирдарёда 104 млрд сўмлик пахта ноқонуний сотилгани аниқландиКеча, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди