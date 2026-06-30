ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқда
ҲМД Глобал компанияси мобил қурилмалар бозорида ўзига хос инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Инсайдерларнинг маълумотларига кўра, бренд классик тугмали телефонлар ва замонавий сенсорли технологияларни бирлаштирган гибрид моделни ишлаб чиқмоқда. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг клавиатура қисмида жойлашган махсус тачпад (тоучпад) бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри тарқатган хабарга кўра, смашх_60 тахаллуси остидаги таниқли инсайдер янги гаджетнинг илк тафсилотларини очиқлади. Унга кўра, анъанавий Т9 клавиатураси нафақат рақамлар териш, балки интерфейсни бошқариш учун сенсорли панел вазифасини ҳам бажаради. Бу эса тугмали телефонлар ишқибозлари учун кутилмаган ва қулай янгилик бўлиши мумкин.
Янги технологиянинг афзалликлариМазкур технология фойдаланувчиларга узун веб-саҳифалар ва ҳужжатларни анъанавий тугмалар ёрдамида эмас, балки бармоқ ҳаракатлари орқали осон айлантириш (скролл) имконини беради. Ҳозирча ушбу функция айнан қандай кўринишда амалга оширилиши аниқ эмас. Тахминларга кўра, компания бутун клавиатура юзасини сенсорли қилиши ёки алоҳида олинадиган сенсорли панелни жорий этиши мумкин.
Эълон қилинган суратларга таяниб айтиш мумкинки, янги телефон бурчаклари юмалоқланган корпусга эга бўлади. Шунингдек, у тугмали моделлар учун анча йирик ҳисобланган дисплей, светодиодли чақноққа эга асосий камера ҳамда ён томонда жойлашган овоз баландлигини созлаш тугмалари билан жиҳозланади.
Дизайн ва қўшимча имкониятларҚурилманинг орқа панелида махсус контакт майдончалари ҳам кўзга ташланган. Мутахассисларнинг фикрича, бу контактлар телефонни фирма док-станцияси орқали қувватлантириш учун хизмат қилади. Бу каби ечим одатда бизнес-классдаги ёки стасионар фойдаланишга мўлжалланган премиум тугмали қурилмаларда учрайди.
Ҳозирча янги моделнинг номи, техник хусусиятлари ва сотувга чиқиш санаси сир тутилмоқда. Шунга қарамай, ҲМД Глобал брендининг сўнгги пайтларда ретро дизайнни замонавий функциялар билан бойитиш стратегияси ушбу лойиҳанинг муваффақиятли бўлишидан далолат беради.
Таъкидлаш жоизки, маълумотларни тақдим этган смашх_60 инсайдери аввал ҳам ҲМД компаниясининг кўплаб маҳсулотлари ҳақида муддатидан олдин аниқ маълумот берган. Шу сабабли, ушбу янгилик технология оламида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда.
…