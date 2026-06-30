ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқда

·24·Техно
ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқда

ҲМД Глобал компанияси мобил қурилмалар бозорида ўзига хос инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, бренд классик тугмали телефонлар ва замонавий сенсорли технологияларни бирлаштирган гибрид моделни ишлаб чиқмоқда. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг клавиатура қисмида жойлашган махсус тачпад (тоучпад) бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри тарқатган хабарга кўра, смашх_60 тахаллуси остидаги таниқли инсайдер янги гаджетнинг илк тафсилотларини очиқлади. Унга кўра, анъанавий Т9 клавиатураси нафақат рақамлар териш, балки интерфейсни бошқариш учун сенсорли панел вазифасини ҳам бажаради. Бу эса тугмали телефонлар ишқибозлари учун кутилмаган ва қулай янгилик бўлиши мумкин.

Янги технологиянинг афзалликлари

Мазкур технология фойдаланувчиларга узун веб-саҳифалар ва ҳужжатларни анъанавий тугмалар ёрдамида эмас, балки бармоқ ҳаракатлари орқали осон айлантириш (скролл) имконини беради. Ҳозирча ушбу функция айнан қандай кўринишда амалга оширилиши аниқ эмас. Тахминларга кўра, компания бутун клавиатура юзасини сенсорли қилиши ёки алоҳида олинадиган сенсорли панелни жорий этиши мумкин.

Эълон қилинган суратларга таяниб айтиш мумкинки, янги телефон бурчаклари юмалоқланган корпусга эга бўлади. Шунингдек, у тугмали моделлар учун анча йирик ҳисобланган дисплей, светодиодли чақноққа эга асосий камера ҳамда ён томонда жойлашган овоз баландлигини созлаш тугмалари билан жиҳозланади.

Дизайн ва қўшимча имкониятлар

Қурилманинг орқа панелида махсус контакт майдончалари ҳам кўзга ташланган. Мутахассисларнинг фикрича, бу контактлар телефонни фирма док-станцияси орқали қувватлантириш учун хизмат қилади. Бу каби ечим одатда бизнес-классдаги ёки стасионар фойдаланишга мўлжалланган премиум тугмали қурилмаларда учрайди.

Ҳозирча янги моделнинг номи, техник хусусиятлари ва сотувга чиқиш санаси сир тутилмоқда. Шунга қарамай, ҲМД Глобал брендининг сўнгги пайтларда ретро дизайнни замонавий функциялар билан бойитиш стратегияси ушбу лойиҳанинг муваффақиятли бўлишидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, маълумотларни тақдим этган смашх_60 инсайдери аввал ҳам ҲМД компаниясининг кўплаб маҳсулотлари ҳақида муддатидан олдин аниқ маълумот берган. Шу сабабли, ушбу янгилик технология оламида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда.

ҲМД ГлобалТугмали ТелефонТехнологияИнсайдерГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди