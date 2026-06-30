Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирди

·12·Авто
Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирди

Россиянинг энг йирик каршеринг операторларидан бири ҳисобланган Делимобил компанияси Tataристоннинг йирик саноат марказларидан бири — Набережние Челни шаҳрида ўз фаолиятини бошлади. Ушбу қадам компаниянинг минтақавий экспансия стратегиясининг бир қисми бўлиб, ҳудудда замонавий транспорт экотизимини ривожлантиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизмати хабар беришича, хизмат расман 30-июн санасидан ишга туширилди. Эндиликда шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари мобил илова орқали автомобилларни қисқа ёки узоқ муддатга ижарага олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу каби хизматларнинг кенгайиши шаҳар ичидаги транспорт юкламасини камайтириш ва шахсий автомобилга муҳтож бўлмаган ҳолда ҳаракатланиш қулайлигини таъминлайди.

Тақдим этилаётган автомобиллар ва тарифлар

Ҳозирги босқичда Делимобил паркидан эконом-классга мансуб Kia Рио Х ва Volkswagen Поло каби оммабоп моделлар жой олган. Ушбу автомобиллар ўзининг тежамкорлиги ва шаҳар шароитида бошқариш қулайлиги билан ажралиб туради. Фойдаланувчилар учун дастлабки босқичда икки хил асосий тариф таклиф этилмоқда:

  • Соатбай тариф (камида 60 дақиқалик ижара учун);
  • Кунлик тариф (бир суткадан бошланадиган ижара муддати учун).
Компания вакилларининг таъкидлашича, келгусида мижозлар эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда тарифлар линияси янада кенгайтирилади. Бу эса фойдаланувчиларга ўз саёҳатлари учун энг мақбул молиявий ечимни танлаш имконини беради.

Хизмат кўрсатиш ҳудудлари ва келажакдаги режалар

Автомобилларни ижарага олиш ва қайтариш зоналари шаҳарнинг марказий қисмларида, хусусан, Мира, Раиса Беляева, Автозаводский ва Сююмбике каби асосий проспектларда жойлашган. Бу ҳудудлар аҳоли энг кўп тўпланадиган ва бизнес фаоллиги юқори бўлган нуқталар ҳисобланади.

Делимобил асосчиси Винчензо Трани сўзларига кўра, компания фақат Набережние Челни билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яқин ойлар ичида Россиянинг яна учта йирик шаҳрида каршеринг хизматини йўлга қўйиш режалаштирилган. Бу Россия автомобил ижараси бозорида рақобатнинг кучайишига ва хизмат сифатининг ошишига олиб келади.

Ўзбекистон шароитида ҳам каршеринг хизматлари сўнгги йилларда Тошкент каби йирик шаҳарларда оммалашиб бормоқда. Делимобил каби йирик ўйинчиларнинг қўшни минтақалардаги тажрибаси Марказий Осиё бозоридаги транспорт хизматлари ривожига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин, чунки бу соҳада технологик ечимлар ва мижозларга хизмат кўрсатиш стандартлари доимий равишда такомиллашиб бормоқда.

ДелимобилКаршерингАвтомобилРоссияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиБугун, 21:30Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаБугун, 19:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаБугун, 18:57Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобБугун, 12:51Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Бугун, 12:38Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик