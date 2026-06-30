Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этди

·0·Техно
Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этди

Asus компанияси ўзининг РОГ (Републик оф Гамерс) бренди ташкил этилганининг 20 йиллиги муносабати билан чекланган миқдордаги РОГ Октопус 7 маршрутизаторини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзига хос дизайни, балки замонавий Wi-Fi 7 стандарти ва юқори тезликдаги маълумот узатиш имкониятлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Янги модел ўйин ишқибозлари ва юқори унумдорликка таянадиган фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг ташқи кўриниши юбилей услубида ишланган бўлиб, унда қора, шаффоф, тилла ва қизил ранглар уйғунлашган. Корпус ярим шаффоф акрилдан тайёрланган ва декоратив нақшлар билан безатилган. Шунингдек, Asus Аура РGB ёритиш тизими бир нечта визуал эффектларни таклиф этади, бу эса роутерни ҳар қандай замонавий интерернинг ёрқин қисмига айлантиради. Дизайн элементлари орасида РОГ Слаш услуби ва эсдалик ўймакорлиги туширилган олтин рангли асос алоҳида ажралиб туради.

Техник имкониятлар ва Wi-Fi 7 афзалликлари

ixbt.com маълумотига кўра, РОГ Октопус 7 техник жиҳатдан энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватлайди. Учта диапазонда ишлаш қобилияти туфайли қурилманинг умумий ўтказиш қобилияти сониясига 13 000 Мбит/с гача етади. 4096-QAМ ва МЛО (Мульти-Линк Оператион) технологияларининг қўлланилиши маълумотларни бир вақтнинг ўзида бир нечта диапазонларда узатиш имконини беради, бу эса кечикишларни сезиларли даражада камайтиради.

Роутер ичига 2,6 ГГс такт частотасига эга тўрт ядроли Броадком процессори ва 2 GB ҳажмли DDR4 оператив хотираси ўрнатилган. Бундай қувват қурилманинг ҳатто энг оғир юкламалар остида ҳам барқарор ишлашини таъминлайди. Бу, айниқса, кўп фойдаланувчили онлайн ўйинлар ва 4К/8К форматидаги видеоларни стриминг қилишда жуда муҳимдир.

Портлар конфигурацияси ҳам профессионал даражада шакллантирилган:

  • Иккита 10 гигабитли юқори тезликдаги порт;
  • Тўртта 2,5 гигабитли порт;
  • Каналларни агрегация қилиш (бирлаштириш) имконияти.
Ушбу портлар тизими фойдаланувчиларга нафақат сиmsиз, балки симли уланишда ҳам рекорд даражадаги тезликлардан фойдаланиш имконини беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Wi-Fi 7 стандартидаги қурилмаларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Asus компаниясининг ушбу флагмани юқори сегмент вакили сифатида ўз ўрнини топиши кутилмоқда.

Ҳозирда янги РОГ Октопус 7 Хитой бозорида 5444 юан (тахминан 750 доллар атрофида) нархда сотувга чиқди. Шуни таъкидлаш жоизки, давлат субсидиялари ҳисобига маҳаллий харидорлар учун нарх 4899 юангача тушиши мумкин. Қурилманинг глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё минтақасига чиқиш санаси ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган.

AsusРОГWi-Fi 7РоутерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди