Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этди
Asus компанияси ўзининг РОГ (Републик оф Гамерс) бренди ташкил этилганининг 20 йиллиги муносабати билан чекланган миқдордаги РОГ Октопус 7 маршрутизаторини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзига хос дизайни, балки замонавий Wi-Fi 7 стандарти ва юқори тезликдаги маълумот узатиш имкониятлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Янги модел ўйин ишқибозлари ва юқори унумдорликка таянадиган фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг ташқи кўриниши юбилей услубида ишланган бўлиб, унда қора, шаффоф, тилла ва қизил ранглар уйғунлашган. Корпус ярим шаффоф акрилдан тайёрланган ва декоратив нақшлар билан безатилган. Шунингдек, Asus Аура РGB ёритиш тизими бир нечта визуал эффектларни таклиф этади, бу эса роутерни ҳар қандай замонавий интерернинг ёрқин қисмига айлантиради. Дизайн элементлари орасида РОГ Слаш услуби ва эсдалик ўймакорлиги туширилган олтин рангли асос алоҳида ажралиб туради.
Техник имкониятлар ва Wi-Fi 7 афзалликлариixbt.com маълумотига кўра, РОГ Октопус 7 техник жиҳатдан энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватлайди. Учта диапазонда ишлаш қобилияти туфайли қурилманинг умумий ўтказиш қобилияти сониясига 13 000 Мбит/с гача етади. 4096-QAМ ва МЛО (Мульти-Линк Оператион) технологияларининг қўлланилиши маълумотларни бир вақтнинг ўзида бир нечта диапазонларда узатиш имконини беради, бу эса кечикишларни сезиларли даражада камайтиради.
Роутер ичига 2,6 ГГс такт частотасига эга тўрт ядроли Броадком процессори ва 2 GB ҳажмли DDR4 оператив хотираси ўрнатилган. Бундай қувват қурилманинг ҳатто энг оғир юкламалар остида ҳам барқарор ишлашини таъминлайди. Бу, айниқса, кўп фойдаланувчили онлайн ўйинлар ва 4К/8К форматидаги видеоларни стриминг қилишда жуда муҳимдир.
Портлар конфигурацияси ҳам профессионал даражада шакллантирилган:
- Иккита 10 гигабитли юқори тезликдаги порт;
- Тўртта 2,5 гигабитли порт;
- Каналларни агрегация қилиш (бирлаштириш) имконияти.
Ҳозирда янги РОГ Октопус 7 Хитой бозорида 5444 юан (тахминан 750 доллар атрофида) нархда сотувга чиқди. Шуни таъкидлаш жоизки, давлат субсидиялари ҳисобига маҳаллий харидорлар учун нарх 4899 юангача тушиши мумкин. Қурилманинг глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё минтақасига чиқиш санаси ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган.
…