Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушди
Apple корпорацияси ўз тарихидаги энг жиддий киберҳужумлардан бирига дуч келди. Компаниянинг Ҳиндистондаги асосий ҳамкорларидан бири бўлган Tata Electronics тизимидан ўғирланган махфий маълумотлар, жумладан, ҳали тақдим этилмаган iPhone 18 Pro моделига оид чизмалар ва етказиб берувчилар рўйхати дарқнет тармоғида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reuters агентлиги хабарига кўра, Ворлд Леакс деб номланувчи хакерлик гуруҳи Tata Electronics компаниясига тегишли 200 мингдан ортиқ файлни қўлга киритган. Ушбу ҳужжатлар орасида Apple компаниясининг келажакдаги флагман қурилмалари бутловчи қисмлари, уларни ишлаб чиқарувчи заводлар ва ҳатто қурилмаларнинг синов жараёнлари акс этган суратлар мавжуд. Бу ҳодиса Apple учун нафақат тижорий сирнинг бой берилиши, балки стратегик ҳамкорлар билан муносабатларнинг совуқлашишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.
Махфий маълумотлар ва бутловчи қисмлар рўйхатиЎғирланган ҳужжатлар орасида камида олтита йирик файл iPhone 18 Pro моделининг ички тузилишини тўлиқ фош этади. Унда асосий плата микросхемалари, аккумулятор сиғими ва камералар модуллари айнан қайси компаниялар томонидан етказиб берилиши кўрсатилган. Одатда Apple ўз етказиб берувчилари билан ўта қаттиқ махфийлик келишувларини имзолайди ва бу маълумотларнинг очиқланиши рақобатчилар ҳамда контрафакт маҳсулот ишлаб чиқарувчилар учун катта имконият яратади.
Маълумотлар базасида нафақат iPhone, балки Tata Electronics компаниясининг яна бир йирик мижози — Tesla учун мўлжалланган эҳтиёт қисмлар чизмалари ҳам аниқланган. Бу эса киберҳужум кўлами нақадар кенг эканлигидан далолат беради. Apple ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан ички суриштирув ишларини бошлаб юборган.
iPhone 18 Pro прототиплари ва синов жараёнлариЭълон қилинган файллар орасида 2026-йилнинг бошига оид деб белгиланган видео ва суратлар алоҳида диққатга сазовор. Уларда iPhone 18 Pro моделининг Tata заводларида зарбага чидамлилик (дроп тест) синовларидан ўтаётгани акс этган. Тасвирларда учта камерали, орқа панелида Apple логотипи туширилган текис кулранг корпусли смартфонни кўриш мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу маълумотларнинг сизиб чиқиши Apple компаниясининг Хитойдан ташқарида ишлаб чиқаришни кенгайтириш режаларига соя солиши мумкин. Tata Electronics ҳозирда iPhone йиғиш бўйича Apple'нинг Ҳиндистондаги энг муҳим ҳамкорига айланмоқда. Ҳодисадан сўнг компания ўзининг ички тизимларига киришни чеклади ва халқаро экспертларни жалб қилган ҳолда аудит текширувини тайинлади.
Ҳозирча Apple ва Tata Electronics расмий баёнот билан чиқишмади, бироқ вазиятга яқин манбалар ҳужжатларда Apple'нинг махфий сув белгилари ва iPhone 18 Pro авлодига тегишли ички кодли номлар мавжудлигини тасдиқлашган. Бу эса маълумотларнинг ҳақиқийлигига деярли шубҳа қолдирмайди.
…