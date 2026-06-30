Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушди

·0·Техно
Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушди

Apple корпорацияси ўз тарихидаги энг жиддий киберҳужумлардан бирига дуч келди. Компаниянинг Ҳиндистондаги асосий ҳамкорларидан бири бўлган Tata Electronics тизимидан ўғирланган махфий маълумотлар, жумладан, ҳали тақдим этилмаган iPhone 18 Pro моделига оид чизмалар ва етказиб берувчилар рўйхати дарқнет тармоғида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабарига кўра, Ворлд Леакс деб номланувчи хакерлик гуруҳи Tata Electronics компаниясига тегишли 200 мингдан ортиқ файлни қўлга киритган. Ушбу ҳужжатлар орасида Apple компаниясининг келажакдаги флагман қурилмалари бутловчи қисмлари, уларни ишлаб чиқарувчи заводлар ва ҳатто қурилмаларнинг синов жараёнлари акс этган суратлар мавжуд. Бу ҳодиса Apple учун нафақат тижорий сирнинг бой берилиши, балки стратегик ҳамкорлар билан муносабатларнинг совуқлашишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Махфий маълумотлар ва бутловчи қисмлар рўйхати

Ўғирланган ҳужжатлар орасида камида олтита йирик файл iPhone 18 Pro моделининг ички тузилишини тўлиқ фош этади. Унда асосий плата микросхемалари, аккумулятор сиғими ва камералар модуллари айнан қайси компаниялар томонидан етказиб берилиши кўрсатилган. Одатда Apple ўз етказиб берувчилари билан ўта қаттиқ махфийлик келишувларини имзолайди ва бу маълумотларнинг очиқланиши рақобатчилар ҳамда контрафакт маҳсулот ишлаб чиқарувчилар учун катта имконият яратади.

Маълумотлар базасида нафақат iPhone, балки Tata Electronics компаниясининг яна бир йирик мижози — Tesla учун мўлжалланган эҳтиёт қисмлар чизмалари ҳам аниқланган. Бу эса киберҳужум кўлами нақадар кенг эканлигидан далолат беради. Apple ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан ички суриштирув ишларини бошлаб юборган.

iPhone 18 Pro прототиплари ва синов жараёнлари

Эълон қилинган файллар орасида 2026-йилнинг бошига оид деб белгиланган видео ва суратлар алоҳида диққатга сазовор. Уларда iPhone 18 Pro моделининг Tata заводларида зарбага чидамлилик (дроп тест) синовларидан ўтаётгани акс этган. Тасвирларда учта камерали, орқа панелида Apple логотипи туширилган текис кулранг корпусли смартфонни кўриш мумкин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу маълумотларнинг сизиб чиқиши Apple компаниясининг Хитойдан ташқарида ишлаб чиқаришни кенгайтириш режаларига соя солиши мумкин. Tata Electronics ҳозирда iPhone йиғиш бўйича Apple'нинг Ҳиндистондаги энг муҳим ҳамкорига айланмоқда. Ҳодисадан сўнг компания ўзининг ички тизимларига киришни чеклади ва халқаро экспертларни жалб қилган ҳолда аудит текширувини тайинлади.

Ҳозирча Apple ва Tata Electronics расмий баёнот билан чиқишмади, бироқ вазиятга яқин манбалар ҳужжатларда Apple'нинг махфий сув белгилари ва iPhone 18 Pro авлодига тегишли ички кодли номлар мавжудлигини тасдиқлашган. Бу эса маълумотларнинг ҳақиқийлигига деярли шубҳа қолдирмайди.

AppleiPhone 18 ProTata ElectronicsКиберҳужумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди