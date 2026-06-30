Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Андижон вилоятида божхона ходимлари дўппи ичига яширилган 35,6 минг АҚШ долларини қўшни давлатга олиб чиқишга бўлган уринишни аниқлади.
Ҳолат Андижон вилояти божхона бошқармасининг «Дўстлик» чегара божхона постида қайд этилган. Қўшни давлатга чиқиб кетаётган 51 ёшли фуқаро бошидаги дўппи ичига нақд валютани яширган.
Текширув вақтида 35,6 минг АҚШ доллари топилган. Ушбу маблағлар божхона декларациясида кўрсатилмаган ва ходимларнинг оғзаки сўровида ҳам маълум қилинмаган.
Нақд хорижий валюта процессуал тартибда олиб қўйилди. Ҳозирда ҳолат юзасидан божхона текширувлари давом этмоқда.
Амалдаги тартибга кўра, Ўзбекистон резидентлари мамлакатдан 100 миллион сўмгача бўлган эквивалентдаги нақд хорижий валютани олиб чиқиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…