Ўзбекистонда ўзбеклардан кейин қайси миллат энг кўп?

·0·Жамият
Ўзбекистонда ўзбеклардан кейин қайси миллат энг кўп?

2026 йилда ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ўзбеклардан кейин энг кўп миллат вакиллари тожиклар экани маълум бўлди.

Мамлакатнинг доимий аҳолиси орасида ўзбеклар сони 34 миллион 901 минг 261 нафарни ташкил этган. Бу жами аҳолининг 89,4 фоизига тенг.

Миллий таркиб бўйича иккинчи ўринда тожиклар қайд этилган. Уларнинг сони 1 миллион 276 минг 941 нафар бўлиб, умумий аҳолининг 3,27 фоизини ташкил қилади.

Кейинги ўринларда:

Қорақалпоқлар — 841 минг 397 нафар, 2,15 фоиз
• Қозоқлар — 707 минг 329 нафар, 1,81 фоиз
• Руслар — 606 минг 528 нафар, 1,55 фоиз
• Қирғизлар — 219 минг 91 нафар, 0,56 фоиз
• Туркманлар — 194 минг 757 нафар, 0,50 фоиз

Шунингдек, Ўзбекистонда бошқа миллатларга мансуб 300 минг 19 нафар аҳоли истиқомат қилади. Уларнинг улуши 0,77 фоизни ташкил этган.

ЎзбекларТожикларҚорақалпоқларҚозоқларРуслар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида ноқонуний қурол олиб кириш ҳолати аниқландиТошкент вилоятида ноқонуний қурол олиб кириш ҳолати аниқландиБугун, 10:05Бектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошландиБектемирда аҳоли тинчлигини бузган шахс бўйича текширув бошландиБугун, 10:0229 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?29 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?Кеча, 19:40 Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олинди Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олиндиКеча, 16:51 Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетдиКеча, 13:51“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолди“Ғафур Ғулом” боғида свет ўчиб қолгани сабабли аттракционлар тўхтаб қолдиКеча, 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди