Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирди
Россиянинг энг йирик каршеринг операторларидан бири ҳисобланган Делимобил компанияси Tataристоннинг йирик саноат марказларидан бири — Набережние Челни шаҳрида ўз фаолиятини бошлади. Ушбу қадам компаниянинг минтақавий экспансия стратегиясининг бир қисми бўлиб, ҳудудда замонавий транспорт экотизимини ривожлантиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизмати хабар беришича, хизмат расман 30-июн санасидан ишга туширилди. Эндиликда шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари мобил илова орқали автомобилларни қисқа ёки узоқ муддатга ижарага олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу каби хизматларнинг кенгайиши шаҳар ичидаги транспорт юкламасини камайтириш ва шахсий автомобилга муҳтож бўлмаган ҳолда ҳаракатланиш қулайлигини таъминлайди.
Тақдим этилаётган автомобиллар ва тарифларҲозирги босқичда Делимобил паркидан эконом-классга мансуб Kia Рио Х ва Volkswagen Поло каби оммабоп моделлар жой олган. Ушбу автомобиллар ўзининг тежамкорлиги ва шаҳар шароитида бошқариш қулайлиги билан ажралиб туради. Фойдаланувчилар учун дастлабки босқичда икки хил асосий тариф таклиф этилмоқда:
- Соатбай тариф (камида 60 дақиқалик ижара учун);
- Кунлик тариф (бир суткадан бошланадиган ижара муддати учун).
Хизмат кўрсатиш ҳудудлари ва келажакдаги режаларАвтомобилларни ижарага олиш ва қайтариш зоналари шаҳарнинг марказий қисмларида, хусусан, Мира, Раиса Беляева, Автозаводский ва Сююмбике каби асосий проспектларда жойлашган. Бу ҳудудлар аҳоли энг кўп тўпланадиган ва бизнес фаоллиги юқори бўлган нуқталар ҳисобланади.
Делимобил асосчиси Винчензо Трани сўзларига кўра, компания фақат Набережние Челни билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яқин ойлар ичида Россиянинг яна учта йирик шаҳрида каршеринг хизматини йўлга қўйиш режалаштирилган. Бу Россия автомобил ижараси бозорида рақобатнинг кучайишига ва хизмат сифатининг ошишига олиб келади.
Ўзбекистон шароитида ҳам каршеринг хизматлари сўнгги йилларда Тошкент каби йирик шаҳарларда оммалашиб бормоқда. Делимобил каби йирик ўйинчиларнинг қўшни минтақалардаги тажрибаси Марказий Осиё бозоридаги транспорт хизматлари ривожига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши мумкин, чунки бу соҳада технологик ечимлар ва мижозларга хизмат кўрсатиш стандартлари доимий равишда такомиллашиб бормоқда.
…